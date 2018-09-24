Cách chữa khỏi nấc cụt kéo dài bạn không nên bỏ qua

- Nấc tạm thời, không ảnh hưởng đến sức khỏe , không cần điều trị.

Nấc cụt là triệu chứng thông thường xảy ra do kích thích dây thần kinh phế vị hoặc do sự co thắt ngoài ý muốn của cơ hoành nằm giữa ngực và bụng trong vài giây, cường độ mạnh, dứt khoát. Luồng khí sẽ được tống ra khỏi buồng phổi và đi qua dây thanh âm vùng hầu - họng gây ra âm thanh đặc biệt của tiếng nấc. Nấc có thể gặp ở mọi lứa tuổi và hay gặp nhất ở trẻ nhỏ.

Nấc tạm thời thường xảy ra do sự có thắt tạm thời của cơ hoành và thường sẽ tự hết. Cơn nấc cụt khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, phiền toái. Để đợt cơn nấc cụt khó chịu qua nhanh hơn, bạn hãy áp dụng một số mẹo sau đây.

Nín thở vài giây

Để cơn nấc cụt qua nhanh, bạn cần làm tăng lượng thán khí (CO2) trong máu. Thán khí sẽ làm giảm nấc cụt còn dưỡng khí (O2) làm tăng nấc.

Bịt mũi, ngậm miệng giúp chữa nấc cụt rất hiệu quả

Nếu trong lúc bị nấc, bạn hít nhiều hơi không khí đầy buồng phổi sẽ thấy nấc cụt xuất hiện ngay sau hơi thở này. Bạn hãy hít một hơi thật dài, thật sâu trong vài giây. Nín thở là cách để khí carbon dioxide chất đầy trong phổi và thư giãn cơ hoành.

Nuốt khô một muỗng cà phê đường

Nuốt đường giúp nhanh chóng chặn đứng cơn nấc

Đây là cách chặn đứng cơn nấc cục chỉ tích tắc trong vài phút. Đối với trẻ em, bạn có thể pha nửa muỗng cà phê đường với 120 ml nước.

Cho trẻ uống nước đường

Uống ly nước ngược

Bạn có thể áp dụng cách ngược đầu lại và uống một ly nước. Bạn lấy một ly nước lạnh, khum người tới trước và uống ngược sao cho mép ly đối diện với bạn và môi dưới bạn nằm trong vòng tròn của vành ly.

Cách uống nước giúp chữa nấc cụt

Bịt lỗ tai

Bạn có thể áp dụng cách chữa nấc cụt kéo dài đó là dùng hai ngón tay trỏ nhét chặt vào hai lỗ tai chừng nửa phút. Đây là hành động kích thích hệ thần kinh và làm hết nấc cụt. Mẹo vặt này cực hữu hiệu có kết quả trên 95% tổng số bệnh nhân.

Bịt lỗ tai giúp tác động vào dây thần kinh bên trong tai giúp bạn khỏi nấc

Trên đây là những phương pháp có tác dụng trên hầu hết số bệnh nhân. Hoặc bạn cũng có thể thử các mẹo vặt có hiệu quả khoảng 50% sau đây:

Lè lưỡi

Thủ thuật này thường được các ca sĩ, diễn viên dùng khi biểu diễn. Cách lè lưỡi khi bị nấc sẽ giúp kích thích các dây âm thanh mở ra và giúp hít thở thông suốt, ngưng sự co thắt, có thể hết nấc cục.

Lè lưỡi chữa nấc

Tăng kích thích phế vị

Bạn nhắm mắt lại và dùng trỏ và ngón giữa hai bàn tay để day đều, nhẹ nhàng lên nhãn cầu.

Dùng đá lạnh

Áp hai viên đá lạnh nhỏ vào cổ trong hơn một phút, bạn sẽ thấy hiệu quả cơn co giật biến mất nhanh chóng.

Nhai và nuốt một miếng bánh mì khô.

Tuy nấc cụt không gây nguy hiểm nhưng nó thật tai hại khi đến không đúng lúc. Chẳng hạn lúc bạn đọc diễn văn, phỏng vấn, tỏ tình. Tùy điều kiện và thích kiểu nào bạn có thể áp dụng một trong những cách chữa nấc cụt kéo dài trên để nhanh hết nấc. Với trường hợp nấc cụt kéo dài liên tục trên 48 giờ, người bệnh cần phải đi khám bệnh viện để tìm nguyên nhân và được các bác sỹ tư vấn và hướng dẫn cẩn thận.