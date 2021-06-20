Nghệ sĩ động viên người dân mùa dịch: “Hát hoành tráng đầy năng lượng, có điều cái khẩu trang hơi khó thở”

Sao Việt 20/06/2021 10:20

Giữa lúc tình hình dịch bệnh căng thẳng, các nghệ sĩ Việt đã chung tay mang âm nhạc động viên người dân trong mùa dịch, như một “nốt thăng” khuấy động tinh thần trong “bản nhạc trầm buồn” như hiện nay.

Hoàng Bách

Ngày 18/6, Hoàng Bách cùng những người bạn nghệ sĩ của mình đã đến bận viện dã chiến Cần Giờ mang theo một số phần quà tiếp tế cho các y bác sĩ và bệnh nhân nơi đây. Ngoài ra, nam ca sĩ và những người bạn cũng không quên gửi tặng món quà tinh thần cho mọi người trong thời gian căng thẳng dịch bệnh Covid-19.

nghe si 1
Hoàng Bách hát tặng tuyến đầu chống dịch với 'loa kẹo kéo'.

Tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ, ca sỹ Hoàng Bách, Quốc Đại, Ngọc Hà, Đăng Nguyên, Quỳnh Hoa... cùng góp giọng để gửi những lời ca tiếng hát động viên, sẻ chia với đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân đang điều trị tại đây. Các nghệ sĩ đã chung tay mang âm nhạc đến các cơ sở tuyến đầu chống dịch như một món quà tinh thần tiếp thêm sức mạnh trong tình hình căng thẳng như hiện nay.

nghe si 2
Hoàng Bách cùng những người bạn nghệ sĩ tại bệnh viện dã chiến Cần Giờ

Phương Thanh

Chiều cùng ngày, ca sĩ Phương Thanh cùng nhóm văn nghệ sĩ TP.HCM đã đến Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM hát tặng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đây. Dù đang ca hát nhảy múa, ai nấy cũng đều đeo khẩu trang cẩn thận để giữ an toàn.

nghe si 3
Phương Thanh chia sẻ về buổi đi 'show âm nhạc' đặc biệt. Ảnh chụp màn hình

Phương Thanh hào hứng thể hiện các ca khúc dấu ấn của mình gửi tặng mọi người. Nữ ca sĩ bày tỏ chưa bao giờ hát khó khăn như thế này. Tuy “than mệt” nhưng Phương Thanh vẫn rất sung và tràn trề năng lượng: “Tụi em vẫn hát hoành tráng đầy năng lượng tích cực trong khu cách ly, có điều cái khẩu trang làm em hơi khó thở”.

nghe si 4
'Sau khi lấy mẫu xét nghiệm cho 5000 người xong. Giờ giải lao, xuất chiêu hát tiếp lửa cho các y bác sĩ và tình nguyện viên'

Phan Đinh Tùng

Thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội, mỗi cá nhân đều phải tự “nhốt” mình tại nhà. Với châm ngôn “ở nhà là yêu nước”, nghệ sĩ cũng phải tạm rời xa ánh đèn sân khấu. Trong tình hình căng thẳng, tối cuối tuần, ca sĩ Phan Đinh Tùng đã có buổi livestream hát tặng khán giả cả nước với hy vọng giọng ca của mình có thể giúp mọi người thư giãn trong mùa giãn cách.

nghe si 5
Phan Đinh Tùng livestream hát tặng khán giả cả nước

Livestream của nam ca sĩ thu hút nhiều sự chú ý với lượng tương tác rất lớn. Tuy không còn là cái tên hot trong làng nhạc Việt, nhưng Phan Đinh Tùng vẫn giữ một vị trí khó có thể phai mờ trong lòng khán giả yêu âm nhạc.

nghe si 6
Giọng ca của anh phần nào giúp giảm đi những căng thẳng mùa dịch

Cư dân mạng bình luận: “Từ ngày ca sĩ Phan Đinh Tùng livestream, tôi biết được nhiều bài hát hay và những bản nhạc xưa cũ. Cách bài trí dễ thương và nhẹ nhàng. Bài “Tàn Tro” lời dễ thương, Phan Đinh Tùng hát hay”, “Em là người Bắc nhưng rất thích nghe bài này. Anh chị hát hay quá. Cho em cảm giác như mình đang ở Sài Gòn thật vậy”…

Vợ đại gia kín tiếng sao Việt: Người là tiểu thư gia tộc nghìn tỷ, người nhìn ‘phèn’ như giúp việc nhưng ‘tiền quấn quanh người’

Vợ đại gia kín tiếng sao Việt: Người là tiểu thư gia tộc nghìn tỷ, người nhìn ‘phèn’ như giúp việc nhưng ‘tiền quấn quanh người’

Nói về độ giàu có thì đây là những "bà trùm", lại lấy chồng là người trong showbiz nhưng họ lại có cuộc sống đời tư rất kín tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Bách Phương Thanh Phan Đinh Tùng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 3 giờ 22 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"