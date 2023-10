Một nghiên cứu mới lý giải vì sao mọi người không thể ngửi thấy bất cứ mùi hương gì khi họ mắc COVID-19

Không giống như các bệnh về đường hô hấp khác, một nghiên cứu mới đây đã tiết lộ cơ chế khiến con người mất khứu giác khi bị nhiễm vi-rút Corona. Theo kết quả của một nghiên cứu tại Đại học Y khoa Johns Hopkins, Mỹ, các triệu chứng mất khứu giác khi mắc COVID-19 không phải do tác động trực tiếp từ vi-rút Corona mà là bị viêm nhiễm do nhiễm trùng.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh biểu mô của những người không bị mắc COVID-19 với biểu mô của những người bị nhiễm vi-rút Corona (đặc biệt là biểu mô của những người bị giảm chức năng hoặc mất hoàn toàn khứu giác). Kết quả cho thấy rằng các biểu mô của những người mắc COVID-19 có biểu hiện tổn thương mạch máu nghiêm trọng hơn nhiều và số lượng sợi trục đã giảm đi đáng kể. Tuổi tác không liên quan đáng kể đến những kết quả này.

Các nhà nghiên cứu cho biết họ rất ngạc nhiên khi không tìm thấy các phân tử vi-rút Corona trong hành khứu giác của hầu hết những người bị mắc COVID-19, mặc dù các dây thần kinh và mạch máu đã bị tổn thương.

Kết quả của nghiên cứu này (Postmortem Assessment of Olfactory Tissue Degeneration and Microvasculopathy in Patients With COVID-19) đã được công bố trực tuyến trên tạp chí JAMA Neurology bởi phương tiện truyền thông y tế Mỹ 'Health Day'.