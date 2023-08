Bí quyết giữ thân hình quyến rũ 'thần thánh' của 'nữ hoàng dao kéo' Lee Da Hee ở tuổi U40

Lee Da Hee từng gây ấn tượng với khán giả trong các vai diễn như nữ công tố viên xinh đẹp của I Hear Your Voice, quý cô tài phiệt trong The Beauty Inside. Gần đây, nữ diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý với vai diễn mới lạ trong siêu phẩm kinh dị, giả tưởng Island.

Nhiều nghiên cứu cho thấy bỏ bữa sáng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và năng suất lao động, học tập. Dù vậy trên thực tế việc thay đổi thói quen này không hề dễ dàng. Bác sỹ khuyên tốt nhất nên tập thói quen dậy sớm hơn một chút để có thời gian chuẩn bị bữa sáng. Nếu thấy quá rườm rà, bạn có thể dùng điểm tâm tại các quán ăn song cần chú ý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sau bữa ăn sáng, bạn thường phải làm việc, học hành sẽ tiêu hao năng lượng. Ngược lại sau bữa tối bạn nghỉ ngơi hoặc ngồi một chỗ dẫn đến dễ tích lũy mỡ thừa. Nghiên cứu cho thấy một bữa ăn sáng nghiêm túc rất cần thiết, đặc biệt quan trọng với người muốn giảm cân.

Ăn kiêng bằng ngô và khoai lang

Khi cân nặng vượt quá mức 50 kg, nữ diễn viên sẽ chỉ ăn ngô và khoai lang. Ngô và khoai lang cung cấp hàm lượng calo thấp nhưng lại giàu chất xơ và các vitamin, giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Leo cầu thang

Chạy cầu thang mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như cải thiện khả năng thăng bằng, tăng cơ bắp và sức mạnh thân dưới.

Chạy cầu thang là bài tập có tính tác động và cường độ cao. Bài tập này kích hoạt nhóm cơ mông, nhóm cơ lớn nhất trong cơ thể, từ đó tăng sức mạnh trong mỗi sải chân, có lợi cho những người chạy bộ hoặc thường hoạt động thể lực. Ngoài ra, leo cầu thang cũng giúp xây dựng cơ bắp chân và cơ tứ đầu.

Khả năng giữ thăng bằng cũng được cải thiện nhiều sau khi tập chạy cầu thang

Bên cạnh đó, chạy cầu thang được xếp vào nhóm bài tập sử dụng plyometric. Plyometric gồm một loạt những động tác nhảy và bật người, ví dụ nhảy lò cò hoặc nhảy vượt chướng ngại vật; sử dụng tốc độ và lực từ những động tác khác nhau để cải thiện sức mạnh thể chất của người tập, gồm duy trì mật độ xương, sức khỏe tim mạch.

Khả năng giữ thăng bằng cũng được cải thiện nhiều sau khi tập chạy cầu thang. Lý do là người tập phải sử dụng cơ lõi (nhóm cơ ở vùng bụng). Cơ lõi càng khỏe thì khả năng thăng bằng càng tốt.

Chạy cầu thang giúp giảm tổn thương cơ bắp hơn bài tập bước xuống cầu thang. Khi bước xuống, các cơ chân phải căng và co lại để ngăn cơ thể đổ về phía trước, chuyển động co và duỗi liên tục sẽ gây ra các vết rách nhỏ trong cơ. Với bài leo cầu thang, các cơ ở chân đồng thời co và rút ngắn, không bị hư hại nhiều.