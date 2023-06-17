Công chúa bong bóng bất ngờ xuất hiện với hình ảnh khác lạ khiến nhiều netizen xôn xao không ngừng

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã có những chia sẻ về chuyến du lịch tại Hàn Quốc của mình khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.
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Bảo Thy sinh năm 1988, là quán quân "Miss Teen" mùa đầu tiên năm 2006 và là biểu tượng của Teen Pop. Sau đó, cô được nhiều người biết đến và bắt đầu hoạt động ca hát. Loạt bài hát được coi là bất hủ, nổi bật trong giai đoạn những năm 2000 của Bảo Thy là "Ngốc Nghếch", "Em Yêu Anh Nhiều Lắm", "Công Chúa Bong Bóng"...
Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, Bảo Thy bắt đầu ít xuất hiện hơn kể từ khi cưới chồng, sinh con. Thay vào đó, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc an nhàn, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Nữ ca sĩ cho biết cô luôn được ông xã ủng hộ mọi quyết định. Nữ ca sĩ không giải nghệ như tin đồn, tuy nhiên, cô sẽ lựa chọn những sự kiện phù hợp và không hoạt động nhiều như trước.
Mới đây, Bảo Thy chia sẻ hình ảnh trong chuyến du lịch ở Hàn Quốc. Trong ảnh, nữ ca sỹ diện bộ cánh denim cá tính, khoe khéo đôi chân dài nuột nà cùng làn da trắng sứ.
Đặc biệt, nữ ca sĩ còn hài hước tự nhận mình là thành viên thứ 5 của nhóm nhạc BLACKPINK khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.
"Thành viên thứ 5 của BLACKPINK đang lang thang tìm bánh tráng trộn và trà sữa ở khu Dong Dae Mun", Bảo Thy viết.
Ngay sau những chia sẻ của Bảo Thy, rất đông người hâm mộ đã để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của nữ ca sĩ, cũng như gửi gắm tình cảm của mình tới thần tượng: "Thành viên thứ 5 là chị ruột của Lisa tên Lona", "Vừa đẹp vừa sang chảnh quá", "Idol của em mãi đỉnh",...
Trước đó, Bảo Thy cũng tiết lộ về thời kì bản thân tăng cân liên tục, thậm chí, cô cũng đau đầu tìm cách lấy lại vóc dáng khi tăng đến 7kg. Cô thừa nhận là người của công chúng nên rất áp lực trong việc giữ sắc vóc.