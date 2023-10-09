Rau tiến vua đắt hơn thịt, bổ ngang nhân sâm vì có 5 công dụng tuyệt vời bạn nên biết

Sống khỏe 09/10/2023 08:49

Rau tiến vua có giá cao đến nửa triệu 1kg nhiều người vẫn đổ xô đi mua vì nó có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, nhất là 5 công dụng dưới đây.

Rau tiến vua có giá cao đến nửa triệu 1kg nhiều người vẫn đổ xô đi mua vì nó có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, nhất là 5 công dụng dưới đây.

Rau tiến vua có tên gọi khác là cần biển, công sôi và tiếng anh là Dried Mountain Jelly Vegetable hay Hongcai. Đây là loại rau mọc ở ven biển, có thân lá mềm, cỡ bằng ngón tay út.

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Rau tiến vua có tên gọi khác là cần biển, công sôi và tiếng anh là Dried Mountain Jelly Vegetable hay Hongcai. Ảnh minh họa: Internet

Loại rau này trước đây từng là loại rau quý chỉ dành tiến cho cung đình, nhưng ngày nay lại trở thành loại thực phẩm quen thuộc của các bà nội trợ. Loại rau này có tên gọi là rau tiến vua.

Hiện nay, trên thị trường thường bán loại rau này ở dạng tươi, rau tiến vua khô, rau tiến vua muối chua, ngâm chua ngọt,... Rau tiến vua ở dạng khô có giá lên đến nửa triệu đồng 1kg. Trên thị trường, rau tiến vua khá khan hiếm. Vì vậy nếu như muốn mua loại rau này, bạn thường phải đặt trước khá lâu.

Rau tiến vua đắt hơn thịt, bổ ngang nhân sâm vì có 5 công dụng tuyệt vời bạn nên biết - Ảnh 2
Rau tiến vua ở dạng khô có giá lên đến nửa triệu đồng 1kg. Ảnh minh họa: Internet

Về dinh dưỡng, rau tiến vua có chứa hơn 20 loại khoáng chất và axit amin cần thiết cho cơ thể. Bao gồm: Protein, pectin, nhiều loại axit amin, vitamin, canxi, sắt, kẽm, carotene, kali, natri, phốt pho và các nguyên tố vi lượng khác.

Đặc biệt, vitamin E trong rau tiến vua cao nên được mệnh danh là "sản phẩm chăm sóc sức khỏe tự nhiên", có tác dụng chăm sóc làn da và sắc đẹp.

Rau tiến vua có chứa một lượng lớn canxi, axit glutamic, vitamin E... những chất này sau khi vào cơ thể có thể thúc đẩy quá trình tăng trưởng thể chất, trì hoãn lão hóa, làm đẹp da.

Dưới đây là 5 công dụng tuyệt vời của rau tiến vua đối với sức khỏe:

Hỗ trợ tim mạch, tăng cường trí nhớ

Đây là loại thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao và tốt cho sức khỏe. Theo thống kê trong rau tiến vua có chứa hơn 20 loại khoáng chất và axit amin thiết yếu cho cơ thể. Do đó, loại rau mềm này có khả năng hạ huyết áp, làm giãn mạch máu, kích thích các mạch máu lưu thông từ đó tăng cường trí nhớ.

Rau tiến vua đắt hơn thịt, bổ ngang nhân sâm vì có 5 công dụng tuyệt vời bạn nên biết - Ảnh 3
Rau tiến vua là loại thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao và tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa

Rau tiến vua có lịch sử khá lâu đời. Theo như sách cổ lưu lại, đây là loại rau bổ máu, loại bỏ táo bón bằng cách kích thích hệ tiêu hóa hoạt động mạnh mẽ, điều trị chứng khó tiêu. Ngoài ra, chính nhờ hàm lượng chất xơ cao mà chúng tốt cho tiêu hóa. Chất xơ tạo thành lớp màng tự nhiên trong dạ dày là cản trở sự hấp thụ cholesterol của cơ thể.

Phòng chống ung thư

Một công dụng có ở hầu hết các loại rau xanh trong tự nhiên là khả năng ngăn cản sự hình thành cũng như phát triển của các gốc tự do trong cơ thể người. Gốc tự do là nguyên nhân cơ bản gây ra bệnh ung thư. Trong y học, nhiều nghiên cứu chỉ ra chất phytonutrients – loại chất chiếm tỷ lệ cao trong rau tiến vua giúp ngăn chặn sự hình thành và phát triển của các khối u trong cơ thể. Từ đó hỗ trợ ung thư vú, ung thư dạ dày và ung thư tá tràng.

Chống lão hóa, thanh nhiệt, giải độc

Rau tiến vua một loại thực phẩm giàu protein, pectin, các axit amin và các chất chống oxy hóa. Do đó ăn rau tiến vua thường xuyên bạn sẽ cảm thấy cơ thể căng tràn sức sống. Trung tâm giám sát thực phẩm quốc gia Trung Quốc đã công nhận rau tiến vua là loại thực phẩm chống oxy hóa hàng đầu. So với các loại hoa quả thông dụng trên thị trường như bưởi, cam, xoài, dứa thì rau tiến vua có nhiều công dụng tốt hơn. Đặc biệt ăn rau tiến vua rất mát giúp cơ thể thanh nhiệt, giải độc tốt.

Rau tiến vua đắt hơn thịt, bổ ngang nhân sâm vì có 5 công dụng tuyệt vời bạn nên biết - Ảnh 4
Rau tiến vua một loại thực phẩm giàu protein, pectin, các axit amin và các chất chống oxy hóa. Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho phụ nữ có thai và sự phát triển của thai nhi

Rau tiến vua là loại rau có tính bình và ôn hòa. Do đó phụ nữ mang thai và cho con bú đều có thể dùng được. Hơn nữa, rau tiến vua giàu hàm lượng dinh dưỡng với sắt, canxi, phốt pho, kẽm, pectin và các axit amin khác nhau. Đây là các hoạt chất cần cho trẻ sơ sinh hình thành cơ thể, não bộ. Rau Tiến Vua giàu các loại vitamin A, C, B, E rất tốt cho phụ nữ mang thai. Đặc biệt vitamin E giúp cho phụ nữ mang thai giảm tỉ lệ bị sảy thai và sinh non.

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