Cũng theo Báo Dân Việt, ngày 3/11, tin từ Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thanh Thuận (SN 1990, quê quán tỉnh Kiên Giang, nghề nghiệp chuyên viên trang điểm), Phạm Đỗ Nhật Duy và Lê Thị Thu Thảo (cùng SN 1985 và lao động tự do) về hành vi “bán hoa”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, những người tham gia đường dây “bán hoa” đa số hoạt động trong showbiz, trong đó có: V.T.T - người mẫu, hot Tiktoker; H.P.T.H - người mẫu, hot Facebooker và L.H.P - người mẫu, hoa khôi ngành làm đẹp châu Á. Mức giá “bán hoa” từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng/tour trong nước (2 ngày) và 6.000 USD đối với tour nước ngoài (2 ngày).

Thùy Tiên và Huỳnh Thanh Thuận thường xuyên tương tác trên Facebook. Ảnh: Internet

Trong số những người bị bắt giữ, netizen nhanh chóng phát hiện chuyên viên trang điểm Huỳnh Thanh Thuận từng có mối quan hệ rất thân thiết với Hoa hậu Thùy Tiên. Trên trang cá nhân, Thanh Thuận thường xuyên chia sẻ những hình ảnh chụp cùng Thùy Tiên, bên cạnh đó, anh cũng liên tục gửi lời động viên, cổ vũ đến người em của mình mỗi khi tham gia một cuộc thi nào đó.

Trước đó vào khoảng tháng 9/2022, khi "tú ông" Lê Hoàng Long bị bắt về tội “bán hoa” trong giới showbiz Việt (sao hạng A) bán dâm giá 15.000 USD thì Hoa hậu Thùy Tiên cũng bị réo tên. Trước nghi vấn của cư dân mạng, công ty Sen Vàng lên tiếng phủ nhận, Thùy Tiên cũng khẳng định cô không liên quan gì đến lùm xùm “bán hoa” trên.

Hoa hậu Thùy Tiên. Ảnh: Internet

Liên quan đến hoa hậu Thùy Tiên, trước đó, nàng hậu cũng vướng phải lùm xùm liên quan đến việc bà Đặng Thùy Trang (chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo) kiện thu hút sự chú ý của dư luận.

Bà Đặng Thùy Trang cho biết, năm 2017, Thùy Tiên đề nghị vay 1,5 tỷ đồng để làm chi phí tham gia Hoa khôi Nam Bộ. Khi đó, cô viết giấy vay tiền, cam kết sau khi thắng giải sẽ dùng cát-xê trả và để bà Đặng Thùy Trang làm quản lý, hưởng phần trăm khi nhận show. Nhưng sau khi thắng giải, Thùy Tiên không hợp tác cũng không trả nợ.

Tuy nhiên, quá trình giải quyết vụ án, ông Trọng, luật sư của Thùy Tiên nêu quan điểm, gửi văn bản cho toà nói rằng không đưa tiền cho Tiên vay, cũng không chuyển quyền yêu cầu đòi nợ cho bất cứ ai. Việc Trang có cho Tiên vay tiền hay không, ông không biết.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định bác toàn bộ yêu cầu của bà Trang; đình chỉ xét xử yêu cầu của Thuỳ Tiên về về việc đòi bồi thường ngoài hợp đồng đối với bà Trang.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên sinh năm 1998, là đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 tổ chức ở Thái Lan và giành ngôi vị cao nhất. Cô là người đẹp Việt đầu tiên đăng quang danh hiệu này. Người đẹp từng tham dự nhiều cuộc thi nhan sắc, đạt á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018.