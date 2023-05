Sau 'Đại sứ hoàn mỹ 2023', Hương Giang tiếp tục góp mặt trong một chương trình chưa xin giấy phép?

Hương Giang cầm vương miện của Đại sứ hoàn mỹ 2023

Hương Giang đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất chương trình Đại sứ hoàn mỹ 2023

Sau đó, ngày 18/5 ông Nguyễn Tấn Kiệt - Trưởng phòng Nghệ thuật Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết thêm, xử phạt hành chính 55 triệu đồng đối với đơn vị tổ chức do hoa hậu Hương Giang đứng đầu vì tổ chức cuộc thi nhan sắc Đại sứ Hoàn mỹ không xin phép.

Chương trình Đại sứ hoàn mỹ 2023 với sự quy tụ của dàn ''chân dài'' đình đám trong vai trò huấn luyện viên

Sự việc này đã khiến Hương Giang một phen khốn đốn tuy nhiên mới đây, chiều 26/5, trên diễn đàn mạng xã hội tiếp tục lan truyền thông tin chương trình The New Mentor sắp lên sóng do Hương Giang và Dược sĩ Tiến sản xuất cũng chưa được cấp giấy phép từ Sở Văn hóa & Thể thao TPHCM. Tuy nhiên, đơn vị vẫn tổ chức tuyển sinh, công bố chương trình rầm rộ để quảng bá.