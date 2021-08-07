Quang Lê hiếm hoi hé lộ về cuộc hôn nhân dang dở ở tuổi trẻ và bật mí cuộc sống hiện tại của vợ cũ

Mới đây, trong một chương trình talkshow với Xuân Lan, Quang Lê trở thành khách mời và tại đây, nam ca sĩ có nhiều trải lòng về những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, sự nghiệp,... Đặc biệt, trong chương trình, Quang Lê còn gây chú ý khi tiết lộ về cuộc hôn nhân bí ẩn ở tuổi 22.

Ca sĩ Quang Lê là một cái tên không còn quá xa lạ với khán giả yêu thích dòng nhạc trữ tình. Anh ghi dấu ấn tên tuổi qua loạt bài hát: Đập vỡ cây đàn, Đôi mắt người xưa, Về đâu mái tóc người thương, Thương về miền Trung,... Ở thời điểm hiện tại, nam ca sĩ vẫn thăng hoa trong sự nghiệp, có được lượng người hâm mộ khá đông đảo thế nhưng trái ngược lại, đời tư của Quang Lê có vẻ không mấy suôn sẻ lắm.

"Trong một lần về Việt Nam thăm quê và ông bà ngoại thì được 2 gia đình giới thiệu. Qua tìm hiểu thời gian ngắn, chắc do nhiều tác động bên ngoài, do gia đình, tôi quyết định đồng ý lấy vợ. Khi ấy, tôi có nói với bố mẹ rằng không muốn lấy sớm thế, vì cũng chưa có sự nghiệp gì cả.

Đây là một trong những lần hiếm hoi, nam ca sĩ nói về cuộc hôn nhân dang dở của tuổi trẻ. Vào năm 22 tuổi, Quang Lê 22 tuổi đã lập gia đình và tổ chức đám cưới đàng hoàng. Giọng ca Đập Vỡ Cây Đàn cho biết, mối lương này nhờ vào sự mai mối của 2 bên gia đình. Anh tâm sự:

Đam mê hát quá lớn, tôi sẵn sàng bỏ mọi thứ, thậm chí sẵn sàng bỏ học. 22 tuổi tôi chưa nổi tiếng, chưa đi hát, nếu lấy vợ thì sẽ chùn chân, vấn đề tế nhị nữa là khán giả thường muốn ca sĩ là người độc thân, của họ mà thôi".

Sau khi lấy vợ, dù không muốn nhưng anh vẫn phải lựa chọn giữa gia đình ở Việt Nam và sự nghiệp ở hải ngoại. Nhiều yếu tố như thời gian xa cách, thời gian lao vào công việc,... cộng lại khiến nam ca sĩ và vợ cũ đi đến quyết định chia tay. Quang Lê cũng hé lộ, hiện tại, vợ cũ đang định cư ở Sài Gòn, đã lập gia đình, có 3, 4 người con gì đó và sống rất hạnh phúc.

Về phía mình, trong 2 năm qua, anh từng có ý muốn lập gia đình, sinh con đẻ cái bởi tuổi cũng không còn trẻ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, anh không còn quan trọng cưới xin hình thức, chỉ mong được sống với ai đó lâu dài, sinh con dựa trên tình yêu thương.

Cách đây vài năm, chuyện tình cảm của Quang cũng không ít lần làm dậy sóng cư dân mạng khi để lộ nhiều ảnh "giường chiếu" hay những cử chỉ thân mật với người khác giới,... Theo thông tin của Vietnamnet, sau cuộc hôn nhân tuổi trẻ bị đổ vỡ, Quang Lê có 2 mối tình khá rình rang.

Được biết, nam ca sĩ gây chú ý khi hẹn hò với Linda Vi Trâm Nguyễn - Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2006. Anh tiết lộ thêm mối tình này rằng, bản thân không kiềm chế được cơn ghen khi thấy người yêu nói chuyện và tình tứ với người đàn ông khác. Trong cơn ghen, anh đã đuổi bạn gái ra khỏi nhà lúc giữa đêm.

Sau mối tình với nàng hoa hậu, năm 2015, giọng ca gốc Huế gây bàn tán xôn xao về mối tình ồn ào với hot girl Thanh Bi. Đến đầu năm 2017, Quang Lê mới công khai chuyện hẹn hò với Thanh Bi qua một bài phỏng vấn.

Trong khoảng thời gian yêu nhau, cặp đôi vướng khá nhiều thị phi khi liên tục để lộ những bức ảnh nhạy cảm hoặc thân mật quá mức. Nhiều người cho rằng, Quang Lê và bạn gái đang cố tình tung ảnh nhạy cảm để tạo scandal, đánh bóng tên tuổi.



Cặp đôi nhận nhiều tranh cãi khi để lộ ảnh nhạy cảm - Ảnh: Internet

Sau đó, Quang Lê giải thích hình ảnh này chỉ là cảnh quay trong một MV sắp ra mắt của hai người. Nam ca sĩ cũng khẳng định, anh chưa bao giờ có ý định dùng scandal hay chuyện đời tư để thu hút sự chú ý của mọi người. Từ cuộc tình ồn ào với Thanh Bi đến nay, nam ca sĩ có vẻ kín tiếng hơn về chuyện đời tư của mình.