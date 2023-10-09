Rau chân vịt cực bổ dưỡng, rất tốt cho sức khỏe nhưng dùng sai cách sẽ mang đến 4 tác dụng phụ không mong muốn

Sống khỏe 09/10/2023 16:41

Rau chân vịt có hàm lượng dinh dưỡng cao nên ngày càng được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, nếu dùng sai cách sẽ mang đến 4 tác dụng phụ không mong muốn, bạn đã biết chưa?

Rau chân vịt hay còn gọi là rau bina, cải bó xôi, rau nhà chùa. Trong đông y được gọi là linh chi thảo, hoàng dương thảo, vạn niên tùng... thuộc họ dền. Rau chân vịt ưa khí hậu mát lạnh, ở nước ta được trồng nhiều nhất ở Đà Lạt.

Một khẩu phần 100 gram (g) rau chân vịt chứa 28,1 miligam (mg) vitamin C, chiếm 34% lượng khuyến nghị hàng ngày của một người. Ngoài ra, rau chân vịt còn chứa protein, canxi, sắt, magiê, kali vitamin A, vitamin K, chất xơ, phốt pho và thiamine. Hầu hết lượng calo trong loại rau này đến từ protein và carbohydrate.

Rau chân vịt cực bổ dưỡng, rất tốt cho sức khỏe nhưng dùng sai cách sẽ mang đến 4 tác dụng phụ không mong muốn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau chân vịt được chứng minh có tác dụng hỗ trợ nhiều bệnh lý khác nhau như phòng ngừa loãng xương, tiểu đường, cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, nâng cao thị lực…

Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng rau chân vịt hoặc ăn uống không đúng cách sẽ mang đến những tác dụng phụ không mong muốn.

Bị đầy hơi

Ăn nhiều rau chân vịt có thể bị đầy hơi và chuột rút. Rau chân vịt rất giàu chất xơ, vì vậy cơ thể không thể chuyển hóa hết lượng lớn rau chân vịt cùng lúc mà cần thời gian để tiêu hóa. Vì vậy khi ăn quá nhiều rau chân vịt sẽ dẫn đến đau bụng, tiêu chảy và sốt.

Nguy cơ mắc sỏi thận

Rau chân vịt là một trong những loại rau xanh chứa lượng axit oxalic cao nhất. Do đó, ăn quá nhiều rau chân vịt có thể dẫn đến việc hình thành canxi-oxalat, gây ra sỏi thận. Bên cạnh đó, ăn quá nhiều rau chân vịt sẽ làm cơ thể bài tiết quá nhiều oxalat qua nước tiểu, dẫn đến tình trạng hyperoxal niệu.

Rau chân vịt cực bổ dưỡng, rất tốt cho sức khỏe nhưng dùng sai cách sẽ mang đến 4 tác dụng phụ không mong muốn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có thể làm trầm trọng thêm bệnh gout

Rau chân vịt có chứa purin, hợp chất hóa học được cho là nguyên nhân gây ra bệnh gout. Tuy nhiên, thiếu mối liên hệ đáng kể giữa việc ăn các loại rau giàu purin và bệnh gout. Do đó, cần phải nghiên cứu thêm trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Do đó, nếu bạn đang đối phó với bệnh gout, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng rau chân vịt có thể dùng vì màu xanh của lá cũng có thể ảnh hưởng đến một số loại thuốc bạn đang sử dụng.

Có thể can thiệp vào chất làm loãng máu

Rau chân vịt chứa hàm lượng cao vitamin K, loại khoáng chất làm giảm hiệu quả của thuốc làm loãng máu. Thuốc làm loãng máu thường được sử dụng để ngăn ngừa sự khởi phát của các cơn đột quỵ. Warfarin là chất làm loãng máu được kê đơn cho những người có nguy cơ hình thành cục máu đông cao. Vitamin K được phát hiện làm giảm hiệu quả của warfarin do vitamin K đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành cục máu đông trong cơ thể.

Những lưu ý khi sử dụng rau chân vịt

Những người thường có cơ địa nhạy cảm, dị ứng với một số thành phần của rau chân vịt thì không nên dùng.

Rau chân vịt cực bổ dưỡng, rất tốt cho sức khỏe nhưng dùng sai cách sẽ mang đến 4 tác dụng phụ không mong muốn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người mới phẫu thuật nên kiêng sử dụng rau chân vịt từ 2 – 3 tuần để lượng đường huyết ổn định hơn.

Trẻ em dưới bốn tháng tuổi không nên sử dụng rau chân vịt, vì sẽ có nguy cơ gây rối loạn máu.

Nên sử dụng rau chân vịt phù hợp, tránh trường hợp lạm dụng sẽ gây ra các vấn đề về thận do tích tụ quá nhiều kali.

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