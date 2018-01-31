Cần gì uống thuốc, đây là bài tập giảm đau lưng nhanh chóng cho dân văn phòng

Sống khỏe 31/01/2018 19:57

Những bài tập chữa đau lưng đơn giản chỉ mất vài giây để thực hiện, nhân viên văn phòng tuyệt đối không nên bỏ qua.

Với đặc thù công việc thường phải ngồi một chỗ nhiều tiếng đồng hồ, nhân viên vă phòng rất dễ bị đau lưng, về lâu dài sẽ ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe.

Cần gì uống thuốc, đây là bài tập giảm đau lưng nhanh chóng cho dân văn phòng - Ảnh 1
Ngồi làm làm việc hàng tiếng đồng hồ khiến nhân viên văn phòng hay bị đau lưng - Ảnh minh họa: Internet

Do đó để cải thiện tình trạng này, dân văn phòng nên thực hiện những bài tập giảm đau lưng đơn giản dưới đây.

Bài tập giảm đau lưng cho dân văn phòng cực kỳ hiệu quả

Ép bả vai ra sau

Đây không chỉ là bài tập chữa đau lưng nhanh chóng mà còn giúp thư giãn phần vai và cánh tay sau nhiều giờ sử dụng máy tính liên tục.

Cần gì uống thuốc, đây là bài tập giảm đau lưng nhanh chóng cho dân văn phòng - Ảnh 2
Đây là động tác mà bạn có thể áp dụng mọi lúc mọi nơi để giảm đau lưng - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

- Bạn ngồi thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước và hai tay nắm chặt ở sau lưng.

- Sau đó, bạn kéo 2 bả vai về phía sau, từ từ ép sát càng nhiều càng tốt và để yên trong vòng 5 giây rồi thả lỏng.

- Bạn thực hiện động tác này 4-5 lần và lặp lại thường xuyên suốt thời gian làm việc để giảm đau lưng.

Bài tập nâng vai

Đây là động tác dễ thực hiện ngay tại chỗ ngồi mỗi khi bạn cảm thấy mỏi vùng vai và cổ.

Cách thực hiện:

- Ngồi thẳng lưng trên ghế, hướng mặt về phía trước.

- Từ từ nâng 2 vai lên vị trí cao nhất có thể rồi để yên trong khoảng 10 giây.

- Sau đó, bạn thả lỏng và thực hiện lại động tác này 3-5 lần.

Xoay người

Nhân viên văn phòng chỉ cần mất vài giây là có thể thực hiện được bài tập giảm đau lưng hiệu quả này ngay tại chỗ.

Cần gì uống thuốc, đây là bài tập giảm đau lưng nhanh chóng cho dân văn phòng - Ảnh 3
Xoay người là động tác giúp giảm đau lưng nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

- Bạn ngồi trên ghế, giữ thẳng lưng.

- Sau đó, bạn từ từ xoay người về phía sau hết mức có thể và giữ nguyên tư thế trong 5 giây.

- Bạn thực hiện tương tự ở chiều ngược lại và cố gắng lặp đi lặp lại động tác này nhiều lần trong ngày để giảm đau lưng hiệu quả.

Bài tập co gối

Bài tập này có tác động đến phần thắt lưng, xương chậu giúp giảm nhanh chóng cơn đau lưng cho dân văn phòng.

Cần gì uống thuốc, đây là bài tập giảm đau lưng nhanh chóng cho dân văn phòng - Ảnh 4
Chỉ với một tư thế đơn giản, nhân viên văn phòng có thể giảm đau lưng - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

- Bạn ngồi thẳng lưng và hướng mắt về phía trước.

- Để bàn chân phải lên đầu gối chân trái và giữ tư thế này trong khoảng 10 giây.

- Bạn lặp lại động tác này với chân còn lại và thực hiện mỗi bên 10 lần để đạt được kết quả tốt nhất.

Gập người

Đây là động tác không chỉ giảm đau lưng mà còn giúp tuần hoàn máu tốt hơn.

Cần gì uống thuốc, đây là bài tập giảm đau lưng nhanh chóng cho dân văn phòng - Ảnh 5
Thường xuyên thực hiện động tác này trong lúc làm việc có thể giúp bạn hết đau lưng - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

- Bạn ngồi thẳng lưng, 2 đầu gối sát nhau, tay đặt trên đùi rồi từ từ gập người lại.

- Gập người xuống sát 2 gối và giữ tư thế càng lâu càng tốt.

- Trở lại vị trí bình thường trong 10 giây rồi lặp lại động tác này. Bạn cứ thực hiện bài tập này khoảng 4-5 lần để giảm đau lưng nhanh chóng.

Với những bài tập giảm đau lưng đơn giản cho dân văn phòng này, hy vọng các bạn sẽ luôn có sức khỏe tốt để làm việc năng suất cao!

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