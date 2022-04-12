Điều trị sức khỏe sinh sản sau khi phục hồi từ COVID như thế nào? Bác sĩ nhấn mạnh cần ghi nhớ những yếu tố đặc biệt này

Sống khỏe 12/04/2022 09:08

Có thể nói đại dịch đã làm tê liệt một phần cuộc sống trong suốt hai năm qua, các cặp vợ chồng đang cố gắng thụ thai bằng phương pháp điều trị bằng thuốc đã phải tạm nghỉ. Bây giờ tình hình đang được cải thiện và số lượng các trường hợp COVID được báo cáo đang giảm xuống, có vẻ như đây là thời điểm tốt nhất để các cặp vợ chồng xem xét lại suy nghĩ của mình.

Điều gì sẽ xảy ra nếu một hoặc cả hai vợ chồng bạn gần đây đã khỏi COVID? Các hướng dẫn này sẽ giúp hành trình tìm kiếm em bé của bạn an toàn và hiệu quả hơn.

Điều trị sức khỏe sinh sản sau khi phục hồi từ COVID như thế nào? Bác sĩ nhấn mạnh cần ghi nhớ những yếu tố đặc biệt này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Sneha Sathe, Chuyên gia tư vấn sinh sản ở bệnh viện phụ sản nổi tiếng Nova IVF Fertility Mumbai, Ấn Độ đã chia sẻ một số thông tin chi tiết và hướng dẫn về cách một người có thể lập kế hoạch điều trị khả năng sinh sản dành cho các cặp vợ chồng.

Trên thế giới, khả năng sinh sản ở cả nam và nữ đang giảm do các yếu tố lối sống khác nhau như dinh dưỡng, tiếp xúc với các chất ô nhiễm hữu cơ, căng thẳng, bức xạ di động, kết hôn muộn, sinh con muộn, v.v. Một số bệnh như lạc nội mạc tử cung, hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), dự trữ trứng kém, số lượng tinh trùng thấp và béo phì có thể dẫn đến các vấn đề về khả năng sinh sản. Ngày nay, ngày càng có nhiều cặp vợ chồng cần điều trị hiếm muộn và thậm chí là thụ tinh ống nghiệm để giúp họ đạt được ước mơ làm cha mẹ.

Bạn có nên hoãn điều trị IVF (thụ tinh ống nghiệm) vì đại dịch?

Điều trị sức khỏe sinh sản sau khi phục hồi từ COVID như thế nào? Bác sĩ nhấn mạnh cần ghi nhớ những yếu tố đặc biệt này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đa số bệnh nhân trong độ tuổi sinh sản nhìn chung không thuộc nhóm nguy cơ cao. Bạn không cần phải trì hoãn việc tư vấn và sử dụng biện pháp IVF chỉ vì đại dịch. Nhưng điều quan trọng là vẫn phải thận trọng, cảnh giác và thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Nhiều biện pháp an toàn được khuyến nghị quốc tế để ngăn ngừa lây nhiễm đã được đưa ra. Để giảm thiểu liên lạc trực tiếp vì sự lây lan của vi rút, các cuộc tham vấn qua điện thoại với chuyên gia sức khỏe đang được thực hiện bất cứ khi nào có thể. Hầu hết các cuộc kiểm tra máu được thực hiện bằng cách thăm khám tại nhà. Số lượt khám bệnh đang được giảm xuống mức tối thiểu cần thiết. Ngay cả bên trong các phòng khám, nhiều biện pháp được thực hiện như các cuộc hẹn cách xa nhau, phân loại và kiểm tra, đeo khẩu trang bắt buộc, máy lọc không khí đặc biệt và hệ thống khử trùng thông thường, vì thế bạn có thể yên tâm tiếp tục điều trị. 

Điều trị sức khỏe sinh sản sau khi phục hồi từ COVID như thế nào? Bác sĩ nhấn mạnh cần ghi nhớ những yếu tố đặc biệt này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một công cụ bảo vệ cần thiết là vắc xin COVID-19 cũng đã được tiêm chủng rộng rãi trong toàn dân. Khuyến cáo rằng tất cả những người đủ điều kiện, ngay cả phụ nữ đang có kế hoạch mang thai, hiện đang mang thai hoặc đang cho con bú nên tiêm vắc xin. Bạn không cần phải trì hoãn việc mang thai sau khi tiêm phòng.

Nếu bạn đã nhiễm vi-rút, sau khi hồi phục khỏi COVID, bạn có thể trở lại cuộc sống hàng ngày và cũng như điều trị khả năng sinh sản của mình, nhưng hãy tuân thủ một số mẹo quan trọng.

• Nếu bạn tình cờ bị nhiễm COVID trước hoặc giữa chu kỳ thụ tinh ống nghiệm, bạn có thể phải hoãn chu kỳ cho đến khi bình phục. Bạn bắt buộc phải đợi và bắt đầu điều trị khi bạn âm tính và khỏe mạnh. Bạn nên đợi ít nhất hai đến ba tháng nếu bạn bị COVID nhẹ hoặc không có triệu chứng. Những người bị bệnh nặng hơn có thể phải đợi lâu hơn.

Điều trị sức khỏe sinh sản sau khi phục hồi từ COVID như thế nào? Bác sĩ nhấn mạnh cần ghi nhớ những yếu tố đặc biệt này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

• Bạn cần phải kiểm tra toàn thân và hỏi ý kiến ​​bác sĩ về việc nối lại kế hoạch thụ tinh ống nghiệm. Bất kỳ bệnh đi kèm nào như tiểu đường, huyết áp cao và các vấn đề về tuyến giáp đều cần được theo dõi và kiểm soát trước khi bắt tay vào thụ tinh ống nghiệm.

• Tái nhiễm COVID được biết là sẽ xảy ra. Vì vậy, ngay cả sau này, sau khi hồi phục, điều quan trọng là bạn phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn cần thiết như đeo khẩu trang, cách ly xã hội và khử trùng tay.

Điều trị sức khỏe sinh sản sau khi phục hồi từ COVID như thế nào? Bác sĩ nhấn mạnh cần ghi nhớ những yếu tố đặc biệt này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

• Thuốc chủng ngừa rất hiệu quả trong việc bảo vệ khỏi bệnh nặng nhưng có thể không bảo vệ hoàn toàn bạn khỏi bị lây nhiễm. Do đó, ngay cả khi bạn đã được tiêm phòng, điều quan trọng là phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn. Mặc dù chính phủ đã cho phép nới lỏng, nhưng điều này không bào chữa cho bất kỳ ai vi phạm các giao thức phòng ngừa an toàn, tốt hơn hết bạn hãy bảo vệ chính mình.

Theo Femina

Công dụng giảm cân "thần tốc" từ loại giấm quen thuộc này đã trở thành huyền thoại được nhiều chị em nội trợ tin dùng, nhưng liệu nó có thực sự thần thánh đến vậy không?

Công dụng giảm cân "thần tốc" từ loại giấm quen thuộc này đã trở thành huyền thoại được nhiều chị em nội trợ tin dùng, nhưng liệu nó có thực sự thần thánh đến vậy không?

Trong vài năm gần đây, Internet lại xôn xao về hiệu quả của quả táo. Nó được quảng cáo như một loại siêu thực phẩm, một phương pháp chữa trị cho một số bệnh như trào ngược axit, thậm chí là một biện pháp khắc phục nhanh chóng để giảm cân và làm tan mỡ bụng.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc sức khỏe hậu covid điều trị khả năng sinh sản chăm sóc sức khỏe sinh sản hậu covid

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 33 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 58 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 4 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?