Sau 'Đại sứ hoàn mỹ 2023', Hương Giang tiếp tục góp mặt trong một chương trình chưa xin giấy phép?

Sao Việt 27/05/2023 10:19

Sau sự cố của Đại sứ hoàn mỹ 2023, Hương Giang tiếp tục xuất hiện trong một chương trình chưa được cấp giấy phép.

Hoa hậu Hương Giang gây ấn tượng mạnh sau khi đăng quang Miss International Queen năm 2018. Sau cuộc thi, người đẹp tiếp tục công việc ca hát, tham gia các chương trình trên liên quan đến hoa hậu, người mẫu hay cộng đồng LGBT. Đặc biệt là vai trò là một giám đốc sản xuất cho cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới Đại sứ hoàn mỹ (MIQ - Miss Queen International). 

Sau 'Đại sứ hoàn mỹ 2023', Hương Giang tiếp tục góp mặt trong một chương trình chưa xin giấy phép? - Ảnh 1
Hoa hậu Hương Giang còn được biết đến với vai trò ca sĩ và giám đốc sản xuất chương trình 

Sau thành công vang dội của cuộc thi Đại sứ hoàn mỹ 2023, phía ban tổ chức cuộc thi là Hương Giang cùng ekip nhận không ít 'gạch đá' vì theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cuộc thi này chưa xen giấy phép tổ chức.

Sau 'Đại sứ hoàn mỹ 2023', Hương Giang tiếp tục góp mặt trong một chương trình chưa xin giấy phép? - Ảnh 2
Hương Giang cầm vương miện của Đại sứ hoàn mỹ 2023 
Sau 'Đại sứ hoàn mỹ 2023', Hương Giang tiếp tục góp mặt trong một chương trình chưa xin giấy phép? - Ảnh 3
Hương Giang đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất chương trình Đại sứ hoàn mỹ 2023 

Sau đó, ngày 18/5 ông Nguyễn Tấn Kiệt - Trưởng phòng Nghệ thuật Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết thêm, xử phạt hành chính 55 triệu đồng đối với đơn vị tổ chức do hoa hậu Hương Giang đứng đầu vì tổ chức cuộc thi nhan sắc Đại sứ Hoàn mỹ không xin phép. 

Sau 'Đại sứ hoàn mỹ 2023', Hương Giang tiếp tục góp mặt trong một chương trình chưa xin giấy phép? - Ảnh 4
Chương trình Đại sứ hoàn mỹ 2023 với sự quy tụ của dàn ''chân dài'' đình đám trong vai trò huấn luyện viên 

Sự việc này đã khiến Hương Giang một phen khốn đốn tuy nhiên mới đây, chiều 26/5, trên diễn đàn mạng xã hội tiếp tục lan truyền thông tin chương trình The New Mentor sắp lên sóng do Hương Giang và Dược sĩ Tiến sản xuất cũng chưa được cấp giấy phép từ Sở Văn hóa & Thể thao TPHCM. Tuy nhiên, đơn vị vẫn tổ chức tuyển sinh, công bố chương trình rầm rộ để quảng bá.

Sau 'Đại sứ hoàn mỹ 2023', Hương Giang tiếp tục góp mặt trong một chương trình chưa xin giấy phép? - Ảnh 5
Chương trình The New Mentor chưa được cấp giấy phép 

Ngay sau đó, Dược sĩ Tiến đã nhanh chóng lên tiếng làm rõ những nghi vấn của khán giả. Theo đó, anh cho biết, The New Mentor vẫn đang nằm ở khâu chuẩn bị, quảng bá chương trình để tiếp cận khán giả và vẫn chưa lên sóng. Vì thế, việc chương trình có được cấp phép hay không trong giai đoạn này vốn không hề vi phạm pháp luật.  

Dược sĩ Tiến cho biết, anh sẽ tiếp tục đăng các hình ảnh thông tin về công tác chuẩn bị trong thời gian này và cũng rất mong nhận được sự góp ý của mọi người để khi bắt tay thực hiện chương trình được chỉn chu nhất.

Sau 'Đại sứ hoàn mỹ 2023', Hương Giang tiếp tục góp mặt trong một chương trình chưa xin giấy phép? - Ảnh 6
Dược sĩ Tiến chia sẻ về lý do The New Mentor chưa được cấp giấy phép 

Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, The New Mentor là chương trình tìm kiếm và đào tạo thế hệ người mẫu trẻ với những tố chất mới, phù hợp với nhu cầu và xu hướng mới của thị trường. Trong chương trình lần này, Hương Giang cũng sẽ ngồi chung ghế nóng với 2 "chị đại" có tiếng trong làng giải trí Việt là Hà Hồ và Thanh Hằng. Cả 3 sẽ cùng cạnh tranh, truyền dạy kinh nghiệm, đào tạo ra thế hệ người mẫu trẻ.

Sau 'Đại sứ hoàn mỹ 2023', Hương Giang tiếp tục góp mặt trong một chương trình chưa xin giấy phép? - Ảnh 7
The New Mentor có sự góp mặt của Thanh Hằng, Hương Giang, Hồ Ngọc Hà 
Lưu Hương Giang lộ rõ 'dấu hiệu tuổi tác' qua bức ảnh chưa chỉnh sửa trong lần trở lại

Lưu Hương Giang lộ rõ 'dấu hiệu tuổi tác' qua bức ảnh chưa chỉnh sửa trong lần trở lại

Hương Giang để lộ khuyết điểm tuổi tác qua những bức ảnh chưa được chỉnh sửa trong lần xuất hiện trở lại sau ồn ào của Hồ Hoài Anh.

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Từ khóa:   Hương Giang The New Mentor Dược sĩ Tiến

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