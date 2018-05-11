Ăn thơm giải nhiệt mùa hè mà mắc phải những sai lầm này chẳng khác nào đang tự hại mình

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh những công dụng khác nhau của thơm đối với sức khỏe của con người. Loại quả này có chứa nhiều vitamin C, B1, kali, mangan, các chất chống oxy hóa cùng hàng loạt dưỡng chất khác cần thiết cho cơ thể. Những dưỡng chất này có khả năng giúp phòng ngừa bệnh tim mạch, cải thiện khả năng sinh sản, giảm viêm... vô cùng hiệu và an toàn.

Thơm (dứa hay khóm) là loại trái cây nhiệt đới rất quen thuộc với người Việt. Với mùi thơm đặc trưng và vị chua ngọt độc đáo, chúng trở thành loại trái cây được nhiều người yêu thích. Đặc biệt, vào mùa hè nắng nóng, thơm trở thành món ăn giải nhiệt được nhiều người lựa chọn.

Hầu hết mọi người đều có thói quen vừa gọt vỏ thơm xong là ăn ngay khiến lưỡi xuất hiện tình trạng bị rát khó chịu. Nguyên nhân là do thơm có chứa nhiều bromelin - enzym có tác dụng bào mòn tất cả các niêm mạc chết.

Mặc dù thơm mang lại nhiều lợi ích vô cùng tốt cho sức khỏe nhưng nếu bạn mắc phải những sai lầm này khi ăn, chúng sẽ biến thành độc dược đối với cơ thể.

Dùng thơm chưa ngâm qua nước muối sẽ khiến lưỡi bị rát - Ảnh minh họa: Internet

Để hạn chế tác dụng của loại enzym này, các bạn sau khi gọt vỏ nên ngâm thơm trong nước muối pha loãng từ 10 - 20 phút rồi rửa lại với nước trước khi dùng.

Dùng khi đói

Ăn thơm khi đang đói là một sai lầm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nhiều người đang mắc phải. Trong thơm có chứa các enzyme phân giải protein mạnh, do đó nếu ăn khi đói sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến dạ dày.

Ngoài ra, hàm lượng bromelin trong thơm cũng sẽ tác động mạnh hơn vào niêm mạc dạ dày và ruột khiến bạn cảm thấy nôn nao, khó chịu nếu ăn khi đói.

Ăn thơm bị dập

Thơm là loại cây bụi thường mọc sát ở mặt đất, vỏ thơm lại xù xì nên là nơi trú ngụ lý tưởng của các loại vi khuẩn hay nấm gây hại. Đặc biệt khi thơm bị dập nát, các loại vi khuẩn và nấm có thể dễ dàng xâm nhập vào bên trong.

Trong thực tế, có không ít người bị ngộ độc, thậm chí thiệt mạng vì ăn nhầm những trái thơm có chứa vi khuẩn hay nấm gây hại. Các triệu chứng ngộ độc thơm thường thấy là mệt mỏi, khó chịu, ngứa ngáy, nổi mề đay, nôn ói dữ dội...

Thơm bị dập nát rất dễ gây ra tình trạng ngộ độc nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, để bảo sức khỏe, bạn nên chọn những trái còn vỏ nguyên vẹn. Nếu mua thơm đã gọt vỏ, nên chọn những trái có màu vàng tươi, có mùi thơm đặc trưng và tránh những trái bị dập nát.

Dùng thơm khi bị cao huyết áp

Theo các chuyên gia dinh dưỡng thuộc trường Đại học Cambridge (Anh), serotonin trong thơm là một chất có tác dụng làm co thắt huyết mạch rất mạnh từ đó làm huyết áp tăng cao rất nguy hiểm.

Do đó, nếu người có tiền sử bị cao huyết áp sử dụng thơm quá nhiều dễ gây ra hiện tượng nóng bừng mặt, đau đầu, choáng váng, thậm chí tăng nguy cơ đột quỵ.

Biết được những sai lầm khi ăn thơm ở trên, hy vọng các bạn cẩn thận hơn trong việc tiêu thụ loại trái cây này để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhé!