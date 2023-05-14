Xôn xao tin một cặp đôi đình đám Vbiz rạn nứt tình cảm dù được CĐM nhiệt tình 'đẩy thuyền'

Sao Việt 14/05/2023 20:44

Các chia sẻ trên trang cá nhân và phía công ty của hai ca sĩ này đang nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Trịnh Thăng Bình Liz Kim Cương được cho là cặp đôi được Vbiz "đẩy thuyền" nhiều nhất dù cả hai đã chia tay trong nhiều tiếc nuối. Tuy nhiên, hậu chia tay, cặp đôi luôn dành tình cảm trân quý và quan tâm lẫn nhau. Tuy nhiên, gần đây khán giả không khỏi ngạc nhiên khi vô tình phát hiện cặp đôi đã huỷ theo dõi lẫn nhau trên nền tảng mạng xã hội Instagram. 

Xôn xao tin một cặp đôi đình đám Vbiz rạn nứt tình cảm dù được CĐM nhiệt tình 'đẩy thuyền' - Ảnh 1
Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương - Ảnh: Internet

Chưa hết sửng sốt, tối qua ngày 13/5/2023, phía công ty quản lý của ca sĩ Trịnh Thăng Bình bất ngờ đăng tải bài viết về lí do huỷ bài hát chung của nam ca sĩ và Liz Kim Cương. Được biết, dự án này đã được ấn định ngày giờ phát hành trước đó. Ngay lập tức, dân tình "nháo nhào" trước thông báo này. Không chỉ vậy, những thông tin liên quan đến sản phẩm này nhanh chóng bị "xoá sạch" khỏi các nền tảng mạng xã hội.

Xôn xao tin một cặp đôi đình đám Vbiz rạn nứt tình cảm dù được CĐM nhiệt tình 'đẩy thuyền' - Ảnh 2
Phía công ty quản lý của ca sĩ Trịnh Thăng Bình bất ngờ đăng tải bài viết về lí do huỷ bài hát chung của nam ca sĩ và Liz Kim Cương - Ảnh: Internet

Phản hồi truyền thông về điều này, phía công ty chủ quản của nam ca sĩ cho biết do có nhiều vấn đề khắc quan phát sinh trong khâu cuối hoàn thiện sản phẩm. Chính vì vậy, ekip đã phải trằn trọc để đưa ra quyết định vô cùng khó khăn này. 

Cụ thể như sau: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo tạm ngưng việc triển khai tiếp dự án 'Chúng Ta Không Thể Quay Lại' ở thời điểm này. Trong quá trình hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để ra mắt sản phẩm đã có những vấn đề khách quan ảnh hưởng đến dự án dẫn đến việc không mong muốn. Một dự án chúng tôi đưa đến phải đảm bảo được sự chỉn chu về nội dung, âm nhạc và truyền tải tới khán giả những thông điệp giá trị. Từ đó, chúng tôi đã đưa ra quyết định vô cùng khó khăn sẽ tạm ngưng sản phẩm".

Đến thời điểm hiện tại, hai nhân vật chính trong câu chuyện chưa có bất kỳ phản hồi nào. Mối tình giữa ca sĩ Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương là chuyện tình được nhiều khán giả mong chờ nhất. Tuy nhiên, vào tháng 11/2019, Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương xác nhận đã trở lại làm bạn bè. Đồng thời, nam ca sĩ khẳng định chưa bao giờ dùng chuyện yêu đương "mập mờ" làm chiêu trò gây chú ý.

Xôn xao tin một cặp đôi đình đám Vbiz rạn nứt tình cảm dù được CĐM nhiệt tình 'đẩy thuyền' - Ảnh 3
Mối tình giữa ca sĩ Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương là chuyện tình được nhiều khán giả mong chờ nhất - Ảnh: Internet

Trong một chương trình truyền hình, chủ nhân hit “Người ấy”, “Lời chưa nói” đã tự tình về tiếng lòng của mình. Trịnh Thăng Bình thú nhận, anh vẫn còn day dứt vì đã nợ người cũ một lời xin lỗi suốt 14 năm mà vẫn chưa thể nói ra.

Không chỉ vậy, hậu chia tay cả hai lại đi ăn rồi chia sẻ về cuộc sống bình thường, không có vấn đề gì cả. Phía nữ ca sĩ Liz Kim Cương còn cho biết, cô xem Trịnh Thăng Bình như người thân trong nhà. 

Chính vì những lí do này, dân mạng không ngừng mong mỏi cả hai sẽ tái hợp một thời gian sau đó. Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, fan "đẩy thuyền" cho hai nhà chỉ mong idol của mình thật thành công trong sự nghiệp mà thôi. 

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