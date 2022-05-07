Một nghiên cứu mới lý giải vì sao mọi người không thể ngửi thấy bất cứ mùi hương gì khi họ mắc COVID-19

Sống khỏe 07/05/2022 13:16

Đâu là nguyên nhân gây ra khứu giác kém nếu bạn bị mắc COVID-19?

Không giống như các bệnh về đường hô hấp khác, một nghiên cứu mới đây đã tiết lộ cơ chế khiến con người mất khứu giác khi bị nhiễm vi-rút Corona. Theo kết quả của một nghiên cứu tại Đại học Y khoa Johns Hopkins, Mỹ, các triệu chứng mất khứu giác khi mắc COVID-19 không phải do tác động trực tiếp từ vi-rút Corona mà là bị viêm nhiễm do nhiễm trùng.

Nhóm nghiên cứu đã quan sát quá trình của những người nhiễm vi-rút Corona, họ có những triệu chứng như viêm biểu mô khứu giác - tổn thương tế bào thần kinh - giảm số lượng sợi trục (tế bào thần kinh truyền xung điện đến não) - rối loạn chức năng hành khứu giác và dẫn đến tình trạng họ không thể ngửi thấy mùi do bị tổn thương khứu giác.

Một nghiên cứu mới lý giải vì sao mọi người không thể ngửi thấy bất cứ mùi hương gì khi họ mắc COVID-19 - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Hành khứu giác nằm ở đáy não, một khu vực truyền các xung thần kinh mang thông tin các mùi hương. Hàng triệu người trên thế giới đã mất khứu giác do vi-rút Corona. Tác giả chính của cuộc nghiên cứu - Chung Ying-ho (phó giáo sư khoa thần kinh tại Đại học Y khoa Johns Hopkins) cho biết: “Cần làm rõ vai trò của mùi hương để xem điều gì xảy ra ở từng mức tiêu chuẩn tế bào khi vi-rút Corona xâm nhập vào cơ thể.”

Nhóm nghiên cứu đã phân tích thông qua khám nghiệm tử thi cơ cấu hành khứu giác ở đáy não của 23 người tử vong vì nhiễm COVID-19 và 14 người tử vong vì các nguyên nhân khác. Trong số 23 bệnh nhân trên, 3 người mất khứu giác, 4 người giảm chứng năng khứu giác và 2 người mất cả khứu giác lẫn vị giác. Không ai trong số 14 bệnh nhân trên bị mất khứu giác hoặc vị giác.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh biểu mô của những người không bị mắc COVID-19 với biểu mô của những người bị nhiễm vi-rút Corona (đặc biệt là biểu mô của những người bị giảm chức năng hoặc mất hoàn toàn khứu giác). Kết quả cho thấy rằng các biểu mô của những người mắc COVID-19 có biểu hiện tổn thương mạch máu nghiêm trọng hơn nhiều và số lượng sợi trục đã giảm đi đáng kể. Tuổi tác không liên quan đáng kể đến những kết quả này.

Một nghiên cứu mới lý giải vì sao mọi người không thể ngửi thấy bất cứ mùi hương gì khi họ mắc COVID-19 - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu cho biết họ rất ngạc nhiên khi không tìm thấy các phân tử vi-rút Corona trong hành khứu giác của hầu hết những người bị mắc COVID-19, mặc dù các dây thần kinh và mạch máu đã bị tổn thương.

Kết quả của nghiên cứu này (Postmortem Assessment of Olfactory Tissue Degeneration and Microvasculopathy in Patients With COVID-19) đã được công bố trực tuyến trên tạp chí JAMA Neurology bởi phương tiện truyền thông y tế Mỹ 'Health Day'.

Giải mã những bộ phận cơ thể bị tác động dẫn đến xuất hiện một số triệu chứng không tốt do rượu bia gây ra

Giải mã những bộ phận cơ thể bị tác động dẫn đến xuất hiện một số triệu chứng không tốt do rượu bia gây ra

Rượu bia đôi lúc tốt cho sức khỏe nhưng nếu không uống đúng liều lượng, ngược lại có thể gây họa đến cho sức khỏe về lâu dài.

Xem thêm
Từ khóa:   covid-19 mất khứu giác do covid-19 nguyên nhân mất khứu giác

TIN MỚI NHẤT

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 2 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?