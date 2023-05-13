Nghi vấn lộ clip nóng, hot girl Vbiz chính thức lên tiếng giải thích?

Nàng hot girl này đã lên tiếng trên trang cá nhân sau đoạn clip nóng đang gây ồn ào trên mạng xã hội.

Nổi tiếng với phong cách gợi cảm, nóng bỏng quyến rũ, hot girl Linh Miu được mọi người biết đến qua nhiều vai trò như diễn viên, người mẫu ảnh. Tuy vậy, cô nàng vẫn không ít lần vướng nhiều thị phi gây tranh cãi. Linh Miu Cô từng được dân mạng quan tâm khi hẹn hò cùng Hữu Công. Tuy nhiên, hiện tại cả hai "đường ai nấy đi". Sau khi chia tay, cô và bạn trai thường xuyên "bóc phốt" nhau trên mặt báo. Điều này, càng khiến netizen không khỏi tò mò về đời sống riêng tư của cô.

Cô từng được dân mạng quang tâm khi hẹn hò cùng Hữu Công Thời gian qua, mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip "nóng" được cho là của một hot girl nổi tiếng Vbiz. Qua các hình ảnh được cắt ra từ clip, dân mạng bất ngờ réo tên "Linh Miu". Trước sự việc này, trên trang cá nhân, Linh Miu đã chính thức lên tiếng đáp trả. Cô viết: "Như thế này các ông bảo giống là giống chỗ nào". Người đẹp đăng kèm ảnh khoe bikini nóng bỏng và chính thức phủ nhận tin đồn. Linh Miu chính thức lên tiếng đáp trả những ồn ào trên Bên dưới phần bình luận bài viết, không ít netizen vẫn tràn vào giễu cợt cô. Bởi, trên mạng xã hội, Linh Miu thường xuyên đăng tải hình ảnh ăn mặc gợi cảm nhưng đôi khi lại khiến dân tình nhức mắt bởi nhiều lần hớ hênh quá đà. Do đó, nhiều người cho rằng việc cô bị réo tên vào clip nóng là hoàn toàn là cơ sở.

Còn nhớ vào năm 2020, hotgirl Linh Miu lại khiến khán giả "choáng ngợp" khi ra mắt MV tràn ngập những hình ảnh nóng bỏng. Không ít ý kiến cho rằng, việc lộ những khoảnh khắc đáng xấu hổ đó là chiêu trò câu view, câu like. Linh Miu còn bị cư dân mạng cho là hết thời Tuy nhiên, phản hồi về vấn đề đóng phim có cảnh nóng, cô nàng thẳng thừng đáp, cảnh nóng trong bất kỳ bộ phim nào cũng để câu view nhưng đó chỉ là mục đích rất nhỏ, quan trọng là những cảnh này được sắp xếp thì đồng nghĩa với việc cảnh phim có giá trị mấu chốt, tạo nên vấn đề và là sợi dây tình tiết. Với cô, cảnh nóng cũng không có gì là xấu Với cô, cảnh nóng cũng không có gì là xấu. Và khi cảnh nóng được đưa lên màn ảnh thì nó được thông qua ống kính nghệ thuật và mỗi cảnh nóng lại mang sắc thái khác nhau. Và truyền tải được thông điệp phim.

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