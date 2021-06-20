Nghệ sĩ động viên người dân mùa dịch: “Hát hoành tráng đầy năng lượng, có điều cái khẩu trang hơi khó thở”

Giữa lúc tình hình dịch bệnh căng thẳng, các nghệ sĩ Việt đã chung tay mang âm nhạc động viên người dân trong mùa dịch, như một “nốt thăng” khuấy động tinh thần trong “bản nhạc trầm buồn” như hiện nay.

Hoàng Bách Ngày 18/6, Hoàng Bách cùng những người bạn nghệ sĩ của mình đã đến bận viện dã chiến Cần Giờ mang theo một số phần quà tiếp tế cho các y bác sĩ và bệnh nhân nơi đây. Ngoài ra, nam ca sĩ và những người bạn cũng không quên gửi tặng món quà tinh thần cho mọi người trong thời gian căng thẳng dịch bệnh Covid-19. Hoàng Bách hát tặng tuyến đầu chống dịch với 'loa kẹo kéo'. Tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ, ca sỹ Hoàng Bách, Quốc Đại, Ngọc Hà, Đăng Nguyên, Quỳnh Hoa... cùng góp giọng để gửi những lời ca tiếng hát động viên, sẻ chia với đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân đang điều trị tại đây. Các nghệ sĩ đã chung tay mang âm nhạc đến các cơ sở tuyến đầu chống dịch như một món quà tinh thần tiếp thêm sức mạnh trong tình hình căng thẳng như hiện nay.

Hoàng Bách cùng những người bạn nghệ sĩ tại bệnh viện dã chiến Cần Giờ Phương Thanh Chiều cùng ngày, ca sĩ Phương Thanh cùng nhóm văn nghệ sĩ TP.HCM đã đến Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM hát tặng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đây. Dù đang ca hát nhảy múa, ai nấy cũng đều đeo khẩu trang cẩn thận để giữ an toàn. Phương Thanh chia sẻ về buổi đi 'show âm nhạc' đặc biệt. Ảnh chụp màn hình Phương Thanh hào hứng thể hiện các ca khúc dấu ấn của mình gửi tặng mọi người. Nữ ca sĩ bày tỏ chưa bao giờ hát khó khăn như thế này. Tuy “than mệt” nhưng Phương Thanh vẫn rất sung và tràn trề năng lượng: “Tụi em vẫn hát hoành tráng đầy năng lượng tích cực trong khu cách ly, có điều cái khẩu trang làm em hơi khó thở”.

'Sau khi lấy mẫu xét nghiệm cho 5000 người xong. Giờ giải lao, xuất chiêu hát tiếp lửa cho các y bác sĩ và tình nguyện viên' Phan Đinh Tùng Thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội, mỗi cá nhân đều phải tự “nhốt” mình tại nhà. Với châm ngôn “ở nhà là yêu nước”, nghệ sĩ cũng phải tạm rời xa ánh đèn sân khấu. Trong tình hình căng thẳng, tối cuối tuần, ca sĩ Phan Đinh Tùng đã có buổi livestream hát tặng khán giả cả nước với hy vọng giọng ca của mình có thể giúp mọi người thư giãn trong mùa giãn cách. Phan Đinh Tùng livestream hát tặng khán giả cả nước Livestream của nam ca sĩ thu hút nhiều sự chú ý với lượng tương tác rất lớn. Tuy không còn là cái tên hot trong làng nhạc Việt, nhưng Phan Đinh Tùng vẫn giữ một vị trí khó có thể phai mờ trong lòng khán giả yêu âm nhạc. Giọng ca của anh phần nào giúp giảm đi những căng thẳng mùa dịch Cư dân mạng bình luận: “Từ ngày ca sĩ Phan Đinh Tùng livestream, tôi biết được nhiều bài hát hay và những bản nhạc xưa cũ. Cách bài trí dễ thương và nhẹ nhàng. Bài “Tàn Tro” lời dễ thương, Phan Đinh Tùng hát hay”, “Em là người Bắc nhưng rất thích nghe bài này. Anh chị hát hay quá. Cho em cảm giác như mình đang ở Sài Gòn thật vậy”…

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