Loại rau nhiều người Việt sợ ‘ngậm’ hóa chất nhưng chuyên gia khuyên nên ăn vì có nhiều công dụng bất ngờ

Cải thảo chứa rất ít calo, nhưng là một nguồn dinh dưỡng dồi dào đối với sức khỏe . Trong 100g cải thảo có chứa khoảng 12 calo, 95,14g nước, 0,86g protein, 0,1g chất béo, 0,94g chất xơ, 13mg vitamin A, 80mg carotene, 0.03mg thiamin, 0,04mg riboflavin, 0,4mg niacin, 28mg vitamin C, 0,36mg vitamin E (T).

Cải thảo là loại thực phẩm có giá thành rẻ nhưng lại bổ dưỡng và dễ chế biến nên là thực phẩm quen thuộc và thơm ngon hấp dẫn trong mỗi căn bếp.

Hơn nữa, cải thảo rất giàu sulforaphane. Chất này có thể kích thích tế bào của con người sản sinh ra các enzyme có lợi cho cơ thể, từ đó hình thành lớp màng bảo vệ chống lại sự ăn mòn của các chất gây ung thư từ bên ngoài. Sulforaphane là thành phần chống ung thư mạnh nhất được tìm thấy trong rau củ cho đến nay.

Chất isothiocyanate trong cải thảo có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, chất glucobrassicin được sử dụng như nguồn dược liệu chính để điều chế các hợp chất cần thiết trong một số loại thuốc chữa ung thư cũng có mặt trong các giống cải thảo với tỷ lệ là 0,8 mg/g, nhiều hơn so với bông cải xanh (0,7 mg/g).

Ngăn ngừa rối loạn tim mạch

Cải thảo chứa lượng đáng kể vitamin B9, là công cụ chính để cải thiện hoạt động của tim. Loại vitamin này giúp loại bỏ homocysteine - ​nguyên nhân chính gây ra các cơn đau tim, đồng thời cũng kiểm soát mức độ lắng đọng của cholesterol trong tim, do đó đảm bảo tránh được các rối loạn hệ thống tim mạch.

Tốt cho não bộ

Cải thảo được gọi là “thực phẩm cho não” vì hàm lượng đồng trong loại rau này chiếm 11,67% giá trị khuyến nghị hằng ngày. Tiêu thụ thực phẩm giàu đồng không chỉ giúp kích thích các quá trình suy nghĩ mà còn duy trì khả năng hoạt động trí óc sáng suốt và thúc đẩy tư duy vượt trội.

Tăng cường sức đề kháng

Cải thảo là loại rau xanh chứa hàm lượng vitamin C dồi dào, đáp ứng hơn 45% nhu cầu hằng ngày. Vitamin C tham gia vào quá trình hình thành tế bào bạch cầu trung tính, giúp củng cố hệ miễn dịch, ngăn ngừa sự xâm nhập của mầm bệnh.

Trong cải thảo giàu vitamin C nên tốt cho việc tăng cường sức đề kháng. Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện tiêu hóa

Sử dụng nhiều cải thảo là một cách tuyệt vời để giữ cho đường tiêu hóa khỏe mạnh. Vì cải thảo giàu chất xơ, giúp thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên. Chất xơ trong cải thảo cũng làm tăng số lượng vi khuẩn có lợi trong ruột. Vì đây là nguồn nhiên liệu chính cho các loài vi khuẩn thân thiện như Bifidobacteria và Lactobacilli. Những vi khuẩn này thực hiện các chức năng quan trọng như bảo vệ hệ thống miễn dịch và sản xuất các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin K2 và B12.

Tuy có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng những người đang bị táo bón, đau dạ dày, đang mang thai, bị viêm đường tiêu hóa hay mắc bệnh thận không nên ăn cải thảo, nhất là cải thảo sống để tránh bệnh tình thêm nghiêm trọng, có hại cho sức khỏe của mình.