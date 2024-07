Cố nhạc sĩ An Thuyên là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được phong hàm cấp tướng, còn là người thầy của nhiều ca sĩ nổi tiếng

Nhạc sĩ An Thuyên sinh ngày 15/8/1949 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông nguyên là Hiệu trưởng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Uỷ viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhạc sĩ Việt Nam khoá 5.

Trong sự nghiệp, An Thuyên từng nhận nhiều giải thưởng danh giá như Giải thưởng của Bộ Quốc phòng cho ca khúc Hành quân lên Tây Bắc (1984), Thơ tình của núi (1994); Giải nhất của Bộ Văn hóa - Thông tin và Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho ca khúc Khi xe tăng qua miền quan họ (1985), Mẹ Việt Nam anh hùng (1995), Giải Nhì Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho Chín bậc tình yêu (1992). Năm 2007, ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.

Nhạc sĩ An Thuyên cũng viết một số vở nhạc kịch - được dàn dựng ở nhiều đoàn văn công - như: Trương Chi, Đôi đũa kim giao, Biển tình cay đắng. Ngoài ra, ông còn sáng tác khí nhạc như Concerto cho flute và dàn nhạc giao hưởng.

Ngoài ra, cố nhạc sĩ An Thuyên còn là người thầy đáng kính của nhiều giọng ca nổi tiếng như ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, NSND Phạm Phương Thảo, ca sĩ Ngọc Anh, ca sĩ Vương Dung...

Cố nhạc sĩ An Thuyên còn là nghệ sĩ Việt đầu tiên được phong hàm cấp tướng. Sinh thời, ông từng là Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông sinh ra và lớn lên ở làng Kẻ Đáy, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Gia đình ông vốn là một gánh hát, bố, các anh, chị đều là diễn viên, nên "dòng máu nghệ thuật" chảy trong An Thuyên từ nhỏ.

Bên cạnh những thành công rực rỡ trong âm nhạc, thuở sinh thời, nhạc sỹ An Thuyên luôn tự hào vì có gia đình đầm ấm, vợ và các con đều yêu nghệ thuật, làm nghệ thuật. Vợ ông là nghệ sĩ Ngô Huyền Lâm, con trai là nhạc sĩ An Hiếu, con gái là ca sĩ Bông Mai.

Vào ngày 3/7/2015, con gái nhạc sĩ An Thuyên, ca sĩ Bông Mai, cho hay chiều nay khi đang trên đường tới nơi làm việc, nhạc sĩ bất ngờ thấy đau ngực. Ông đã gọi cho cô để đưa ngay tới bệnh viện. Trên đường đi, cha cô vẫn còn vui tươi, chỉ trỏ đường xá. Khi lên đến phòng bệnh tại tầng 4 của bệnh viện Quân y 108, tình trạng của nhạc sĩ vẫn bình thường. Tuy nhiên, tới lúc con gái chạy ra ngoài gọi bác sĩ và quay trở lại thì thấy ông nằm co.

Nhạc sĩ An Thuyên được bác sĩ khoa A1 (Nội Cán bộ) chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim cấp. Ông ngưng tim lúc 16h20, hưởng thọ 66 tuổi.