Cả đêm nghĩ về điều này mà lòng thật vui và nhẹ tênh! Không dám ước điều mơ hồ là sẽ có thật nhiều tiền mà chỉ cầu mong cho mình được luôn khoẻ mạnh bình an và nhiều show, để có dư giả giúp đỡ được những thân phận mà mình có duyên gặp". Những chia sẻ này ngay lập tích nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người hâm mộ.

Ngay dưới phần bình luận của bài đăng này, nhiều khán giả thể hiện sự thích thú, trân trọng và ngưỡng mộ đối với hành động đầy tính nhân văn của Đàm Vĩnh Hưng. Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, mỗi việc làm ý nghĩa dành cho cộng đồng đều đáng được "vinh danh", tán thưởng. Thậm chí có người còn chia sẻ rằng: "Tấm lòng nhân ái chỉ có em Hưng mới làm được".

Một số chia sẻ của người hâm mộ dưới bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng

Thời gian gần đây, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ vướng vào ồn ào "giả bệnh trốn tòa" vì trong lúc đã ấn định ngày xét xử vụ bà Phương Hằng thì nam ca sĩ lại bất ngờ thông báo nhập viện. Chia sẻ về vấn đề này, nam ca sĩ đã cho biết anh bị thoát vị bẹn.

"Có rất nhiều người bị như tôi nhưng họ không nói. Khu vực đó sẽ phình lên do mỡ chài sa xuống và làm đầy khiến mất thẩm mỹ. Để lâu sẽ không hay, không tốt đâu. Cách đây 6 năm, tôi đã bị một lần, phải mổ hai bên. Thật ra cũng không quá đau. Nhưng để dồn lâu sẽ không tốt nên tôi cũng tham khảo bác sĩ và được khuyên là mổ ngay để còn nghỉ ngơi" - Đàm Vĩnh Hưng nói.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn giải thích chuyện "giả bệnh để trốn tòa": "Né là né làm sao? Né cái gì? Né đi đâu mà mấy ngày? Mình không nên bận tâm tới những người như vậy. Cần nhất là những người yêu thương mình, người thân, khán giả của mình biết mình bị gì, ra sao? Chỉ những người không cùng tần số của mình mới đặt những câu hỏi như vậy, còn người cùng tần số không ai hỏi vậy hết".

Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ thẳng thắn về chuyện nhập viện

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng từng khiến dân tình 'dậy sóng' khi khoe con trai ruột trong sự kiện sinh nhật 51 tuổi. Anh tiết lộ lý do khoe con của mình là vì bản thân muốn công khai, tự do khoe con. Từ lúc công khai con trai, anh cảm thấy tự do hơn trước rất nhiều. Nam ca sĩ thoải mái khoe niềm vui đăng ảnh con trên Facebook.

Anh viết: "Nhận được sự yêu thương và quan tâm của quá nhiều người. Hưng vui lắm, rất hạnh phúc mọi người ơi. Hưng có trên 50 ngàn tấm hình và 9 ngàn chiếc Clip ngắn của 2 cha con nên Hưng hứa sẽ up dần dần để cả nhà thấy ba Hưng đã nuôi Polo ra sao nha".

Đàm Vĩnh Hưng thường xuyên chia sẻ hình ảnh con trai

Hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng vẫn chưa nghĩ đến việc nghỉ hưu. Dù sở hữu khối tài sản đủ để sống đến cuối đời nhưng anh tiết lộ đang cật lực kiếm tiền vì lý do đặc biệt. Giọng ca Anh lo cho em hết chia sẻ: “Tôi nghĩ khi mình còn được trọng dụng, còn làm được ra tiền… thì tại sao không chuẩn bị thêm những “bãi đáp” vững chắc hơn nữa, không bị “thiếu trước hụt sau” cho mình và con. Mặc dù, bây giờ tôi thấy đã đủ (tài chính) để ngồi không, chơi với Polo đến khi con 20 tuổi.

Nhưng tôi nghĩ không nên như vậy, tôi không chấp nhận về hưu sớm. Tôi còn mang lại được niềm vui và quyền lợi cho bản thân, tại sao từ chối điều đó. Tôi cũng muốn con trai lớn lên sẽ hiểu rõ công việc của mình”. Hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng đang có cuộc sống nhiều người mơ ước cùng con trai đáng yêu.