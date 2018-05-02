Không ít người mỗi buổi sáng thức dậy quần áo đều ướt đẫm mồ hôi dù không khí trong phòng không quá nóng. Theo các chuyên gia thuộc trường Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), có nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng đổ nhiều mồ hôi vào buổi sáng như lượng đường trong máu thấp, chức năng nội tạng đang bị rối loạn, tiểu đường...

Sau một đêm dài nghỉ ngơi, nếu buổi sáng thức dậy bạn cảm thấy tỉnh táo và sảng khoái, chứng tỏ sức khỏe rất tốt. Ngược lại, nếu thường xuyên có những dấu hiệu này rất có thể bạn đang mắc phải một số căn bệnh nguy hiểm, trong đó có ung thư.

Thông thường khi vừa thức dậy, dạ dày vẫn chưa hoàn toàn "tỉnh giấc" do đó chúng ta hiếm khi có cảm giác đói vào lúc này. Tuy nhiên, nếu thường cảm thấy đói hay khát nước dữ dội mỗi khi vừa tỉnh dậy, bạn nên chú ý vì có thể đây là dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường.

Để xác định chính xác bệnh, bạn nên sớm đến gặp bác sĩ để được thăm khám và có phương pháp điều trị kịp thời. Ngoài ra, những người thường xuyên đổ mồ hôi cũng nên bổ sung thêm nhiều hoa quả, các loại rau giàu vitamin trong bữa ăn để tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Ho kéo dài và có đờm

Nếu thường xuyên thức dậy trong tình trạng có nhiều đờm trong cổ họng, có thể bạn đang mắc một số bệnh về hô hấp như viêm hầu họng, phổi hay phế quản.

Buổi sáng thường ho có đờm, đặc biệt có lẫn chút máu là dấu hiệu cần chú ý - Ảnh minh họa: Internet

Theo Đông y, bạn có thể nhìn màu sắc của đờm để chuẩn đoán bệnh một cách tương đối tính xác như sau:

- Đờm màu trắng, nhớt: Cảnh báo bạn đang bị nhiễm lạnh, mức độ không quá nghiêm trọng.

- Đờm vàng hay xanh lá, hơi đặc: Đây là dấu hiệu cho thấy bạn đường hô hấp của bạn gặp vấn đề, có thể đang bị viêm nhiễm.

- Đờm có màu trắng hay vàng xen lẫn những vệt máu: Trong trường hợp này, bạn nên nhanh chóng đến bệnh viện để được kiểm tra vì rất có thể đây là dấu hiệu cảnh báo bệnh về phổi như lao thậm chí là ung thư.

Chóng mặt

Mỗi khi thức dậy mà bước xuống giường bạn lại cảm thấy hoa mắt, chóng mặt... đây là biểu hiện của tình trạng tuần hoàn máu kém hoặc thiếu máu lên não.

Nếu thường xuyên gặp phải vấn đề này, mỗi khi tỉnh giấc, bạn khoan đứng dậy đột ngột mà nên thực hiện vài động tác nhẹ trên giường như vươn vai để giúp cơ thể thư giãn cũng như tỉnh táo hơn.

Ngoài ra, bạn cũng nên bổ sung thêm các thực phẩm chứa nhiều chất sắt như thịt đỏ trong khẩu phần ăn hàng ngày để tránh tình trạng thiếu máu.

Thay đổi thói quen đại tiện

Một trong những dấu hiệu sớm của ung thư trực tràng chính là sự thay đổi trong thói quen đại tiện hàng ngày. Thông thường, một người khỏe mạnh có thể đi ngoài từ 1 - 2 lần/ngày, nhất là vào buổi sáng.

Chính vì thế, nếu bạn có những thay đổi về thói quen đại tiện như đi nhiều hoặc quá ít trong một ngày là dấu hiệu bất thường cần hết sức chú ý.

Thói quen đại tiện thay đổi là dấu hiệu sớm của ung thư trực tràng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu thường có một trong những dấu hiệu kể trên khi thức dậy, bạn nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán sớm nhé.