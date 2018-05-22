Trong giai đoạn đầu, ung thư âm đạo thường không có bất kỳ dấu hiệu nào rõ rệt nên rất khó phát hiện. Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển, những triệu chứng sẽ bắt đầu xuất hiện, cần hết sức chú ý để có biện pháp điều trị kịp thời.

Ung thư âm đạo là 1 trong 4 dạng bệnh ung thư sinh dục phổ biến và nguy hiểm ở phụ nữ. Bệnh thường chiếm khoảng 3 - 4% trong số những bệnh phụ khoa ở phụ nữ. Nếu như trước kia căn bệnh này chủ yếu gặp ở những phụ nữ lớn tuổi (ngoài 50) thì trong thời gian gần đây bệnh có xu hướng trẻ hóa.

Vì thế, nếu "cô bé" thường xuyên chảy máu không rõ nguyên nhân, chị em phụ nữ nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để thăm khám và tìm được biện pháp chữa trị phù hợp nhất.

Vùng kín chảy máu bất thường sau khi làm "chuyện ấy" có thể là dấu hiệu đầu tiên của ung thư. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đây cũng là triệu chứng của một số bệnh phụ khoa khác.

Rối loạn tiêu hóa

Mặc dù rối loạn tiêu hóa không phải là triệu chứng phổ biến của ung thư âm đạo nhưng trong nhiều trường hợp đây là dấu hiệu cảnh báo bệnh đang bắt đầu lây lan.

Rối loạn tiêu hóa có thể là dấu hiệu của ung thư âm đạo - Ảnh minh họa: Internet

Khi các tế bào ung thư phát triển, phụ nữ có thể bị táo bón mãn tính, phân đen có mùi khó chịu và có cảm giác như ruột chưa được thông hoàn toàn sau khi "giải quyết nỗi buồn".

Thói quen đi tiểu thay đổi

Có thể bạn sẽ đi tiểu liên tục, hoặc đi ít hơn những ngày khác, kèm theo đó là nước tiểu có lẫn máu cùng với tình trạng đau buốt khi "xả lũ". Lúc này, bạn cần đi khám ngay.

Mặc dù bằng mắt thường rất khó phát hiện nước tiểu có lẫn máu nhưng chị em cần lưu ý khi thấy nước tiểu có màu hồng hồng hoặc xuất hiện vệt máu ở đáy quần lót.

Đau vùng xương chậu

Thường xuyên cảm thấy đau vùng xương chậu dù không hoạt động mạnh hay bị chấn thương, rất có thể đây là dấu hiệu của ung thư âm đạo. Khi có triệu chứng đau âm ỉ hoặc thỉnh thoảng đau quặn lên dữ dội chứng tỏ ung thư âm đạo đã phát triển nặng hơn và lây lan sang các mô khác.

Thường xuyên đau vùng xương chậu rất có thể là triệu chứng của ung thư 'cô bé' - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có những dấu hiệu của ung thư âm đạo nói trên, các chị em phụ nữ tốt nhất nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để sớm phát hiện bệnh và điều trị kịp thời. Ngoài ra, để phòng ngừa, các nàng nên tiêm vắc xin ngừa ung thư âm đạo trước 26 tuổi để thuốc phát huy tác dụng tốt nhất.