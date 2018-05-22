"Cô bé" chảy máu bất thường, rối loạn tiêu hóa hay đau vùng xương chậu... liên tục trong một thời gian dài là dấu hiệu cảnh báo bạn có thể đã mắc ung thư âm đạo.
- Tưởng cơ thể suy nhược, đi khám mới biết là ung thư thận vì bỏ qua những dấu hiệu này
- Muốn chống nắng, ngăn ngừa ung thư da thì đừng quên bổ sung những thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày
Ung thư âm đạo là 1 trong 4 dạng bệnh ung thư sinh dục phổ biến và nguy hiểm ở phụ nữ. Bệnh thường chiếm khoảng 3 - 4% trong số những bệnh phụ khoa ở phụ nữ. Nếu như trước kia căn bệnh này chủ yếu gặp ở những phụ nữ lớn tuổi (ngoài 50) thì trong thời gian gần đây bệnh có xu hướng trẻ hóa.
Trong giai đoạn đầu, ung thư âm đạo thường không có bất kỳ dấu hiệu nào rõ rệt nên rất khó phát hiện. Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển, những triệu chứng sẽ bắt đầu xuất hiện, cần hết sức chú ý để có biện pháp điều trị kịp thời.
Dấu hiệu cảnh báo ung thư âm đạo nhất định phải biết
"Cô bé" chảy máu bất thường
Vùng kín chảy máu bất thường sau khi làm "chuyện ấy" có thể là dấu hiệu đầu tiên của ung thư. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đây cũng là triệu chứng của một số bệnh phụ khoa khác.
Vì thế, nếu "cô bé" thường xuyên chảy máu không rõ nguyên nhân, chị em phụ nữ nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để thăm khám và tìm được biện pháp chữa trị phù hợp nhất.
Rối loạn tiêu hóa
Mặc dù rối loạn tiêu hóa không phải là triệu chứng phổ biến của ung thư âm đạo nhưng trong nhiều trường hợp đây là dấu hiệu cảnh báo bệnh đang bắt đầu lây lan.
Khi các tế bào ung thư phát triển, phụ nữ có thể bị táo bón mãn tính, phân đen có mùi khó chịu và có cảm giác như ruột chưa được thông hoàn toàn sau khi "giải quyết nỗi buồn".
Thói quen đi tiểu thay đổi
Có thể bạn sẽ đi tiểu liên tục, hoặc đi ít hơn những ngày khác, kèm theo đó là nước tiểu có lẫn máu cùng với tình trạng đau buốt khi "xả lũ". Lúc này, bạn cần đi khám ngay.
Mặc dù bằng mắt thường rất khó phát hiện nước tiểu có lẫn máu nhưng chị em cần lưu ý khi thấy nước tiểu có màu hồng hồng hoặc xuất hiện vệt máu ở đáy quần lót.
Đau vùng xương chậu
Thường xuyên cảm thấy đau vùng xương chậu dù không hoạt động mạnh hay bị chấn thương, rất có thể đây là dấu hiệu của ung thư âm đạo. Khi có triệu chứng đau âm ỉ hoặc thỉnh thoảng đau quặn lên dữ dội chứng tỏ ung thư âm đạo đã phát triển nặng hơn và lây lan sang các mô khác.
Nếu có những dấu hiệu của ung thư âm đạo nói trên, các chị em phụ nữ tốt nhất nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để sớm phát hiện bệnh và điều trị kịp thời. Ngoài ra, để phòng ngừa, các nàng nên tiêm vắc xin ngừa ung thư âm đạo trước 26 tuổi để thuốc phát huy tác dụng tốt nhất.