Rau kinh giới mang đến nhiều công dụng và bài thuốc hay tốt cho sức khỏe nhưng những đối tượng này tuyệt đối phải tránh xa

Rau kinh giới từ lâu đã được biết đến là loại thực vật có khả năng chữa bệnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sử dụng loại rau này, nhất là những đối tượng dưới đây tuyệt đối phải tránh xa.

Rau kinh giới là một loại cây thuốc và rau thơm có nguồn gốc từ châu Á. Cây phân bố ở Ấn Độ, Đông Nam Á, Đông Á, du nhập sang Bắc Mỹ, châu Âu. Rau kinh giới là một loại thảo mộc thường được sử dụng trong các bữa ăn hằng ngày. Tinh dầu được chiết xuất từ lá rau kinh giới từ lâu đã được sử dụng như một phương thuốc chữa bệnh. Rau kinh giới là một loại thảo mộc thường được sử dụng trong các bữa ăn hằng ngày. Ảnh minh họa: Internet Trong nhiều thế kỷ, rau kinh giới đã được sử dụng để điều trị nhiều loại bệnh, bao gồm rắn cắn và nhện cắn, các vấn đề về hô hấp và kinh nguyệt. Ngày nay, nó được bán trên thị trường với tác dụng điều trị một danh sách dài các tình trạng bệnh lý.

Ngoài ra, rau kinh giới thường được ăn sống kèm với các món như thịt luộc cuốn bánh tráng, bún ốc, bún bò, bún riêu cua, bún đậu mắm tôm, lòng heo, bún chả… Những công dụng của rau kinh giới đối với sức khỏe

Tốt cho tim mạch: Kali có trong kinh giới có tác dụng kiểm soát nhịp tim và huyết áp. Bên cạnh đó, chất chống oxy hóa từ kinh giới còn phòng ngừa yếu tố gây ra bệnh tim là stress oxy hóa. Rau kinh giới có nhiều chất chống oxy hóa. Ảnh minh họa: Internet Hỗ trợ phòng chống ung thư: Rau kinh giới có nhiều chất chống oxy hóa. Những chất này không chỉ vô hiệu hóa ảnh hưởng của các gốc tự do mà còn có thể hỗ trợ trong việc ngăn ngừa ung thư bằng cách hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy chất Carvacrol, một trong những thành phần trong rau kinh giới giúp ngăn chặn sự phát triển và lây lan của tế bào ung thư ruột kết. Làm sạch đường hô hấp: Flavonoid, carvacrol và tecpen ở cây kinh giới có tác dụng tan đờm, trị ho, tống đờm ra khỏi phổi và phòng ngừa ung thư phổi. Không những thế, các chất này còn giảm nguy cơ nhiễm trùng xoang nên rất tốt đối với đường hô hấp. Hỗ trợ giảm viêm: Khi cơ thể bị tổn thương, bị bệnh sẽ phát sinh phản ứng viêm. Tuy nhiên, khi mắc bệnh tự miễn, đái tháo đường, bệnh tim, viêm mãn tính có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình tiến triển của các bệnh này. Nhờ khả năng chống oxy hóa cao, rau kinh giới có thể giúp giảm viêm, trung hòa các gốc tự do, giảm thiểu sự khó chịu cho cơ thể. Người bị rối loạn đông máu không nên ăn rau kinh giới vì nó làm tăng nguy cơ chảy máu. Ảnh minh họa: Internet Những đối tượng không nên sử dụng rau kinh giới Người bị nóng trong người.

Trẻ bị sởi.

Người bị nhọt mưng mủ, chảy mủ.

Phụ nữ có thai không nên dùng tinh dầu kinh giới qua đường uống vì dễ dẫn đến sảy thai.

Rối loạn đông máu (kinh giới làm tăng nguy cơ chảy máu).

Người chuẩn bị phẫu thuật nên dừng sử dụng 2 tuần trước khi thực hiện ca mổ để giảm thiểu tình trạng mất máu khi phẫu thuật.

Người bệnh tiểu đường.

Người dị ứng với kinh giới hay các loại cây họ Hoa môi khác như cây xô thơm, bạc hà, hoa oải hương, húng quế…

Người đi đại tiện lỏng hoặc bệnh dạ dày.

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