Khác xa với những bộ cánh lộng lẫy, xuất hiện nổi bậc trước giới truyền thông và khán giả, hai cô nàng Midu và Hoàng Thùy Linh gây sốc khi để lộ ảnh thời còn ''gái quê'' chân chất.

Được biết đến là một trong những thế hệ Hotgirl đời đầu, Midu (tên thật Đặng Thị Mỹ Dung), cô hiện đang hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và góp mặt trong các bộ phim truyền hình lẫn phim chiếu rạp như: Tóc rối (2010), Thiên mệnh anh hùng (2012), 4 năm 2 chàng trai 1 tình yêu (2016), Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp (2019),...Ngoài ra cô còn hiện là giảng viên đại học cho một trường đại học nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh. Nét đẹp thanh tú của diễn viên Midu - Ảnh: Internet Luôn xuất hiện với những bộ cánh thanh tao nhã nhặn và nét đẹp dịu dàng Midu được fan ưu ái đặt cho biệt danh ''thần tiên tỷ tỷ Việt Nam''. Mới đây trên Facebook cá nhân, Midu gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh mặc đồ bộ giản dị, tóc thắt bím hai bên như những cô gái thôn quê. Nữ diễn viên cũng thừa nhận: "Em gái quê kính chào các bác anh chị".

Cô nàng đăng tải bức ảnh thời mới vào nghề - Ảnh: Internet Nhìn hình ảnh của người đẹp 8X, nhiều người cho rằng đây là khoảnh khắc những ngày đầu Midu hoạt động showbiz. Đôi mắt to tròn, nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo của cô nhận được nhiều khen ngợi của người hâm mộ. Tạo hình nhân vật của Midu khi mới bắt đầu đóng phim - Ảnh: Internet Ngoài Midu thì nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh cũng gây sốc với hình ảnh thời còn ''gái quê'' chân chất thật thà khiến người hâm mộ thích thú và cảm thấy cô nàng có phần ngây thơ, trong sáng.

Nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh được biết đến nhiều qua các ca khúc nổi tiếng như: Rung động, Bánh trôi nước, Tứ phủ, Duyên âm, Kẻ cắp gặp bà già, Để Mị nói cho mà nghe, Bo xì bo, See tình,... Ngoài ra cô nàng còn từng tham gia diễn xuất bộ phim Nhật ký vàng anh vào năm 2007. Nữ ca sĩ luôn gắn liền với hai chữ ''cá tính'' - Ảnh: Internet Mới đây cô nàng gây bất ngờ khi không đăng tải những bộ trang phục sexy, sang trọng như mọi khi, Hoàng Thùy Linh mặc một chiếc áo len màu sắc nhẹ nhàng, quần jeans và đi ủng lao động. Trong những hình ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân, Hoàng Thùy Linh tỏ ra rất hào hứng và vui vẻ với công việc thu hoạch rau bắp cải và su su. Hình nữ ca sĩ giản dị đời thường - Ảnh: Internet Hình ảnh "thôn quê", giản dị, mộc mạc của Hoàng Thùy Linh đã chiếm được cảm tình của rất nhiều dân mạng. Người hâm mộ khi gặp Hoàng Thùy Linh ở ngoài có nhận xét rằng cô nàng khá thân thiện và ''mặn'' khi trò chuyện với fan, khác hẳn với hình ảnh ''cool ngầu'' trong MV. Nhiều fan bất ngờ hơn với hình ảnh Hoàng Thùy Linh khi mới vào nghề - Ảnh: Internet

Midu: “Tôi chưa từng có bầu, đang không có bầu và chưa có ý định có bầu” Midu thẳng thắn trả lời về tin đồn bầu bí vẫn râm ran mạng xã hội suốt thời gian qua. Midu khẳng định cô là người truyền thống, việc bị đồn có bầu rất tội nghiệp.

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