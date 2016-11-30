Trị bệnh tiểu đường, hãy dùng lá bắp cải

Sống khỏe 30/11/2016 10:36

Tiểu đường là căn bệnh gây nên nhiều ám ảnh và sợ hãi của không ít người. Nếu không điều trị sớm sẽ dẫn đến nhiều biến chứng như đột quy, đau tim, hoại tử hoặc nhiều trường hợp còn bị mù vĩnh viễn.

Ngoài việc cải thiện chế độ ăn uống, tiêm insulin thì việc tìm ra phương pháp điều trị căn bệnh này một cách tự nhiên là điều bất kì người mắc tiểu đường nào cũng mong muốn. Vậy phương pháp nào thật sự tốt cho người tiểu đường?

 

Đây là tin vui cho những người đang mắc tiểu đường hoặc những ai đang muốn ngăn chặn căn bệnh quái ác này đến với mình. Các chuyên gia sức khỏe đã khuyến cáo người mắc tiểu đường nên dùng lá bắp cải ép lấy nước uống hàng ngày, đây là thực đơn không thể thiếu nếu muốn định mức tiểu đường hạ xuống mức an toàn.

Bắp cải, nguyên liệu rẻ tiền trị tiểu đường.

Lá bắp cải trị tiểu đường, vì sao?

Những nghiên cứu trên chuột bị tiểu đường năm 2008 của nhóm các nhà khoa học thuộc hiệp hội Alternative Medicine đã cho kết quả giảm mức đường trong máu, thận được cải thiện rõ ràng khi chú chuột ăn bắp cải trong suốt 60 ngày.

 

Bắp cải đã làm được điều này là do có được hoạt chất chống oxy hóa có tên gọi antihyperglyceminc. Hoạt chất này giúp ngăn ngừa khả năng hấp thụ đường sau những bữa ăn và giúp cơ thể điều tiết để sản sinh insulin.

 

Hơn nữa, bắp cải có chứa các nhóm vitamin A, B và một số thành phần khác như kali, magie giúp sản sinh các tế bào tuyến tụy đã bị tổn thương. Điều này giúp cơ thể tăng cường sản xuất ra insulin để điều tiết lượng đường trong máu và hỗ trợ giảm cân tuyệt vời.

 

Nguyên liệu cần thiết:

 

- 500gr bắp cải trắng

 

- 100ml nước lọc

 

Thực hiện:

 

Sau khi có bắp cải, bạn nên rửa sạch và ngâm qua với nước muối loãng để loại bỏ hết vi khuẩn bên ngoài. Hơn nữa, bắp cải cũng nên được chọn mua tại các siêu thị để đảm bảo hơn về mức độ an toàn. Sau đó, rửa sạch lại với nước lọc, để ráo nước.

 

Nước ép bắp cải trị tiểu đường - Ảnh minh họa

Cho toàn bộ số bắp cải và nước lọc vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn và lọc lấy phần nước ép cho vào ly để uống là được.

Phần nước ép vừa thu được, bạn nên chia làm 3 lần uống trong ngày. Tốt nhất nên uống trước các bữa ăn chừng 30 phút để phát huy tối đa tác dụng.

 

Hãy thực hiện sớm để không còn lo lắng và buồn phiền vì bệnh tiểu đường nữa nhé. Chúc bạn sống vui khỏe.

 

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