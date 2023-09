Cách chữa khỏi nấc cụt kéo dài bạn không nên bỏ qua

1. Nguyên nhân gây nấc cụt

Nấc cụt là gì?

Nấc cụt thường gặp ở trẻ nhỏ

Nấc cụt là triệu chứng thông thường xảy ra do kích thích dây thần kinh phế vị hoặc do sự co thắt ngoài ý muốn của cơ hoành nằm giữa ngực và bụng trong vài giây, cường độ mạnh, dứt khoát. Luồng khí sẽ được tống ra khỏi buồng phổi và đi qua dây thanh âm vùng hầu - họng gây ra âm thanh đặc biệt của tiếng nấc. Nấc có thể gặp ở mọi lứa tuổi và hay gặp nhất ở trẻ nhỏ.



Nấc cụt tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng gây khó chịu và bất tiện cho người bị mắc

Một số nguyên nhân gây nấc cụt gồm:

- Nấc tạm thời, không ảnh hưởng đến sức khỏe, không cần điều trị.