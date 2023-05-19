Lâm Khánh Chi sau một năm ly hôn: Nhan sắc lên hương, có tới 3 người theo đuổi cùng lúc

Nhan sắc sau ly hôn ở tuổi 46 của Lâm Khánh Chi quả thực không phải dạng vừa.

Tưởng chừng đã có cho mình hạnh phúc viên mãn bên Phi Hùng, vào đầu năm 2022, Lâm Khánh Chi bất ngờ thông báo chia tay với nửa kia của mình sau 5 năm gắn bó. Thông tin này đã khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Bởi trước đó, Lâm Khánh Chi và Phi Hùng là một cặp đôi có chuyện tình đáng ngưỡng mộ. Cặp đôi đến với nhau vượt qua mọi rào cản và có hơn 5 năm gắn bó khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cuối tháng 1/2022, cặp đôi bất ngờ tuyên bố đường ai nấy đi khiến nhiều người tiếc nuối. Ca sĩ chuyển giới nói cô và chồng cũ ly hôn do anh ham chơi, cả hai bất đồng quan điểm sống chứ không liên quan tới người thứ ba. Sau chia tay, ca sĩ chuyển giới sống chung với con trai hơn bốn tuổi - bé Thiên Long. Phi Hùng dọn ra ngoài, thuê một căn hộ kinh doanh thời trang.

3 tháng đầu sau khi ly hôn vô cùng khó khăn với nữ ca sĩ. Nữ ca sĩ tiết lộ trên một bài đăng trên trang cá nhân, 3 tháng đầu sau ly hôn là khoảng thời gian “tăm tối” nhất trong cuộc đời cô. Thời điểm đó, Lâm Khánh Chi không thể ổn định được tâm lý và chỉ có thể nằm một chỗ. Dù ngày nào cũng “chìm trong nước mắt” nhưng cô tự nhắc chỉ được yếu lòng lúc ở một mình. Lâm Khánh Chi có những hình ảnh thân mật với Song Duy khiến dân tình nhiều lần đặt nghi vấn. Lâm Khánh Chi hậu ly hôn 5 lần 7 lượt dính tin đồn yêu đương với trợ lý của mình là Song Duy. Giữa lúc nữ ca sĩ đang cô đơn, Song Duy đã luôn ở bên cạnh và đồng hành cùng cô trong tất cả các hoạt động, từ đời thường cho đến các sự kiện lớn. Hơn nữa, những khung ảnh tình tứ chẳng khác gì tình nhân của cả 2 cũng làm cho nghi vấn này thêm phần chắc chắn.

Ca sĩ cho biết khoảnh khắc khán giả bàn tán chỉ là ảnh cô chụp quảng bá cho dự án mới của công ty. Thời điểm hiện tại, Lâm Khánh Chi tiết lộ cô vẫn độc thân nhưng được ba người đàn ông theo đuổi. 'Một anh là Việt kiều Mỹ, một anh làm bất động sản, kinh doanh. Anh còn lại thì tôi xin giữ bí mật. Trong ba người đó, ai hợp nhất tôi sẽ chọn một người để tiến đến. Chắc chắn tôi sẽ công khai mối quan hệ nếu mọi chuyện suôn sẻ', cô tâm sự. Lâm Khánh Chi lên hương nhan sắc hậu chia tay chồng cũ, cô tiết lộ được 3 người đàn ông theo đuổi. Sau ly hôn, Lâm Khánh Chi làm mẹ đơn thân chăm sóc con trai 4 tuổi. Hiện tại, Lâm Khánh Chi và chồng cũ cố gắng giữ mối quan hệ hòa hảo để cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con trai chung. Cả hai cố gắng để bé không cảm thấy thiếu thốn tình thương từ cha mẹ. Lâm Khánh Chi dành nhiều thời gian bên con trai Thiên Long hậu đổ vỡ. Hiện hai mẹ con ca sĩ sống tại một căn chung cư ở quận 7, TP HCM. Đến tháng 10/2022, Lâm Khánh Chi sang Thái Lan phẫu thuật dây thanh quản để có giọng nói nữ tính, hoàn thiện bản thân sau chuyển giới. Cô nói những người dưới 30 tuổi thường mất 3-6 tháng hồi phục, trong khi cô mất 6-12 tháng vì đã ngoài 40 tuổi. Sau phẫu thuật, giọng cô yếu, dễ bị viêm họng. Cô không thể kinh doanh, livestream bán hàng. 'Mỗi tháng, tôi tốn 200 triệu đồng chi phí lo cửa hàng. Công việc ngưng trệ suốt 6 tháng sau phẫu thuật khiến tôi thua lỗ hơn một tỷ đồng. Thời gian này, tôi chỉ nhận chụp ảnh thảm đỏ, dự event chứ chưa thể trả lời phỏng vấn vì giọng chưa đẹp', cô kể. Lâm Khánh Chi đã hoàn toàn lấy lại được tinh thần, trở nên rực rỡ, xinh đẹp hơn. Lâm Khánh Chi tâm sự, sau khoảng thời gian tìm hiểu, cô sẽ tiến tới với người phù hợp nhất. Để tránh điều tiếng không hay, nếu có tin vui, cô sẽ công khai với khán giả chứ không giấu giếm. Gần đây, Lâm Khánh Chi tiết lộ chi 2 tỷ đồng 'dao kéo'. Ca sĩ chia sẻ đầu tư cho bản thân không bao giờ là đủ. Cô quan niệm chỉ khi nào biết yêu thương, chăm sóc bản thân thì mới có thể yêu thương và chăm sóc người khác. Ở tuổi 46, Lâm Khánh Chi tự hào vì có vóc dáng săn chắc, trẻ trung hơn tuổi. Ca sĩ chuyển giới tiết lộ cô tập yoga ba buổi một tuần, mỗi buổi tập kéo dài một tiếng rưỡi. Sau đó, cô chạy bộ 30 phút. Người đẹp hạn chế ăn tinh bột, chỉ ăn một bát cơm nhỏ mỗi bữa. Người đẹp thường xuyên đi du lịch để giải tỏa căng thẳng công việc. Để có nhan sắc được khen 'lão hóa ngược', ca sĩ bật mí cô luôn cố gắng giữ cho mình tinh thần lạc quan.

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