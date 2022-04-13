Hậu drama tình ái, Thanh Bình được fan 'đẩy thuyền' với Thắm Bebe, phản ứng của nam diễn viên khiến netizen bất ngờ: 'Tôi không có yêu hay tình cảm gì với ai'

Bị fan ghép đôi với người mới, Thanh Bình khẳng định mình đang độc thân và tuyên bố sợ hãi tình ái lắm rồi.

Mới đây, Thắm Bebe đăng tải khoảnh khắc gặp mặt diễn viên Thanh Bình tại TP HCM. Cũng kể từ đây, nam diễn viên liên tục được fan ''đẩy thuyền'' với nữ diễn viên. Tuy nhiên, không để cho câu chuyện đi quá xa, Thanh Bình ngay lập tức đã có lời giải thích trên trang mạng xã hội cá nhân của mình. Thanh Bình giải thích với người hâm mộ để câu chuyện không đi quá xa - Ảnh: chụp màn hình Cụ thể, trên trang cá nhân, nam diễn viên viết: "Thôi để tui kể cho nghe để mọi người đỡ thắc mắc. Tự nhiên một ngày đẹp trời đang đi làm nhận được cuộc gọi của một người bạn mấy năm không liên lạc. Gọi hẹn tối đi ăn, mai lại đi xa không gặp được nữa.

Chạy về đi ăn uống, gặp bạn bè cũ cùng bạn của bạn, bạn ấy kêu chụp hình thì chụp kỷ niệm thôi, chứ có quen biết hay gặp nhau hồi nào mà có báo nói thân thiết. Rồi chụp ảnh cả chục người không thấy hình đó đâu. Tự nhiên 2 ngày sau thấy hình mình đầy trên mạng. Thằng bé ngơ ngác ngã ngửa không hiểu chuyện gì.

Sao mấy chuyện như này cứ dồn dập mấy năm nay, ngộ thật. Nhịn hoài cũng có giới hạn thôi chứ! Tui có mần gì hại ai sao mà vận đen đủi trên trời rơi xuống trúng đầu hoài. Ai tin và hiểu Bình đều khuyên là mặc kệ dư luận, bỏ ngoài tai này kia! Nhưng mà đâu phải ảnh hưởng đến mình tui, làm vậy chi cho trở thành nạn nhân, rồi ảnh hưởng, liên luỵ đến bao người khác. Đặc biệt là gia đình, cả ở Việt Nam lẫn ở Mỹ đều không hài lòng vì những ồn ào của tui". Thanh Bình và Thắm Bebe - Ảnh: Internet Sau khi chia tay Ngọc Lan, Thanh Bình liên tiếp vướng vào những lùm xùm tình ái không đáng có. Thậm chí, còn xuất hiện cả thông tin anh bị tố ''lăng nhăng'' sau cuộc tình với cô gái khác. Hiện tại, Nam diễn viên cũng cho biết thêm mình đang độc thân và cũng không có yêu hay tình cảm gì với bất kỳ ai.

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