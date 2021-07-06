Lê Thuý có động thái mới ẩn ý việc Lê Thanh Thảo bị vu oan chuyện chiếc túi 'Xà Leo bị mất'

Những ngày qua, câu chuyện "Where's my Xà Leo" nhận được rất nhiều sự chú ý và quan tâm từ dân mạng khi chính những người trong cuộc đã lên tiếng xác minh sự việc. Ngoài Thuỳ Dương tố nàng Á hậu Hoàng Thuỳ hống hách và còn cố tình đẩy cô ngã trong hậu trường show thời trang thì mới đây, người mẫu Lê Thanh Thảo đã thừa nhận mình chính là người bị đàn chị Hoàng Thùy nạt nộ và vu cho tội ăn cắp chiếc túi hiệu "Xà Leo".

Bài viết của Thanh Thảo xác nhận sự việc bị Hoàng Thuỳ vu oan ăn cắp chiếc túi hiệu - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, người đẹp cho biết khi đang chuẩn bị vào vị trí để bắt đầu cho show diễn thì Hoàng Thuỳ đã đến chỗ của cô và bất ngờ buông nhiều lời nặng nề và vu oan rằng cô ăn cắp chiếc túi. Thanh Thảo cảm thấy khá sốc khi không biết chuyện gì xảy ra và chỉ biết khóc. Rất may sau đó, có một bạn nhân viên hậu trường lại giải thích rằng trong lúc dọn dẹp không biết chiếc túi của ai nên đã đặt vào vị trí của Thảo. Bên cạnh đó, khi sự việc ồn ào xảy ra vì quá bức xúc thay cho Thanh Thảo nên Lê Thúy đã đứng ra bênh vực cô và cảnh cáo Hoàng Thùy.