Chồng Minh Hằng gửi lời nhắn nhủ đầy xúc động đến vợ, diện mạo giấu kín nhiều năm dần được hé lộ

Vừa qua, cặp đôi vừa tổ chức kỷ niệm 1 năm ngày cưới trên bãi biển. Nhân dịp này, nữ ca sĩ thực hiện một đoạn clip ngắn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trước khi sinh con đầu lòng.

Minh Hằng kết hôn với doanh nhân Quốc Bảo vào tháng 6/2022 sau 6 năm hẹn hò bí mật. Cho đến hiện tại, diễn viên 8x vẫn giữ kín hình ảnh chồng hơn cô 10 tuổi. Cô từng chia sẻ lí do giấu kín vì tôn trọng quyết định và sự riêng tư của nửa kia.

Đây cũng là lần đầu tiên Minh Hằng tiết lộ về giới tính của thiên thần nhỏ. Theo đó, nữ ca sĩ và ông xã sẽ chào đón một quý tử có tên thân mật là Cục mỡ. Cả hai hạnh phúc chờ đợi ngày đón hoàng tử nhỏ chào đời.

Không che mặt chồng như mọi lần, Minh Hằng quyết định công khai diện mạo của ông xã doanh nhân với người hâm mộ. Ở phần bình luận, nhiều khán giả dành lời khen cả hai đẹp đôi và gửi lời chúc phúc.

Đáng chú ý, chồng doanh nhân của Minh Hằng cũng lần đầu có những chia sẻ trước công chúng. Anh tâm sự hành trình đi tìm con của cả hai rất vất vả, khó khăn và không phải có tiền, có công nghệ cao là làm được. Với anh việc này còn phụ thuộc vào cả may mắn và duyên số. Ban đầu anh cũng không có nhiều kiến thức nên phải cùng vợ tìm hiểu.

Minh Hằng và chồng Quốc Bảo kỷ niệm ngày cưới tại bãi biển.

Anh xúc động rơi nước mắt khi chứng khiến con trai từ khi còn trong ống nghiệm được đưa vào cơ thể vợ mình. Anh tâm sự: "Nhìn con hình thành từ từ, lớn lên từng ngày, trò chuyện, vui đùa và kết nối với con mà vợ chồng thật hạnh phúc".

Cũng nhân dịp kỷ niệm 1 năm, nam danh dân lần đầu trải lòng về cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc bên Minh Hằng.

Minh Hằng 'khóa môi' ông xã ngọt ngào trong video vừa đăng tải.

Anh nhắn nhủ vợ: "Mỗi ngày trôi qua, chồng thấy hạnh phúc khi được sống cùng vợ. Hành động vui nhộn khó lường của vợ đôi khi cũng khiến tôi bật ngửa. Tình yêu của vợ khiến chồng trẻ trung hơn, lạc quan, yêu đời hơn và tự tin phấn đấu hơn. Chồng mong gia đình mình sẽ mãi giữ lửa và tràn ngập tiếng cười như 7 năm qua.

Cảm ơn vợ đã yêu chồng, chịu đựng và hy sinh rất nhiều để có bạn Mỡ cho gia đình ta thêm phần náo nhiệt. Chồng yêu vợ".

Cho đến thời điểm hiện tại, 2 người đã bên nhau 7 năm.

Minh Hằng và ông xã doanh nhân bắt đầu mối quan hệ từ tình bạn. Trước khi nữ ca sĩ được cầu hôn vào tháng 3/2022, cả hai đã có khoảng 6 năm hẹn hò kín tiếng. Tại hôn lễ vào tháng 6/2022, những hình ảnh về chồng cũng được Minh Hằng giữ kín.

Sau khi kết hôn, Minh Hằng khiến nhiều người ghen tỵ khi được ông xã doanh nhân cưng chiều hết mực. Hiện tại, người đẹp đang mang thai con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Hiện Minh Hằng đang bước vào gia đoạn tháng 6 của thai kỳ.

Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, cô dùng phương pháp IVF – kỹ thuật dùng tinh trùng của người chồng và trứng của người vợ để thụ tinh trong phòng thí nghiệm, tạo thành phôi. Sau đó, phôi sẽ được đưa vào buồng trứng tử cung người vợ, bắt đầu thai kỳ.

Sở dĩ vợ chồng Minh Hằng chọn phương pháp này để có thể theo dõi từng trình tự và chủ động trong việc có con. Cô đã nghiên cứu và tham khảo kỹ càng trước khi đưa ra quyết định này. Tuy vậy, mọi thứ đến mang lại cảm xúc không ngờ tới cho Minh Hằng.

Theo nữ ca sĩ, việc có con từ thụ tinh trong ống nghiệm IVF không phải chỉ dành cho những đối tượng hiếm muộn, cô chọn nó là vì kỹ thuật tiên tiến và còn thể hiện được sự chủ động của người phụ nữ hiện đại.