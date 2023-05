No Nut November - xu hướng mang thông điệp sai lầm về việc 'tự sướng'

Tiến sĩ Ngành tâm lý học xã hội Justin Lehmiller cho rằng thủ dâm là một phần bình thường trong sự phát triển tình dục và là một cách thỏa mãn lành mạnh

Những gì chúng ta biết về "tự sướng"

Tự sướng hay thủ dâm là một hoạt động bình thường, lành mạnh và phổ biến. Một báo cáo vào năm 2018 cho thấy, có khoảng 92% nam giới và 76% nữ giới tại Mỹ thừa nhận có thủ dâm.

Thực tế, tự sướng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn chúng ta nghĩ. Tự sướng giúp chúng ta giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Ngoài ra, nó cũng giúp người trẻ có thể tự mình điều hướng tình dục.

Nhà tư vấn tình dục, trị liệu tâm lý Ian Kerner khuyến khích người trẻ hãy thủ dâm và tự mình tìm hiểu hơn về sự kích thích bản thân để cải thiện đời sống

Nhà tư vấn tình dục, trị liệu tâm lý Ian Kerner - tác giả của cuốn sách So Tell Me About the Last Time You Had Sex (tạm dịch: Nói cho tôi nghe, lần cuối bạn quan hệ là khi nào?) cho biết thủ dâm là hành động tình dục lành mạnh. Ông còn khuyến khích người trẻ hãy thủ dâm và tự mình tìm hiểu hơn về sự kích thích bản thân để cải thiện đời sống cũng như dùng để làm "hành trang" cho đời sống tình dục tương lai.

Sự nguy hiểm của việc "tội lỗi hóa" hành động thủ dâm'

Trong khi một số người tham gia vào thử thách No Nut November xem đây nhưng một việc vô thưởng vô phạt thì Ian Kerner lại lo lắng rằng thử thách này sẽ thúc đẩy một xu hướng có hại, chống lại việc quan hệ tình dục và thủ dâm.

Theo Kerner, No Nut November đã góp phần đưa các thông tin sai lệch như hạn chế thủ dâm sẽ giúp tăng cường testosterone hoặc cải thiện hệ miễn dịch. Và thử thách này cũng giúp các tổ chức chống khiêu dâm và chống thủ dâm tuyên truyền thông tin sai lệch rằng kiêng thủ dâm sẽ cải thiện hoạt động tình dục.

"No Nut November không dựa trên bất kỳ thông tin khoa học nào. Khi người trẻ tiếp xúc với nó, họ bắt đầu đưa ra các giả định sai lầm, đặc biệt là những người không được tiếp xúc với giáo dục giới tính thích hợp dẫn đến họ bắt đầu tin vào các giả thuyết đó mặc dù chúng không dựa trên bất kỳ cơ sở khoa học nào." - Nhà tình dục học Michelle Hope nói.

No Nut November cũng góp phần tạo ra cảm giác xấu hổ ở tuổi tuổi dậy thì khi coi việc tự thỏa mãn là "bẩn thỉu" hoặc "tội lỗi". Cảm giác xấu hổ này cũng sẽ khiến nhiều người xem một hoạt động tự nhiên thành việc làm căng thẳng hơn là cách để giải tỏa.

Chúng ta cần nói về vấn đề tình dục với thanh thiếu niên, ngay cả khi điều đó thật khó xử

Nhà tình dục học Michelle Hope ủng hộ việc giáo dục giới tính sớm cho trẻ

Thay vì né tránh, các chuyên gia khuyên rằng nên tập trung vào việc định hình lại sự trải nghiệm và đời sống tình dục của thanh thiếu niên vì tình dục là một phần hết sức bình thường trong quá trình phát triển của con người. Việc giáo dục giới tính cho trẻ em cũng nên bắt đầu sớm và quan trọng là phải cho thanh thiếu niên biết rằng thủ dâm là bình thường chứ không hề xấu xa.

Ảnh: Internet