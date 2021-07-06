Lê Thuý có động thái mới ẩn ý việc Lê Thanh Thảo bị vu oan chuyện chiếc túi 'Xà Leo bị mất'

Lê Thanh Thảo xác nhận câu chuyện bị Hoàng Thuỳ đổ oan trộm chiếc túi "Xà Leo", Lê Thuý bất ngờ khi sự việc đã 5 năm bị khơi gợi lại.
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Những ngày qua, câu chuyện "Where's my Xà Leo" nhận được rất nhiều sự chú ý và quan tâm từ dân mạng khi chính những người trong cuộc đã lên tiếng xác minh sự việc. Ngoài Thuỳ Dương tố nàng Á hậu Hoàng Thuỳ hống hách và còn cố tình đẩy cô ngã trong hậu trường show thời trang thì mới đây, người mẫu Lê Thanh Thảo đã thừa nhận mình chính là người bị đàn chị Hoàng Thùy nạt nộ và vu cho tội ăn cắp chiếc túi hiệu "Xà Leo".
Theo đó, người đẹp cho biết khi đang chuẩn bị vào vị trí để bắt đầu cho show diễn thì Hoàng Thuỳ đã đến chỗ của cô và bất ngờ buông nhiều lời nặng nề và vu oan rằng cô ăn cắp chiếc túi. Thanh Thảo cảm thấy khá sốc khi không biết chuyện gì xảy ra và chỉ biết khóc. Rất may sau đó, có một bạn nhân viên hậu trường lại giải thích rằng trong lúc dọn dẹp không biết chiếc túi của ai nên đã đặt vào vị trí của Thảo. Bên cạnh đó, khi sự việc ồn ào xảy ra vì quá bức xúc thay cho Thanh Thảo nên Lê Thúy đã đứng ra bênh vực cô và cảnh cáo Hoàng Thùy.
Sau khi Lê Thanh Thảo lên tiếng, rất nhiều đồng nghiệp đã để lại bình luận chia sẻ với cô, đặc biệt trong đó có Lê Thúy. Vì sự việc diễn ra đã 5 năm nhưng bây giờ bất ngờ bị bới lại, Lê Thuý cũng cảm thấy khá bất ngờ. Bên cạnh đó, Lê Thuý cũng tiết lộ thêm tình hình lúc đó, Thanh Thảo vì bị oan mà khóc nên đến khi lên sàn diễn cũng còn "nước mắt ngắn nước mắt dài".
Sau khi gửi lời an ủi đàn em, trên trang cá nhân của mình, Lê Thuý cũng cập nhật hình ảnh mới kèm theo dòng trạng thái ẩn ý về những ồn ào vừa qua. Lê Thuý chia sẻ: "Ai cũng đã từng mắc sai lầm hãy biết nhìn lại sai lầm để thay đổi thì chúng ta mới thực sự trưởng thành và nên người. Hơn thua nhau làm gì khi mỗi chúng ta đều chỉ sống có một lần hãy sống thật xứng đáng và giúp ích nhiều cho đời".
Trước đây, Lê Thúy và Hoàng Thuỳ cùng tham gia chương trình Vietnam's Next Top Model năm 2011. Kết quả mùa giải Hoàng Thùy đăng quang Quán quân, còn Lê Thuý nằm trong top 3 chung cuộc. Có một thời gian, Lê Thúy cũng tỏ ra khá bức xúc khi bị fan Hoàng Thùy liên tục tấn công trên trang cá nhân.