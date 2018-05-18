Dùng nước chanh dây giải nhiệt, bạn cần lưu ý những điều này để tránh gây nguy hiểm cho sức khỏe

Sống khỏe 18/05/2018 15:40

Nước chanh dây là thức uống có lợi và được nhiều người yêu thích, đặc biệt là vào mùa hè nắng nóng. Tuy nhiên, cần lưu ý những điều sau để loại nước này không gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Chanh dây (còn gọi là chanh leo) là loại trái cây nhiệt đới có nguồn gốc từ Brazil, du nhập vào Việt Nam từ những năm đầu thế kỷ 20. Đây là một trong những loại trái cây chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn góp phần làm đẹp da.

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Nước chanh dây là thức uống được nhiều người yêu thích trong mùa hè - Ảnh minh họa: Internet

Với hương vị thơm ngon và những lợi ích tuyệt vời nói trên, chanh dây được nhiều người ưa thích. Tuy có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu quá lạm dụng loại quả này sẽ dẫn đến những hậu quả xấu. Dưới đây là những điều bạn cần lưu ý khi sử dụng chanh dây.

Những lưu ý khi dùng chanh dây tránh gây nguy hiểm cho sức khỏe

Tránh dùng quá nhiều

Nếu sử dụng chanh dây quá nhiều hoặc thường xuyên sẽ dẫn đến những tác dụng phụ như mệt mỏi, buồn nôn, người đờ đẫn và nôn mửa. Theo các chuyên gia, mỗi ngày chỉ nên dùng tối đa từ 1 - 2 trái, pha loãng với nước sẽ tốt cho sức khỏe.

Không ăn hạt

Nhiều người biết rằng dưỡng chất của chanh leo nằm nhiều ở lớp màng nhầy bám quanh hạt còn gọi là áo hạt. Chính vì thế, họ có thói quen ăn luôn cả hạt để tận dụng tối đa nguồn dưỡng chất này.

Dùng nước chanh dây giải nhiệt, bạn cần lưu ý những điều này để tránh gây nguy hiểm cho sức khỏe - Ảnh 2
Dùng nhiều hạt chanh dây có thể gây hại cho hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, hạt chanh dây có thể đem lại gánh nặng cho bộ máy tiêu hóa của bạn. Hơn nữa, trong quá trình di chuyển, những hạt chanh dây có thể vô tình rơi vào túi thừa của ruột già gây ra viêm ruột thừa khiến người bệnh chịu nhiều đau đớn.

Không ăn khi đang dùng thuốc

Theo một số nghiên cứu trên thế giới, chanh dây có thể tương tác với các loại thuốc an thần và thuốc kháng histamine hoặc một số thảo dược, gây ra một số tác dụng phụ như buồn ngủ, khó thở, phù mạch máu...

Khi xuất hiện những triệu chứng kể trên, bạn cần tìm gặp bác sĩ ngay để được thăm khám và điều trị nhanh chóng, kịp thời.

Người bị sỏi thận, viêm loét dạ dày nên tránh

Những người bị sỏi thận, viêm loét dạ dày không nên sử dụng chanh dây bởi có thể gây ra những nguy hại khôn lường cho sức khỏe và vô số tác dụng phụ đáng sợ khác.

Dùng nước chanh dây giải nhiệt, bạn cần lưu ý những điều này để tránh gây nguy hiểm cho sức khỏe - Ảnh 3
Những người bị sỏi thận, viêm loét dạ dày nên tránh dùng chanh dây - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia cho biết, trong chanh dây chứa nhiều các axit hữu cơ có thể làm tình trạng loét dạ dày trở nên nghiêm trọng và khiến sỏi thận xuất hiện nhiều hơn.

Cách làm nước ép chanh dây đơn giản

Chuẩn bị:

Chanh dây: 2 trái (Nên chọn những trái không bị thâm, có mùi thơm dịu, bóp nhẹ chanh dây thấy cứng là được)

Đường: 4 muỗng canh

Nước lọc: 200ml

Đá viên

Cách làm:

Bước 1: Chanh dây bạn rửa sạch, cắt làm đôi, dùng muỗng nạo hết phần ruột cho vào ly, thêm nước lọc vào, khuấy đều.

Bước 2: Sau đó, bạn đổ hết nước chanh dây vào rây, lọc để chắt lấy phần nước không có hạt.

Dùng nước chanh dây giải nhiệt, bạn cần lưu ý những điều này để tránh gây nguy hiểm cho sức khỏe - Ảnh 4
Cần bỏ hết hạt chanh dây để đảm bảo sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Đổ nước chanh dây đã lọc hết hạt vào ly, thêm đường, khuấy đều và cho đá viên vào là bạn đã hoàn thành.

Dùng nước chanh dây giải nhiệt, bạn cần lưu ý những điều này để tránh gây nguy hiểm cho sức khỏe - Ảnh 5
Dùng nước chanh dây đã loại bỏ hết hạt sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Biết những lưu ý khi dùng chanh dây nói trên, hy vọng các bạn sẽ cẩn thận hơn trong việc dùng loại trái cây này để không làm hại đến sức khỏe.

Giải tỏa cơn khát ngày hè với trà chanh dây thơm ngon chưa từng thấy

Giải tỏa cơn khát ngày hè với trà chanh dây thơm ngon chưa từng thấy

Chỉ cần 1 ly trà chanh dây thế này sẽ đem lại cho bạn cảm giác sảng khoái chưa từng thấy.

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