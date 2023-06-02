Nhan sắc Mai Phương Thúy gây chú ý khi xuất hiện trở lại sau loạt tin đồn đau ốm, sinh con

Nàng hậu trở lại với thần sắc khác biệt nhận được nhiều sự quan tâm.

Mới đây, Hoa hậu Mai Phương Thúy vừa chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh khoe nhan sắc cực rạng rỡ trong chuyến vi vu Ninh Bình cùng bạn bè. Nàng hậu đính kèm dòng trạng thái thu hút sự chú ý: "Ninh Bình chèo thuyền mất hai tiếng đấy người ơi". Mai Phương Thúy xuất hiện rạng rỡ cùng bạn bè sau tin đồn tình sức khỏe sa sút. Nàng hậu diện trang phục đơn giản và make up nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn khiến người hâm mộ không khỏi xao xuyến vì nhan sắc quá đỗi ngọt ngào. Làn da trắng phát sáng mịn màng, ít khuyết điểm của người đẹp ở độ tuổi U40 cũng khiến dân tình đứng ngồi không yên.

Nhan sắc nàng hậu nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Tháng 2 vừa qua, Hoa hậu Mai Phương Thúy khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng khi hình ảnh cô nhập viện khẩn cấp được một người bạn chia sẻ. Trong ảnh, Mai Phương Thúy nằm trên giường bệnh, lộ vẻ ngoài mệt mỏi. Cô khiến người hâm mộ lo lắng không yên vì tình trạng sức khỏe báo động. Hoa hậu Việt Nam từng nhập viện vì suy nhược cơ thể do bị mất ngủ trong thời gian dài dẫn đến kiệt sức. Lần khác cô cũng phải nhập viện cấp cứu vì đau dạ dày và kiệt sức. Ngoài ra, cô cũng liên tục đăng các bức ảnh với trạng thái kém sắc cùng với những dòng trạng thái khiến người hâm mộ lo lắng cho sức khỏe tinh thần của mỹ nhân Việt.

Cô không ngừng khiến người hâm mộ lo lắng về tình trạng cơ thể. Hoa hậu Việt Nam 2006 cũng thường xuyên vướng tin đồn mang thai, sinh con. Nàng hậu đã phải lên tiếng thanh minh trên trang cá nhân: "Làm gì có chuyện đấy, tôi còn không biết năm nào mình sẽ có con đây. Nghe tin đồn này, tôi vui khi thấy cư dân mạng thật nhiều thuyết âm mưu. Có con thật, chắc tôi vui lắm". Mai Phương Thúy lên tiếng phủ nhận tin đồn sinh con. Mai Phương Thúy sinh năm 1988 tại Hà Nội. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2006, vào bán kết Miss World 2006. Người đẹp là một trong những hoa hậu giữ được sức hút sau 17 năm đăng quang, dù không tham gia nhiều vào các hoạt động giải trí. Những năm gần đây, cô tập trung cho công việc kinh doanh, từ bất động sản, chứng khoán đến đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh

Những điều ít người biết về mẹ ruột Mai Phương Thúy: Trở thành trụ cột gia đình sau khi chồng mất, thay chồng chăm sóc cha mẹ già và 2 con Mẹ ruột Mai Phương Thúy là người kín tiếng nhất trong số các bà mẹ của dàn Hoa hậu Việt Nam. Bà rất ít khi xuất hiện nhưng lại có ảnh hưởng đặc biệt với con gái.

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