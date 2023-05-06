'See tình' của Hoàng Thùy Linh vẫn chưa có dấu hiệu 'hạ nhiệt' tiếp tục khuấy đảo sân khấu ngoại quốc

Sao Việt 06/05/2023 13:11

Ca khúc hiện tại chưa có dấu hiệu ''hạ nhiệt'' tiếp tục khuấy đảo sân khấu nước ngoài.

Theo thông tin được biết trong chương trình "Tỉ tỉ đạp gió rẽ sóng" 2023 của Trung Quốc có Chi Pu tham gia, khi phần nhạc ca khúc See tình của Hoàng Thùy Linh được vang lên, diễn viên Lưu Nhã Sắt, người đẹp Giả Tịnh Văn, Trương Gia Nghê, Annie Lowdermilk, Mai Mizuhasi nhún nhảy theo giai điệu nhiệt tình. Họ đều nhận ra ca khúc gây sốt trên mạng xã hội này và bày tỏ sự yêu thích. Có thể nói ở Trung Quốc See tình là một ca khúc hoặc nền nhạc Tiktok quá quen thuộc với các bạn trẻ. 

'See tình' của Hoàng Thùy Linh vẫn chưa có dấu hiệu 'hạ nhiệt' tiếp tục khuấy đảo sân khấu ngoại quốc - Ảnh 1
Các người đẹp tham gia "Tỉ tỉ đạp gió rẽ sóng" 2023 nhún nhảy theo giai điệu "See tình"

Trước đó, See tình chủa Hoàng Thùy Linh tiếp tục được nhiều người nổi tiếng ở Trung Quốc, Hàn Quốc yêu thích nhảy trên nền nhạc hoặc nhảy lại vũ đạo. Ca sĩ Huening Kai của nhóm nhạc thần tượng TXT đã khiến người hâm mộ thích thú khi theo xu hướng với See tình. Anh nhận được nhiều tán thưởng từ người hâm mộ. 

'See tình' của Hoàng Thùy Linh vẫn chưa có dấu hiệu 'hạ nhiệt' tiếp tục khuấy đảo sân khấu ngoại quốc - Ảnh 2
Ca sĩ Huening Kai của nhóm nhạc thần tượng TXT nhảy theo bài See tình 

Không chỉ ở Trung Quốc, ca khúc See tình còn làm mê mẩn giới trẻ Hàn Quốc vô số kể. Vào tháng 4 vừa rồi ''Quái vật nhạc số'' Paul Kim đã đến Việt Nam và hợp tác âm nhạc với hai ca sĩ trẻ khác. Tại đây anh có chia sẻ về bài hát Việt Nam mà anh yêu thích chính là See Tình của Hoàng Thùy Linh. Anh còn cho biết nhiều người Hàn biết đến See tình trên TikTok. Nhiều người biết đến ca khúc qua điệu nhảy, đoạn điệp khúc hơn là toàn bộ bản nhạc. Anh còn so sánh See tình nói riêng và nhiều ca khúc Việt nói chung giống âm nhạc Hàn thời kỳ đầu.

'See tình' của Hoàng Thùy Linh vẫn chưa có dấu hiệu 'hạ nhiệt' tiếp tục khuấy đảo sân khấu ngoại quốc - Ảnh 3
Một nữ vận động viên bóng chuyền nổi tiếng của Hàn có màn ''ăn mừng'' chiến thắng trong nền nhạc của See Tình

Ngoài ra nhiều người hâm mộ còn hy vọng See Tình của Hoàng Thùy Linh có thể mang đến một ''làn sóng'' âm nhạc phủ đầy các nước từ Á sang Âu như bản HIT huyền thoại Gangnam Style và điệu nhảy ngựa từ PSY. 

'See tình' của Hoàng Thùy Linh vẫn chưa có dấu hiệu 'hạ nhiệt' tiếp tục khuấy đảo sân khấu ngoại quốc - Ảnh 4
See Tình của Hoàng Thùy Linh được mong chờ sẽ mang lại tiếng vang lớn như tác phẩm Gangnam Style của PSY
 

Theo truyền thông giải trí của Hàn Quốc đưa tin See tình của Hoàng Thùy Linh không giảm độ nổi tiếng sau nhiều tháng. Diễn đàn Naver của Hàn Quốc lại liên tục đưa tin về ca khúc. Hoàng Thùy Linh được nhiều khán giả Hàn tìm hiểu thông tin. Họ cũng muốn biết ý nghĩa của ca khúc, ngoài điệu nhảy ngắn trên TikTok.

'See tình' của Hoàng Thùy Linh vẫn chưa có dấu hiệu 'hạ nhiệt' tiếp tục khuấy đảo sân khấu ngoại quốc - Ảnh 5
See Tình của Hoàng Thùy Linh liên tục đứng đầu trend Tiktok 

Ngoài đoạn điệp khúc nổi trên mạng, các trang nhật báo của Hàn tìm hiểu sâu hơn về ca khúc của Hoàng Thùy Linh. Trang báo thậm chí dịch lời bài hát sang tiếng Việt và được nhiều Tiktoker hát theo.

Hiện tại giàu có, xinh đẹp và tài năng nhưng Midu, Hoàng Thùy Linh để lộ hình ảnh thời gái quê khiến fan bật ngửa

Hiện tại giàu có, xinh đẹp và tài năng nhưng Midu, Hoàng Thùy Linh để lộ hình ảnh thời gái quê khiến fan bật ngửa

Khác xa với những bộ cánh lộng lẫy, xuất hiện nổi bậc trước giới truyền thông và khán giả, hai cô nàng Midu và Hoàng Thùy Linh gây sốc khi để lộ ảnh thời còn ''gái quê'' chân chất.

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Từ khóa:   sao Việt Hoàng Thùy Linh See Tình

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