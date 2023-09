Điều trị sức khỏe sinh sản sau khi phục hồi từ COVID như thế nào? Bác sĩ nhấn mạnh cần ghi nhớ những yếu tố đặc biệt này

Tiến sĩ Sneha Sathe, Chuyên gia tư vấn sinh sản ở bệnh viện phụ sản nổi tiếng Nova IVF Fertility Mumbai, Ấn Độ đã chia sẻ một số thông tin chi tiết và hướng dẫn về cách một người có thể lập kế hoạch điều trị khả năng sinh sản dành cho các cặp vợ chồng. Trên thế giới, khả năng sinh sản ở cả nam và nữ đang giảm do các yếu tố lối sống khác nhau như dinh dưỡng, tiếp xúc với các chất ô nhiễm hữu cơ, căng thẳng, bức xạ di động, kết hôn muộn, sinh con muộn, v.v. Một số bệnh như lạc nội mạc tử cung, hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), dự trữ trứng kém, số lượng tinh trùng thấp và béo phì có thể dẫn đến các vấn đề về khả năng sinh sản. Ngày nay, ngày càng có nhiều cặp vợ chồng cần điều trị hiếm muộn và thậm chí là thụ tinh ống nghiệm để giúp họ đạt được ước mơ làm cha mẹ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu một hoặc cả hai vợ chồng bạn gần đây đã khỏi COVID? Các hướng dẫn này sẽ giúp hành trình tìm kiếm em bé của bạn an toàn và hiệu quả hơn.

Đa số bệnh nhân trong độ tuổi sinh sản nhìn chung không thuộc nhóm nguy cơ cao. Bạn không cần phải trì hoãn việc tư vấn và sử dụng biện pháp IVF chỉ vì đại dịch. Nhưng điều quan trọng là vẫn phải thận trọng, cảnh giác và thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Nhiều biện pháp an toàn được khuyến nghị quốc tế để ngăn ngừa lây nhiễm đã được đưa ra. Để giảm thiểu liên lạc trực tiếp vì sự lây lan của vi rút, các cuộc tham vấn qua điện thoại với chuyên gia sức khỏe đang được thực hiện bất cứ khi nào có thể. Hầu hết các cuộc kiểm tra máu được thực hiện bằng cách thăm khám tại nhà. Số lượt khám bệnh đang được giảm xuống mức tối thiểu cần thiết. Ngay cả bên trong các phòng khám, nhiều biện pháp được thực hiện như các cuộc hẹn cách xa nhau, phân loại và kiểm tra, đeo khẩu trang bắt buộc, máy lọc không khí đặc biệt và hệ thống khử trùng thông thường, vì thế bạn có thể yên tâm tiếp tục điều trị.

Ảnh minh họa: Internet

Một công cụ bảo vệ cần thiết là vắc xin COVID-19 cũng đã được tiêm chủng rộng rãi trong toàn dân. Khuyến cáo rằng tất cả những người đủ điều kiện, ngay cả phụ nữ đang có kế hoạch mang thai, hiện đang mang thai hoặc đang cho con bú nên tiêm vắc xin. Bạn không cần phải trì hoãn việc mang thai sau khi tiêm phòng.

Nếu bạn đã nhiễm vi-rút, sau khi hồi phục khỏi COVID, bạn có thể trở lại cuộc sống hàng ngày và cũng như điều trị khả năng sinh sản của mình, nhưng hãy tuân thủ một số mẹo quan trọng.



• Nếu bạn tình cờ bị nhiễm COVID trước hoặc giữa chu kỳ thụ tinh ống nghiệm, bạn có thể phải hoãn chu kỳ cho đến khi bình phục. Bạn bắt buộc phải đợi và bắt đầu điều trị khi bạn âm tính và khỏe mạnh. Bạn nên đợi ít nhất hai đến ba tháng nếu bạn bị COVID nhẹ hoặc không có triệu chứng. Những người bị bệnh nặng hơn có thể phải đợi lâu hơn.

Ảnh minh họa: Internet

• Bạn cần phải kiểm tra toàn thân và hỏi ý kiến ​​bác sĩ về việc nối lại kế hoạch thụ tinh ống nghiệm. Bất kỳ bệnh đi kèm nào như tiểu đường, huyết áp cao và các vấn đề về tuyến giáp đều cần được theo dõi và kiểm soát trước khi bắt tay vào thụ tinh ống nghiệm.

• Tái nhiễm COVID được biết là sẽ xảy ra. Vì vậy, ngay cả sau này, sau khi hồi phục, điều quan trọng là bạn phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn cần thiết như đeo khẩu trang, cách ly xã hội và khử trùng tay.

Ảnh minh họa: Internet

• Thuốc chủng ngừa rất hiệu quả trong việc bảo vệ khỏi bệnh nặng nhưng có thể không bảo vệ hoàn toàn bạn khỏi bị lây nhiễm. Do đó, ngay cả khi bạn đã được tiêm phòng, điều quan trọng là phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn. Mặc dù chính phủ đã cho phép nới lỏng, nhưng điều này không bào chữa cho bất kỳ ai vi phạm các giao thức phòng ngừa an toàn, tốt hơn hết bạn hãy bảo vệ chính mình.

Theo Femina