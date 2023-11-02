Loại rau được ví ‘kho chứa sắt’, rẻ gấp nhiều lần thịt bò ăn thường xuyên không lo thiếu máu nhưng 3 nhóm người này thì nên tránh xa

Sống khỏe 02/11/2023 13:00

Thịt bò được biết đến là là thực phẩm giàu sắt thường được người người thiếu máu ưu tiên chọn lựa. Tuy nhiên, giá thành thịt bò lại khá cao không phải ai cũng có điều kiện ăn thường xuyên. Trong khi đó, rau dền có giá thành cực rẻ lại chứa hàm lượng sắt cao không hề thua kém.

Sắt là một trong những nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể, thiếu sắt sẽ gây ra tình trạng thiếu máu. Từ xa xưa, mọi người thường chọn thịt bò là một trong những thực phẩm giúp bổ sung sắt cho cơ thể, tuy nhiên loại thịt này cũng khá đắt đỏ.

Loại rau được ví ‘kho chứa sắt’, rẻ gấp nhiều lần thịt bò ăn thường xuyên không lo thiếu máu nhưng 3 nhóm người này thì nên tránh xa - Ảnh 1
Rau dền rất giàu chất sắt. Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, nhiều loại rau củ quả có hàm lượng sắt tương đối cao, giá thành rẻ hơn thịt bò, tiêu biểu là rau dền. Rau dền được trồng phổ biến ở Việt Nam, chứa nhiều chất dinh dưỡng nên được ưu ái gọi với cái tên là “rau trường thọ”.

Trong 100g rau dền có chứa 0.32mg vitamin B2, 80mg vitamin C, 267mg canxi, 1.3g chất xơ, 3.9mg chất sắt, 3.5g protein, 411 mg kali và 2.6g khoáng chất. Không những vậy, trong rau dền có chứa 2 thành phần chính là nước và chất xơ chiếm đến 88%, protein chiếm 2.11%, tương đối cao hơn so với các loại rau khác.

Đặc biệt, rau dền có hàm lượng sắt cao, cực kỳ có lợi cho máu trong cơ thể. Thường xuyên ăn rau dền có thể cải thiện lượng hemoglobin và thanh lọc máu, giúp cải thiện lưu lượng máu của bạn một cách tự nhiên. Hãy kết hợp rau dền trong chế độ ăn hằng ngày nếu bạn bị thiếu máu.

Một số lợi ích khác của rau dền đối với sức khỏe

Ngừa bệnh tim mạch

Rau dền còn có khả năng làm giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể. Ngoài ra, tocotrienol – một loại vitamin E có trong loại rau này cũng giúp loại bỏ cholesterol xấu và ngăn ngừa bệnh mạch vành.

Loại rau được ví ‘kho chứa sắt’, rẻ gấp nhiều lần thịt bò ăn thường xuyên không lo thiếu máu nhưng 3 nhóm người này thì nên tránh xa - Ảnh 2
Rau dền còn có khả năng làm giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể. Ảnh minh họa: Internet

 

Ngăn ngừa ung thư

Các hợp chất chống oxy hóa như vitamin E, C, sắt, magiê, phốt pho hay lysine có trong rau dền giúp chống lại các gốc tự do có hại và ngăn chặn sự hình thành của các tế bào ác tính gây ra ung thư.

Tốt cho người bệnh tiểu đường

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn rau dền thường xuyên giúp ổn định đường huyết, rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường tuýp 2. Rau dền còn giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tình trạng tăng lượng đường trong máu như béo phì.

Cải thiện chất lượng hệ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ trong rau dền khá cao và cao hơn gấp 3 lần so với lúa mì. Do đó, sử dụng rau dền thường xuyên có thể giúp cải thiện chất lượng hệ tiêu hóa đồng thời giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón. Ngoài ra, nước nấu từ cây rau dền còn có tác dụng hỗ trợ điều trị triệu chứng tiêu chảy, xuất huyết hoặc mất nước.

3 đối tượng không nên hạn chế ăn rau dền 

Người mắc bệnh sỏi thận: Hàm lượng purin cao trong rau dền được chuyển đổi thành axit uric khi tiêu hóa, có thể làm tăng mức độ kết tủa của canxi trong thận khiến cơ thể hình thành sỏi thận gây khó chịu và đau đớn.

Loại rau được ví ‘kho chứa sắt’, rẻ gấp nhiều lần thịt bò ăn thường xuyên không lo thiếu máu nhưng 3 nhóm người này thì nên tránh xa - Ảnh 3
Rau dền không tốt cho người bệnh thận, bệnh gout và bệnh đau dạ dày. Ảnh minh họa: Internet

Người bệnh gout: Hàm lượng purin cao trong rau dền có thể làm tăng nồng độ axit uric trong cơ thể, có thể gây viêm, sưng và đau khớp. Nếu bạn đã bị viêm khớp do gout, thì bạn nên hạn chế ăn rau dền.

Người bị đau dạ dày: Vì lượng chất xơ cao nên nếu ăn quá nhiều có thể dẫn đến đầy hơi, co thắt dạ dày khiến bệnh tình trở nên trầm trọng hơn.

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