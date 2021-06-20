Từng chịu đựng cảnh chồng chung, vợ đầu Duy Phương trải lòng: 'Lê Giang cố tình làm người thứ 3, xen vào cuộc hôn nhân này'

Sao Việt 20/06/2021 07:52

Trong thời gian còn hôn thú với vợ đầu, Duy Phương từng đưa Lê Giang về sống chung một nhà.

Thời gian gần đây, sự xuất hiện trở lại của nghệ sĩ Duy Phương gây ra không ít tranh cãi khi ông đăng tải đoạn clip kể lể về cuộc sống khó khăn, tố con cái thờ ơ, không phụng dưỡng. Gần đây nhất, nam nghệ sĩ còn công khai "xin tiền" khán giả để trang trải cho cuộc sống. Chính vì những điều này, cuộc sống đời tư của ông một lần nữa bị mọi người đem ra mổ xẻ.

 

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Nghệ sĩ Duy Phương 'đánh dấu' sự trở lại bằng đoạn clip gây ra nhiều tranh cãi - Ảnh: Cắt từ clip

Khi lật lại những chuyện trong quá khứ, nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết rằng trước người vợ cũ Lê Giang, nghệ sĩ Duy Phương còn có cuộc hôn nhân 18 năm với diễn viên Hải Lý. Nữ diên viên Hải Lý là nghệ sĩ nổi tiếng với hàng trăm vai diễn trong phim truyền hình Việt nhiều năm qua.

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Duy Phương có cuộc hôn nhân 18 năm với diễn viên Hải Lý - Ảnh: Internet

Trong một cuộc trò chuyện với Eva trước đây, nữ diễn viên Hải Lý đã có những trải lòng về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình. Cô cho biết nguyên nhân rạn nứt là do có người thứ 3 xen vào và người đó chính là Lê Giang. Năm 1992, nghệ sĩ Hải Lý là người giới thiệu Lê Giang vào đoàn làm phim để đóng chung với Duy Phương. Thời điểm ấy, Lê Giang cũng từng tập kịch và ăn cơm ở nhà Hải Lý. Chính vì vậy, Hải Lý cũng không hề có nghi ngờ hay đề phòng "đàn em".

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Nghệ sĩ Hải Lý trải lòng về cuộc hôn nhân đổ vỡ là do có người thứ 3 xen vào - Ảnh: Internet

Hải Lý còn khẳng định Lê Giang cố tình làm người thứ 3, xen vào cuộc hôn nhân này. Trước đây, Duy Phương đã dẫn Lê Giang về nhà sinh sống nên cô đã gửi một bản tường trình cho công an quận Bình Thạnh thông báo về việc chồng có hôn thú nhưng vẫn chung sống với một người phụ nữ khác tại nhà riêng.

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Diễn viên Hải Lý chia sẻ rằng Duy Phương đã đưa Lê Giang về sinh sống trong thời gian còn hôn thú - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn chia sẻ về những mâu thuẫn và xô xát với Lê Giang ngay tại nhà mẹ của Duy Phương. Cô kể lại:

"Khi tôi vừa đến nhà mẹ Duy Phương và hỏi chuyện thì Lê Giang đã nhào vào đánh tôi. Lúc này mẹ chồng la to "Mày làm gì vậy, sao dám đánh nó, dù gì nó cũng là vợ lớn". Sau đó, công an phường xuống giải quyết và mời mọi người lên trụ sở lập biên bản. Công an phường nói với Duy Phương "Ông nghĩ sao mà bỏ vợ vậy? về sau cô ấy sẽ đối xử với ông như thế nào?".

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Tại nhà của mẹ Duy Phương, Lê Giang đã 'động tay' với diễn viên Hải Lý - Ảnh: Internet

Từ khi ly hôn với Duy Phương, Hải Lý chọn cuộc sống độc thân và khá sung túc, thoải mái. Cô thường đi làm từ thiện và du lịch khắp nơi. Có thể thấy, sau cuộc hôn nhân này, Hải Lý và Duy Phương lại có cuộc sống hoàn toàn trái ngược nhau.

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Từ khóa:   Lê Giang Duy Phương vợ đầu Duy Phương diễn viên Hải Lý

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