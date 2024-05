Trong Đông y, bệnh này thực chứng là do can kinh (gan) thấp nhiệt, hư chứng là do thận âm hư suy thiếu hụt (yếu về thận âm), tướng hoả (dục hoả) lên quá cao gây nên.

Theo các bác sĩ chuyên khoa cho biết, việc tăng ham muốn tình dục quá mức khiến nhiều chị em gặp không ít phiền toái. Nếu quan hệ tình dục quá nhiều, chị em có thể bị suy kiệt sức khỏe, mệt mỏi, uể oải và dễ mắc các bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Ngược lại, khi không được thỏa mãn, chị em lại rơi vào trạng thái căng thẳng, suy nghĩ ám ảnh về tình dục và tìm cách giải tỏa bằng nhiều cách, không thể tập trung làm bất cứ việc gì.