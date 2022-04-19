3 quan niệm sai lầm trong chế độ sinh hoạt: Liệu uống cà phê có giúp bạn tỉnh táo để làm việc hơn không?

Một số người cho rằng cần uống một tách cà phê ngay khi thức dậy vào buổi sáng mới có thể làm việc hiệu quả hoặc có những người ngủ cả ngày vào cuối tuần để bù lại cho cả tuần thiếu ngủ. Nhưng đây là những sai lầm có thể làm giảm chất lượng cuộc sống của bạn rất nhiều.

1. Uống nhiều cà phê để tăng năng suất làm việc

Nhiều nhân viên văn phòng bận rộn với cuộc sống hàng ngày nên họ tin rằng chỉ cần một tách cà phê vào buổi sáng và khi làm việc uống thêm 1-2 cốc là có thể hoàn thành công việc trong ngày của mình.

Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng: "Nếu bạn uống nhiều cà phê, nó có thể khiến bạn cảm thấy bạn cần phải liên tục nạp thêm caffeine và đường trong suốt cả ngày".

Các chuyên gia khuyên những người hay uống đồ uống có chứa caffein như cà phê nên cắt giảm bớt khoảng một nửa mỗi tuần đến khi họ không uống còn phụ thuộc vào nó nữa.

2. Bỏ bữa sáng vì nghĩ không cần thiết với bản thân

Nhiều người nói rằng họ không thể ăn sáng được. Nhưng đây là một quan niệm rất ​​sai lầm. Nếu không ăn sáng, bạn có thể cảm thấy rất đói trong suốt buổi và buộc mình phải ăn một chút, có thể món ăn đó không tốt cho sức khỏe của bạn. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên: Bạn nên ăn một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, nó sẽ giúp bạn tràn đầy năng lượng và cải thiện chức năng não bộ và tăng sự tập trung hơn.

3. Ngủ bù vào ngày cuối tuần

Những người ngủ muộn hay nói: "Tôi có thể bù cho việc thiếu ngủ vào cuối tuần mà." Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng: “Con người cần ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm, và bạn không thể bù đắp tình trạng thiếu ngủ bằng cách ngủ nhiều hơn vào một ngày nào đó". Điều này rất không tốt cho sức khỏe của bạn.

Theo Kormedi.com

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-quan-niem-sai-lam-trong-che-do-sinh-hoat-lieu-uong-ca-phe-co-giup-ban-tinh-tao-de-lam-viec-hon-khong-463307.html