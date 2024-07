Nguyễn Cao Kỳ Duyên gác lại danh hiệu cũ để thi Miss Universe Vietnam, tiền lệ chưa từng có trong lịch sử sắc đẹp Việt

Bên cạnh đó, đồng nghiệp, bạn bè đã bày tỏ sự ủng hộ Kỳ Duyên chinh phục thử thách mới. Tuy nhiên cũng có những ý kiến thắc mắc và cảm thấy sốc, khó hiểu trước nước đi mạo hiểm này. Bởi rằng việc cô đăng ký Miss Universe Vietnam trong khi từng chiến thắng Hoa hậu Việt Nam - cuộc thi được coi là "chánh cung" tại thị trường nhan sắc Việt - là tiền lệ chưa từng có trong lịch sử sắc đẹp nước nhà.

Kỳ Duyên mặc xuyên thấu trong bộ ảnh gửi ban tổ chức Miss Universe Vietnam

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi còn là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam, cô từng vướng một số ồn ào khiến hình ảnh bị ảnh hưởng, ngưng hoạt động showbiz một thời gian. Người đẹp hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, thường giữ vị trí mở màn hay vedette trên sàn diễn. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023.

Năm nay, sau vòng casting, ban giám khảo Miss Universe Vietnam chọn top 40 chung cuộc. Các người đẹp sẽ trải qua quá trình huấn luyện và tám thử thách trước khi vào chung kết, dự kiến tổ chức tháng 9 ở TP HCM. Tân hoa hậu có cơ hội thi Miss Universe lần thứ 73 ở Mexico vào cuối năm.