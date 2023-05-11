Nữ diễn viên đa tài tiết lộ bí mật dạy con gái 'văn võ song toàn'

Bên cạnh sự nghiệp thành công, nữ danh hài có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã và cô con gái. Dù là người nổi tiếng nhưng cô lại có cách dạy con đặc biệt và được nhiều khán giả ttraafm trồ.

Nhạc sĩ Hoài Phương bén duyên cùng danh hài Việt Hương năm 2005, khi cô qua Mỹ lưu diễn. Sau nhiều lần gặp gỡ, cả hai nảy sinh sự đồng cảm, yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân năm 2007. Lúc này, Việt Hương bỏ lại sau lừng sự nghiệp đang kỳ nở rộ tại quê nhà, sang Cali cùng chồng vun vén hạnh phúc. Hoài Phương khi ấy đang dạy học tại tiểu bang Utah cũng ngừng hẳn để về ‘xây tổ ấm’ cùng vợ. Cả gia đình nữ nghệ sĩ - Ảnh: Internet Đây là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng trong showbiz Việt. Cả hai ghi dấu ấn qua các tác phẩm nghệ thuật cũng như hành trình thiện nguyện ấn tượng. Tuy là danh hài đình đám, thế nhưng Việt Hương rất ít khi chia sẻ cuộc sống cá nhân với người hâm mộ, đặc biệt là mọi thông tin về cô con gái ruột. Hiếm khi cặp đôi cho cô bé lên sóng, có lẽ vì muốn bảo vệ cuộc sống riêng tư cho con.

Vợ chồng Việt Hương có cuộc sống hạnh phúc bên cô con gái cưng - Ảnh: Internet Mới đây nhất, trên trang cá nhân nữ nghệ sĩ tiết lộ cách mà mẹ dạy cô đầy tâm đắc. Nữ diễn viên viết: "Mẹ dạy chỉ có chuẩn. 3 không: Không bỏ con cái, không bỏ kiếm tiền, không bỏ bản thân". Cách dạy con này khiến nhiều người ngưỡng mộ và được nữ diễn viên áp dụng trong cách dạy ái nữ. Bài viết nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ - Ảnh: Internet Bên dưới bài đăng, rất nhiều khán giả đồng quan điểm với cách dạy con của mẹ nữ diễn viên:

khán giả để lại nhiều bình luận - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, Việt Hương còn không quên dạy con về cách sống giản dị. Dù vợ chồng nữ danh hài đều là người nổi tiếng và sở hữu cơ ngơi khủng nhưng lại thường xuyên cho con gái mặc đồ bộ bình dân. Mẹ con nữ danh hài đều thích mặc đồ bộ bình dân - Ảnh: Internet Sau khi con gái trở về Việt Nam định cư sau khoảng thời gian dài sống tại Mỹ, Việt Hương đã cho bé theo học tại một ngôi trường quốc tế nổi tiếng. Khi ái nữ theo học tại trường quốc tế này, nữ danh hài phải chi hơn 500 triệu đồng/năm cho tiền học phí. Đây là một con số khủng khiến nhiều khán giả trầm trồ. Trước đó, Việt Hương hạnh phúc khoe kết quả học tập tốt của con gái và chia sẻ: "HONORS danh dự! Sinh được 1 mụn con, sinh khó vô cùng, từ ngày sinh con đem cho đi để dễ nuôi (dân gian chỉ mẹo). Chưa bao giờ mẹ dạy em 1 chữ, chỉ có dạy em sống ở đời phải biết chia sẻ và biết điều, trường đời dài lắm! Thành tích đáng tự hào của bé - Ảnh: Internet

Việt Hương khắng định là 'fan cứng' của Sơn Tùng, diện hẳn trang phục giống đàn em để 'đu trend' Việt Hương khiến người hâm mộ thích thú khi cho biết bản thân là một fan girl của Sơn Tùng M-TP, cô diện hẳn trang phục hồng từ A - Z để ''đu trend'' với đàn em.

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