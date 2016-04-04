Cảnh báo: Bạn có thể bị ảnh hưởng não, tóc và nhiễm khuẩn nếu dùng băng vệ sinh như thế này

Một người phụ nữ Mỹ (hơn 40 tuổi, danh tính không được tiết lộ) đã ngất xỉu trong nhà tắm, cô dường như bị nhiểm khuẩn quá nặng. Thật bất ngờ, lí do khiến cô gặp tình trạng đó là do dùng băng vệ sinh quá thường xuyên, theo Healthy Food Team.

Ngay sau đó, cô đã được đưa đến bệnht? viện do diễn tiến sức khỏe xuống cấp quá nhanh, cô đã bị rụng tóc quá nhiều và sau đó vài hôm, cô thậm chí còn bị mất vài móng tay. Các bác sĩ ở đây đã chẩn đoán rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là việc cô đã dùng băng vệ sinh quá thường xuyên.

Khi ở bệnh viện, tình trạng sức khỏe của người phụ nữ này nhanh chóng xấu đi, các bác sĩ buộc phải điều trị cách ly với mong muốn cô có thể sống sót. 8 ngày sau điều trị, cô đã thoát khỏi tình trạng hôn mê nhưng cô đã mất một phần trí nhớ. Thậm chí, cô không nhớ mình là ai, cũng không nhận ra ba cô con gái của mình.

Mặc dù đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm nhưng cô đã dần mất đi giọng nói, thậm chí cô không thể nói một câu nào. Cô phải trải qua quá trình vật lí trị liệu mới có khả năng phục hồi trở lại, tuy nhiên, cô đã rất đau đớn. Phải mất khoảng 2 năm để cố có thể phục hồi hoàn toàn, đây sẽ là khoảng thời gian vô cùng khủng khiếp đối với cô.

Theo các chuyên gia, băng vệ sinh tiềm ẩn nhiều mối đe dọa nghiêm trọng cho sức khỏe, đặc biệt là khi sử dụng không đúng. Nếu bạn dùng 1 băng vệ sinh quá 4 tiếng đồng hồ, môi trường ẩm thấp và nóng nực sẽ khiến vi khuẩn có hại sinh sôi.

Hơn nữa, không nên dùng băng vệ hàng ngày một cách quá thường xuyên, nhất là khi bạn không thể thay chúng liên tục. Tốt nhất, nên để “vùng kín” được thoáng mát, tránh những viêm nhiễm xấu.

Hi vọng chị em phụ nữ sẽ dùng băng vệ sinh đúng cách để bảo vệ sức khỏe của mình. Và đừng quên chia sẻ kiến thức này vì nó có thể giúp được một ai đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-bao-ban-co-the-bi-anh-huong-nao-toc-va-nhiem-khuan-neu-dung-bang-ve-sinh-nhu-the-nay-76474.html