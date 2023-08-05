Thói quen ăn uống này có thể dẫn đến việc nhai không kỹ thức ăn, tạo điều kiện cho lượng lớn không khí đi vào ruột và dạ dày, gây khó tiêu, đau bụng, đầy hơi cùng các phản ứng khó chịu khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đường tiêu hóa có thể bị suy yếu, tạo điều kiện cho tế bào ung thư lợi dụng cơ hội xâm nhập.

Để duy trì dạ dày và ruột khỏe mạnh, việc kiểm soát tốc độ ăn uống cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, trong cuộc sống, nhiều bạn trẻ thường "ngấu nghiến" đồ ăn để tiết kiệm thời gian, thậm chí nhiều người còn có thói quen xấu là vừa đi vừa ăn.

Ăn thức ăn quá nóng

Trong rất nhiều trường hợp, các bác sĩ đã phát hiện ra rằng bệnh nhân bị ung thư hệ tiêu hóa, đặc biệt là ung thư thực quản và ung thư dạ dày, có một đặc điểm chung: Thích ăn thức ăn rất nóng, đặc biệt là rất thích ăn đồ ăn vừa lấy ra từ trong nồi. Vì vậy, nếu chúng ta ăn uống các món ăn nóng hơn có thể sẽ gây nguy hiểm, tổn thương, viêm loét và các vấn đề khác cho thực quản.

Theo một cảnh báo trong báo cáo của Trung tâm IARC thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), uống đồ uống nóng trên 65℃ có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

Tóm lại, sự xuất hiện của bệnh ung thư có liên quan mật thiết đến thói quen ăn uống của con người. Nếu mắc phải 6 kiểu hành vi xấu trên thì bạn phải cảnh giác và chắc chắn rằng sức khỏe đường tiêu hóa của bạn đã bị tổn hại.

Nếu thường xuyên có những biểu hiện bất thường như kém ăn, chướng bụng sau bữa ăn, buồn nôn và nôn, buồn nôn và đau bụng thì nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt để khám sức khỏe chi tiết nhằm xác định xem có mắc bệnh đường tiêu hóa nguy hiểm hay không để không bỏ lỡ thời gian thăm khám và điều trị tốt nhất.

Ăn các thực phẩm để qua đêm

Chúng ta thường có thói quen bảo quản thức ăn thừa vào tủ lạnh để ngày hôm sau ăn để tránh bỏ phí. Thức ăn bảo quản trong tủ lạnh vẫn bị biến đổi nhưng tốc độ chậm hơn so với bảo quản ngoài. Vì ở nhiệt độ 5-8°C, các vi sinh vật có hại vẫn có thể phát triển và gây biến đổi protein trong thực phẩm. Quá trình này sẽ tạo ra nitrat, nitrit có hại cho cơ thể, gây nên hiện tượng nhiễm độc, ung thư.

Ăn các thực phẩm muối chua

Đồ muối chua thường chứa nhiều vi khuẩn và chất độc hại.

Có rất nhiều người, đặc biệt là các chị em phụ nữ có sở thích ăn đồ muối chua như cà muối, dưa muối,… Các thực phẩm muối lên men dễ sinh ra các vi khuẩn và các chất độc hại. Khi đi vào cơ thể, đó chính là các tác nhân gây nên bệnh ung thư vòm họng và các bệnh ung thư về đường tiêu hóa.

Ăn nhiều đồ ngọt

Đồ ngọt (bánh kẹo, nước ngọt, trà ngọt,…) là sở thích của nhiều người. Tuy nhiên chúng luôn tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh ung thư nội mạc tử cung. Bởi vì khi ăn nhiều đồ ngọt sẽ làm tăng insulin, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tế bào ung thư nội mạc tử cung hình thành và phát triển.

Ăn nhiều đồ ngọt có thể dẫn dến các loại ung thư như đại tràng, thực quản, thận, tuyến tụy, buồng trứng...

Ngoài ra, việc cơ thể hấp thụ lượng đường quá lớn có thể khiến phụ nữ phải đối diện với nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Những người có thói quen ăn đồ ngọt có nguy cơ mắc UT vú cao hơn khoảng 27% so với những người có chế độ ăn uống điều độ, khoa học, không ham đồ ngọt.

Ngoài ra, ăn nhiều đồ ngọt dễ gây béo phì từ đó làm gia tăng nguy cơ mắc ung thư đại tràng, thực quản, thận, tuyến tụy, túi mật, buồng trứng,…