Nếu bạn đang trải qua một số triệu chứng như sốt, phát ban, nhức đầu, đau cơ và khớp, có lẽ bạn đang mắc bệnh sốt xuất huyết. Kèm theo đó là các tình trạng nguy hiểm như huyết tương plasma, tiểu cầu thấp, chảy máu trong, nếu để nặng có thể khiến bạn tử vong. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng, lá đu đủ lại có thể hỗ trợ điều trị tình trạng này khá tốt. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng lá đu đủ có chứa các enzyme như chymopapain và papain có thể tăng và bình thường lượng tiểu cầu và giảm tổn thương gan do sốt xuất huyết gây ra cũng như giúp bệnh nhân hồi phục nhanh chóng.

Trị sốt rét

Một lợi ích sức khoẻ khác của lá đu đủ là đặc tính chống sốt rét của nó. Lá đu đủ đã được chứng minh là rất hiệu quả để ngăn ngừa bệnh sốt rét. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng vị đắng của lá đu đủ có thể rất hiệu quả để loại trừ bệnh sốt rét ra khỏi cơ thể. Vì vậy, bạn có thể uống nước lá đu đủ ngay khi có dấu hiệu cơ thể bị tấn công bởi sốt rét, sẽ giúp phòng ngừa và trị sốt rét hiệu quả nhé.

Chữa các bệnh do nhiễm virus

Lá đu đủ cũng thường được biết đến với khả năng chống lại sự nhiễm trùng do siêu vi khuẩn như cúm thông thường hoặc cúm. Các thành phần khác nhau của vitamin như Vitamin A, Vitamin C và Vitamin E sẽ làm tăng hệ thống miễn dịch của bạn. Do đó, lá đu đủ có thể rất hữu ích để giữ cho bạn khỏe mạnh và tránh xa bất kỳ bệnh nhiễm virus.

Chữa bệnh khí phế thũng

Bệnh khí phế thũng là một trong những căn bệnh chết người do gây khó thở, tên đầy đủ là bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Bệnh này liên quan chặt chẽ đến sự tổn thương dần dần mô phổi, bao gồm cả việc phá hủy phế nang. Để ngăn ngừa bạn khỏi căn bệnh khí phế thũng này, bạn cần một lượng đủ lượng vitamin D. Đu đủ lá chứa một lượng rất lớn vitamin D sẽ bảo vệ cơ thể bạn khỏi bệnh liên quan đến phổi khí phổi.

Chữa eczema - Một tác dụng của lá đu đủ mà các bạn không thể bỏ qua

Lá đu đủ cũng có thể là một giải pháp tốt để điều trị bệnh eczema. Eczema là một dạng viêm da, gây ngứa, da bong tróc, mụn nước,... và với nhiều hoạt chất làm sạch, giải độc, chống vi khuẩn tuyệt vời, lá đu đủ có thể trị bệnh eczema cho bạn hiệu quả rõ rệt, chống viêm và giúp bạn khỏi dứt điểm eczema đáng ghét. Bạn chỉ cần rửa sạch lá, xay nhuyễn và đắp lá ở vùng da bị viêm tầm 10-20 phút mỗi lần, ngày 2-3 lần, kiên trì theo dõi sẽ thấy tín hiệu tích cực nhé.

Lá đu đủ hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, giúp giảm lượng đường trong máu

Đối với tất cả các bạn đang quan tâm liên quan đến bệnh tiểu đường, đây là một tin tốt cho bạn. Lá đu đủ có thể kích thích hoạt động insulin trong cơ thể, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và bạn sẽ có nhiều khả năng tránh bệnh tiểu đường. Ngoài ra, lá đu đủ có thể làm giảm các biến chứng do bệnh tiểu đường gây ra như tổn thương thận. Lá đu đủ cũng có thể làm giảm stress oxy hóa, một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh tiểu đường.

Lá đu đủ trị bệnh gì? Giúp chữa loét dạ dày thần kỳ

Theo nghiên cứu được công bố trên tờ The West Indian Medical Student, lá đu đủ cũng chứa các hợp chất có thể ngăn ngừa bị loét dạ dày. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng dùng lá đu đủ có thể làm tăng hoạt tính của glutathione peroxidase, một chất chống oxy hoá quan trọng chống lại các gốc tự do.

Nghiên cứu về lá đu đủ được thực hiện trên chuột. Họ chia thành hai nhóm, một nhóm chuột được xử lý trước với lá đu đủ và cái kia không có. Kết quả của nghiên cứu này là nhóm chuột có lá đu đủ trong cơ thể cho thấy sự Stress oxy hoá ít hơn và giảm sự hình thành loét so với nhóm khác.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa là một tác dụng tuyệt vời của lá đu đủ

Thêm một tác dụng của lá đu đủ nữa là có thể hỗ trợ công việc của hệ tiêu hóa của bạn. Các chất papain, chymopapain, protease, và amylase chứa trong lá đu đủ sẽ rất hữu ích để phá vỡ các chất dinh dưỡng như protein, carbohydrate và khoáng chất từ ​​thức ăn mà bạn vừa ăn, giúp tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Bên cạnh đó, lá đu đủ ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn xấu có thể gây ra một số vấn đề trong ruột của bạn. Một số nghiên cứu chứng minh rằng lá đu đủ chứa hơn 50 thành phần hoạt tính có thể ngăn ngừa vi khuẩn xấu. Các hợp chất karpain chứa trong lá đu đủ là một trong những hợp chất quan trọng nhất có trách nhiệm ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn xấu trong cơ thể. Hợp chất Tanin trong lá đu đủ cũng có lợi cho việc ức chế sự phát triển của giun ký sinh vào hệ thống ruột.

Ngăn ngừa bệnh động mạch vành

Bệnh về mạch vành có thể xảy ra nếu có một lượng cholesterol cao trong cơ thể bạn. Để ngăn ngừa bệnh này, bạn cần rất nhiều vitamin C có trong lá đu đủ để giải phóng các chất chống oxy hoá làm tăng lưu thông máu lưu thông trong cơ thể. Những chất chống oxy hoá từ lá đu đủ thực sự hữu ích quá để bảo vệ sức khoẻ của tim bạn khỏi bệnh mạch vành.

Lá đu đủ có thể hỗ trợ điều trị, chống ung thư

Đây có thể là một trong những lợi ích quan trọng nhất mà lá đu đủ có thể cung cấp cho sức khoẻ của bạn. Lá đu đủ có chứa một hợp chất gọi là acetogenin. Hợp chất này được biết đến rộng rãi vì nó hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị nhiều loại ung thư khác nhau.

Có rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng lá đu đủ là một loại vũ khí hiệu quả cho bệnh ung thư. Một nghiên cứu tại Nhật Bản tiết lộ rằng các tế bào ung thư ở một số người có thể biến mất khi họ đang uống nước lá đu đủ hàng ngày liên tục. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Ethnopharmacology cho thấy lá đu đủ là một trong những phương pháp chữa bệnh thảo mộc có thể bảo vệ bạn khỏi các bệnh ung thư ở người trong ống nghiệm như ung thư vú, ung thư phổi và ung thư cổ tử cung.

Tất nhiên, những nghiên cứu này mới chỉ là nghiên cứu riêng lẻ rằng lá đu đủ có thể hỗ trợ điều trị chứ chưa có tài liệu chứng minh được công nhận uy tín rằng là lá đu đủ chữa được ung thư. Nhưng nó cũng khá lành tình, không độc hại nên uống nước lá đu đủ hàng ngày phòng ngừa ung thư cũng rất tốt các bạn ạ.