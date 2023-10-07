Ông Thoại Liên lựa chọn phong cách ảnh cưới độc đáo mang màu sắc cổ trang Trung Hoa. Vợ chồng Đông Nhi dự đám cưới em gái. Cư dân mạng, bạn bè tỏ ra bất ngờ và đồng loạt gửi lời chúc mừng đến đôi tân lang, tân nương.

Tối 7/10, Đông Nhi khoe loạt ảnh lên đồ tham dự tiệc cưới của em chồng Ông Thoại Liên. Trong hôn lễ, em gái ruột của Ông Cao Thắng diện trang phục cô dâu Trung Hoa, đeo vòng vàng và nhẫn kim cương khủng. Ông Thoại Liên sở hữu sắc vóc ấn tượng, visual xinh xắn, được cư dân mạng nhận xét có vẻ ngoài hao hao chị dâu Đông Nhi. Vợ chồng Ông Cao Thắng chụp ảnh cùng em gái. Ảnh: Internet Trong ngày trọng đại của em chồng, Đông Nhi chứng minh mối quan hệ thân thiết khi gửi lời chúc mừng: "Chúc mừng cô út, cô dâu xinh đẹp nhất ngày đây rồi". Ông Cao Thắng thể hiện rõ niềm hạnh phúc, nam ca sĩ thổ lộ: "Mãi hạnh phúc nhé em gái". Đây là lần hiếm hoi vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng xuất hiện cùng Ông Thoại Liên sau đám cưới của cặp đôi vào năm 2019.

Cô dâu và cháu gái ruột. Ảnh: Internet Cư dân mạng, bạn bè tỏ ra bất ngờ và đồng loạt gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Ông Thoại Liên. Ông Thoại Liên lựa chọn phong cách ảnh cưới độc đáo mang màu sắc cổ trang Trung Hoa. Ở tuổi 34, em chồng của Đông Nhi được khen ngợi vì vẻ ngoài rạng rỡ và trẻ trung. Vị hôn phu của Ông Thoại Liên sở hữu dung mạo điển trai, chiều cao ấn tượng. Nhiều người đồng loạt gửi lời chúc mừng cả hai vì quá "xứng đôi vừa lứa".

Em gái Ông Cao Thắng sinh năm 1989, là ái nữ của tập đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng. Chỉ cho tới đám cưới của Ông Cao Thắng và Đông Nhi, nhiều người hâm mộ mới biết nam ca sĩ có cô em gái vô cùng xinh đẹp và gợi cảm. Ông Thoại Liên hài hước miêu tả đây là bộ ảnh cưới "hậu cung không tranh đấu". Ảnh: Internet Ông Thoại Liên là du học sinh và sau đó định cư tại Australia. Là tiểu thư nhà đại gia ngành nhựa, em gái Ông Cao Thắng lại có cuộc sống khá kín kẽ, lánh xa thị phi. Từ trước đến nay, Ông Thoại Liên được biết đến với cuộc sống sung túc, sang chảnh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thoại Liên cũng sở hữu khối đồ hiệu siêu khủng, đi du lịch, check-in nhiều nơi trên thế giới. Đông Nhi và em dâu. Ảnh: Internet Dù có anh trai là người nổi tiếng nhưng Ông Thoại Liên sống khá kín tiếng. Cô ít khi chia sẻ về các thành viên trong gia đình. Dù không thường xuyên ở Việt Nam nhưng Ông Thoại Liên vẫn giữ mối quan hệ khá thân thiết với chị dâu Đông Nhi.

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