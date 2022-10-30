Loại gia vị thảo mộc thơm ngát này cực bổ giá lại siêu hời, là "chất kích thích insulin tự nhiên" rất lợi cho người bị tiểu đường

Quế được sử dụng rộng rãi để tạo hương vị cho các món tráng miệng và cũng là một thành phần thiết yếu được sử dụng để làm món ăn. Mặc dù được thêm vào thực phẩm để tăng hương vị, nhưng quế cũng có rất nhiều lợi ích khác mà nhiều người không biết.

Ảnh minh họa: Internet Các thành phần quang hóa của quế, chẳng hạn như các hợp chất dễ bay hơi và phenolic và crom, chịu trách nhiệm chính cho tác dụng chống viêm, chống tiểu đường, chống khối u, chống ung thư và chống tăng đường huyết. Bệnh tiểu đường và quế Bệnh tiểu đường là một tình trạng có nhiều nguyên nhân gây bệnh, nhưng vấn đề cốt lõi vẫn không thay đổi là do tổng hợp insulin không đủ hoặc kháng insulin. Quế là một "chất kích thích insulin tự nhiên" thường được biết đến.

Ảnh minh họa: Internet Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra quế giúp giảm lượng đường trong máu như thế nào. Ngoài ra, trong nhiều nghiên cứu được thực hiện trên những người mắc bệnh tiểu đường loại II và tiền tiểu đường, quế đã chứng minh tác dụng của nó trong việc giảm lượng đường trong máu lúc đói cũng như mức HOMA-IR. Tuy nhiên, mức HbA1c không giảm đáng kể (kiểm soát đường huyết trong 3 tháng). Họ lưu ý rằng điều này có thể đơn giản là do thời gian khóa học ngắn của hầu hết các nghiên cứu (khoảng 1 tháng), vì vậy các nghiên cứu sâu hơn trong lĩnh vực này có thể chứng minh là khá có lợi.

Bệnh nhân tiểu đường có thể ăn bao nhiêu quế? Nhiều nghiên cứu sử dụng các liều lượng khác nhau để thấy được những lợi ích tối ưu của quế. Tuy nhiên, không có hướng dẫn cơ bản nào do các cơ quan chính phủ đưa ra để tiêu chuẩn hóa giới hạn dưới hoặc trên của quế. Hầu hết các nghiên cứu đã được báo cáo sử dụng 1-2 gam chiết xuất quế mỗi ngày, chia thành 2-3 liều, trước hoặc sau khi ăn 15 phút. Hình thức Viên nang: Hiện có bán viên nang chiết xuất quế không kê đơn. Độ mạnh phổ biến nhất hiện có là 500mg / viên.

Bột thô: Đơn giản chỉ cần trộn quế ở nhà hoặc lấy bột quế bán sẵn. Ngoài việc thêm nó vào thức ăn của bạn, bạn cũng có thể pha trà từ nó. Cách dễ dàng để pha trà quế thư giãn Lấy một cốc nước và đun sôi.

Thêm nửa thìa cà phê hoặc 2-3 nhúm bột quế vào nước và để sôi trong 2-5 phút.

Khi nước chuyển sang màu nâu đỏ, tắt lửa. Để nguội một chút và thưởng thức món trà này. Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, không thay thế thuốc do bác sĩ kê đơn bằng quế để điều trị tiểu đường. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết: "Đây là một loại thực phẩm chức năng tự nhiên tại nhà, bạn có thể bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày và dùng thuốc để có kết quả tốt hơn." Theo India Express

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