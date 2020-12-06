5 cách massage cực đơn giản này sẽ giúp giảm đau đầu tự nhiên không cần dùng thuốc

Thay vì dùng thuốc, bạn có thể thử áp dụng một số phương pháp xoa bóp, ấn huyệt dưới đây để giảm đau đầu một cách nhanh chóng.

Những cơn đau đầu bất chợt khiến bạn mệt mỏi, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau có thể khiến cơ thể phải chịu nhiều tác dụng phụ.

Huyệt toản trúc nằm ở chỗ lõm đầu trong chân mày, thẳng trên góc mắt trong.

Để tác động đến huyệt này, bạn hãy dùng ngón tay trỏ để ấn đồng thời lên cả hai bên khoảng 10 giây. Thư giãn cơ thể, hít thở đều đặn và lặp lại động tác này vài lần.

Việc day ấn huyệt toản trúc có tác dụng hữu hiệu trong việc làm giảm đau đầu do mỏi mắt và viêm xoang.

Xoa bóp huyệt thiên trụ

Huyệt thiên trụ - Ảnh minh họa: Internet

Huyệt thiên trụ nằm sau đầu, giữa tai và đầu cột sống. Nếu bạn cảm thấy đau đầu, mệt mỏi thì hãy thử day ấn huyệt này để giảm nghẹt mũi, đau mắt và tai. Ngoài ra, những cơn đau nhức đầu dữ dội và đau nửa đầu cũng được giảm thiểu đáng kể.

Xoa bóp huyệt hợp cốc

Huyệt hợp cốc - Ảnh minh họa: Internet

Huyệt này rất dễ tìm bởi nó nằm ở rãnh hình thành giữa ngón cái và ngón trỏ. Sau khi xác định được vị trí của huyệt hợp cốc, bạn dùng ngón tay ấn sâu và mạnh vào huyệt này rồi giữ nguyên trong khoảng 10 giây.

Sau 10 giây, bạn thả lỏng ngón tay và xoa bóp huyệt này theo chuyển động tròn rồi tiếp tục thực hiện tương tự với chiều ngược lại. Huyệt này có tác dụng giảm căng thẳng ở đầu và cổ cũng như các bệnh liên quan đến đau đầu.

Xoa bóp huyệt kiên tỉnh

Huyệt kiên tỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Huyệt kiên tỉnh nằm ở chỗ lõm vùng trên vai.

Để giảm đau đầu, bạn dùng ngón tay cái xoa bóp ngón tay theo chuyển động tròn trong khoảng 1 phút. Việc tác động huyệt này sẽ giúp trị liệu đau đầu vùng chẩm, co cứng hoặc đau nhức các cơ vùng cổ và bả vai.

Xoa bóp huyệt thái dương

Huyệt thái dương - Ảnh minh họa: Internet

Nằm phía sau điểm nối đuôi lông mày và đuôi mắt, xoa bóp huyệt này liên tục sẽ giúp giảm đau vùng đầu xung quanh và chống mỏi mắt.