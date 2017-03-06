Dấu hiệu mãn kinh sớm phụ nữ dưới 45 tuổi nhất định phải biết

Sống khỏe 06/03/2017 17:10

Đây là những dấu hiệu mãn kinh sớm mà chị em phụ nữ dưới 45 tuổi cần nhận biết, theo steptohealth.

Mãn kinh là giai đoạn khó khăn với mọi phụ nữ, đặc biệt vì những thay đổi trong thời kỳ này ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống hàng ngày của họ. Nó thường xảy ra ở những phụ nữ 45 tuổi trở lên, mặc dù trước đó đã xuất hiện một số dấu hiệu sớm.

Trong khi đó, mãn kinh sớm xảy ra khi hoạt động của buồng trứng và kinh nguyệt ngừng lại ở những phụ nữ dưới 40 hoặc 45 tuổi. Ngoài sự thay đổi về thể chất, nó còn đi kèm với những hậu quả tâm lý. Theo lí thuyết, chu kỳ kinh nguyệt sẽ trở nên bất thường rồi chấm dứt hoàn toàn. Không chỉ vậy, khi bị mãn kinh sớm, nguy cơ mắc bệnh mạn tính và rối loạn cảm xúc cũng tăng lên. Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 1% phụ nữ bị mãn kinh sớm.

Dấu hiệu mãn kinh sớm phụ nữ dưới 45 tuổi nhất định phải biết - Ảnh 1
Dấu hiệu mãn kinh sớm phụ nữ cần biết - Ảnh minh họa: Internet

Có một số nguyên nhân gây ra tình trạng này, chẳng hạn biến đổi gen hay nhiễm sắc thể, các chất ô nhiễm, rối loạn tự miễn, nhiễm độc, thừa cân, hóa xạ trị, phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng, vv. Dấu hiệu mãn kinh sớm có thể khác nhau ở mỗi người, tùy thuộc vào sự thay đổi hormone.

Sau đây là một số dấu hiệu chính của mãn kinh sớm:

Kinh nguyệt bất thường

Do mức estrogen giảm, phụ nữ bắt đầu có kinh nguyệt bất thường, thậm chí có thể kéo dài nhiều tháng. Lượng máu ra mỗi tháng cũng giảm hoặc bạn có thể thấy màu sắc kinh nguyệt hay mùi thay đổi.

Bốc hỏa

Thức dậy ban đêm với gương mặt hoặc cơ thể nóng bừng là 1 dấu hiệu rõ ràng của tình trạng mãn kinh. Nếu bạn chưa tới 40 tuổi, chắc chắn bạn đang bị mãn kinh sớm.

Tim đập nhanh

Những thay đổi hormone trong giai đoạn mãn kinh sớm có thể khiến nhịp tim rối loạn, khiến tim đập bất thường. Do đó, bạn nên đi kiểm tra y tế định kỳ vì nó cũng có tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Khô âm đạo

Triệu chứng này có thể đáng lo ngại vì nó ảnh hưởng tới đời sống chăn gối của phụ nữ. Khi estrogen giảm, âm đạo mất độ ẩm tự nhiên và bắt đầu thiếu chất bôi trơn. Do đó, việc quan hệ có thể trở nên đau đớn hoặc khó chịu.

Mất ham muốn

Có nhiều nguyên nhân khiến bạn giảm ham muốn tình dục chứ không chỉ là do mãn kinh sớm. Vì xét cho cùng, ham muốn được quyết định bởi nhiều yếu tố.

Tuy nhiên, khi bạn đột nhiên mất hứng thú mà không có nguyên nhân rõ ràng, cơ thể bạn đang trải qua sự thay đổi hormone đáng kể báo hiệu tình trạng mãn kinh sớm.

Viêm đường tiết niệu

Nếu bạn bỗng nhiên bị viêm tiết niệu liên tục, đó là 1 trong những dấu hiệu của tình trạng mãn kinh sớm. Sự mất cân bằng pH của vùng kín tạo ra môi trường lí tưởng cho vi khuẩn phát triển do đó tăng nguy cơ viêm bàng quang.

Bạn cũng nên lưu ý rằng hệ miễn dịch cũng bị ảnh hưởng, khiến cơ thể giảm khả năng kháng virus, vi khuẩn và các tác nhân viêm nhiễm khác.

Thay đổi tâm trạng

Sự kích thích, tâm trạng thất thường và khó tập trung là những triệu chứng khác của mãn kinh sớm. Sự mất cân bằng hormone ảnh hưởng tới hệ thần kinh và khiến tâm trạng thay đổi thất thường.

Mật độ xương giảm

Ngoài mức estrogen giảm, phụ nữ cũng bị giảm mật độ xương khi bị mãn kinh sớm. Tình trạng này xảy ra vì cơ thể mất khả năng hấp thụ canxi và các dưỡng chất khác quan trọng với sức khỏe xương.

Cho đến nay, vẫn chưa có liệu pháp đặc trị để ngừa mãn kinh sớm. Các chuyên gia thường khuyên bạn dùng liệu pháp hormone hoặc bổ sung canxi và loại thuốc khác để kiểm soát triệu chứng. Nhìn chung, điều quan trọng nhất là phải học cách đối mặt với nó với sự lạc quan và tập trung chăm sóc bản thân.

Chúc bạn sống khỏe.

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