Một nghiên cứu mới lý giải vì sao mọi người không thể ngửi thấy bất cứ mùi hương gì khi họ mắc COVID-19

Đâu là nguyên nhân gây ra khứu giác kém nếu bạn bị mắc COVID-19?

Không giống như các bệnh về đường hô hấp khác, một nghiên cứu mới đây đã tiết lộ cơ chế khiến con người mất khứu giác khi bị nhiễm vi-rút Corona. Theo kết quả của một nghiên cứu tại Đại học Y khoa Johns Hopkins, Mỹ, các triệu chứng mất khứu giác khi mắc COVID-19 không phải do tác động trực tiếp từ vi-rút Corona mà là bị viêm nhiễm do nhiễm trùng. Nhóm nghiên cứu đã quan sát quá trình của những người nhiễm vi-rút Corona, họ có những triệu chứng như viêm biểu mô khứu giác - tổn thương tế bào thần kinh - giảm số lượng sợi trục (tế bào thần kinh truyền xung điện đến não) - rối loạn chức năng hành khứu giác và dẫn đến tình trạng họ không thể ngửi thấy mùi do bị tổn thương khứu giác.

Ảnh minh họa Hành khứu giác nằm ở đáy não, một khu vực truyền các xung thần kinh mang thông tin các mùi hương. Hàng triệu người trên thế giới đã mất khứu giác do vi-rút Corona. Tác giả chính của cuộc nghiên cứu - Chung Ying-ho (phó giáo sư khoa thần kinh tại Đại học Y khoa Johns Hopkins) cho biết: “Cần làm rõ vai trò của mùi hương để xem điều gì xảy ra ở từng mức tiêu chuẩn tế bào khi vi-rút Corona xâm nhập vào cơ thể.” Nhóm nghiên cứu đã phân tích thông qua khám nghiệm tử thi cơ cấu hành khứu giác ở đáy não của 23 người tử vong vì nhiễm COVID-19 và 14 người tử vong vì các nguyên nhân khác. Trong số 23 bệnh nhân trên, 3 người mất khứu giác, 4 người giảm chứng năng khứu giác và 2 người mất cả khứu giác lẫn vị giác. Không ai trong số 14 bệnh nhân trên bị mất khứu giác hoặc vị giác.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh biểu mô của những người không bị mắc COVID-19 với biểu mô của những người bị nhiễm vi-rút Corona (đặc biệt là biểu mô của những người bị giảm chức năng hoặc mất hoàn toàn khứu giác). Kết quả cho thấy rằng các biểu mô của những người mắc COVID-19 có biểu hiện tổn thương mạch máu nghiêm trọng hơn nhiều và số lượng sợi trục đã giảm đi đáng kể. Tuổi tác không liên quan đáng kể đến những kết quả này. Ảnh minh họa Các nhà nghiên cứu cho biết họ rất ngạc nhiên khi không tìm thấy các phân tử vi-rút Corona trong hành khứu giác của hầu hết những người bị mắc COVID-19, mặc dù các dây thần kinh và mạch máu đã bị tổn thương. Kết quả của nghiên cứu này (Postmortem Assessment of Olfactory Tissue Degeneration and Microvasculopathy in Patients With COVID-19) đã được công bố trực tuyến trên tạp chí JAMA Neurology bởi phương tiện truyền thông y tế Mỹ 'Health Day'.

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