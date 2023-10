Hậu đổ vỡ hôn nhân, điểm mặt những sao Việt không được gặp mặt con: Người 7,8 năm vẫn luôn nỗi nhớ về con, kẻ vỡ òa sau 2 năm cuối cùng cũng được đón con về

Bé Song An và Việt Anh Ảnh: Internet

Đồng thời, Việt Anh cho biết anh vẫn luôn tìm kiếm cơ hội được đến gần hơn với con, bù đắp tình cảm với cô con gái sau nhiều năm xa cách. Anh thừa nhận cho đến hiện tại, con gái vẫn chưa từng chủ động liên lạc lại với cha. Nhưng anh hy vọng sau này đủ lớn, con sẽ hiểu được tấm lòng của anh, để tình cha con được nối lại.

Nhật Kim Anh

Nhật Kim Anh và con trai - Ảnh: Internet

Cũng trải qua một cuộc hôn nhân bị tan vỡ sau 4 năm hạnh phúc bên nhau, Nhật Kim Anh cho biết chính cô đã tự nguyện trao cho chồng mình quyền nuôi dưỡng con. Tuy nhiên, đến tháng 7/2019, cô khởi kiện giành quyền nuôi cháu bé vì chồng cũ luôn cố gắng tìm cách ngăn cản, để hai mẹ con cô được gặp nhau.

Trải qua 2 năm với biết bao sự cố gắng, nữ diễn viên cuối cùng cũng đã giành lại được quyền nuôi con, cô cũng cho biết sẽ không hề cấm đoán chồng cũ của mình qua lại với con, thậm chí Nhật Kim Anh còn sẵn sàng cùng với nhà chồng ngồi lại với nhau để chăm sóc cháu bé một cách đầy đủ nhất.

Ngô Kiến Huy

Ngô Kiến Huy và cậu con trai Jacky Minh Trí - Ảnh: Internet

Cậu bé Jacky Minh Trí, con trai Ngô Kiến Huy hiện tại có cuộc sống khá vui vẻ, thoải mái ở bên Mỹ. Cậu được bác gái - nữ ca sĩ Thanh Thảo - nhận nuôi và chăm sóc rất chu đáo.

Ngược dòng thời gian, quay trở về thời điểm 2012 khi scandal chàng Bắp có con riêng với Thụy Anh - em gái ca sĩ Thanh Thảo được nổ ra. Netizen tại thời điểm đó, còn không tin được vào những gì mình đang chứng kiến, thậm chí đến cả Ngô Kiến Huy cũng rất bất ngờ, nên đã yêu cầu mẹ của Jacky Minh Trí xét nghiệm ADN.

Dù sau đó đã thừa nhận, Minh Trí là con trai của mình, tuy nhiên giống như Việt Anh, cũng đã khá lâu rồi anh chưa được gặp mặt con ruột của mình. Một phần là vì khoảnh cánh quá xa, hai là vì bản thân Jacky Minh Trí cũng không hề muốn gặp lại Ngô Kiến Huy.

Ngô Kiến Huy và Thụy Anh - Ảnh: Internet

Bằng chứng là khi Thanh Thao hỏi hỏi có muốn gặp bố không, cậu bé chỉ nước mắt lưng tròng: "No, I dont want to cry" (Tạm dịch: "Không, con không muốn khóc").