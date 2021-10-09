Bạn trai Ngân 98 'viết tâm thư' xin đi nhờ xe về Sài Gòn sau 4 tháng làm nhân viên dọn vệ sinh, bảo vệ tại Phú Quốc

Trên trang cá nhân, bạn trai Ngân 98 chia sẻ anh và bạn gái đã có trong danh sách được chính quyền địa phương hỗ trợ về quê sau hơn 4 tháng kẹt lại Phú Quốc.
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Lương Bằng Quang và Ngân 98 lên kế hoạch du lịch Phú Quốc 3 ngày nhưng cả 2 bị kẹt tại đây hơn 4 tháng do dịch bệnh Covid-19. Vào ngày 8/10, nam ca sĩ vừa thông báo địa phương đã có kế hoạch đưa anh và bạn gái trở về lại TP. HCM.
Trên trang cá nhân, nam ca sĩ cho biết đã xin được giấy đi đường, anh viết: "Quang đã xin được giấy đi đường, bạn nào từ Phú Quốc về Sài Gòn, đi bằng phương tiện xe hơi, còn dư chỗ thoải mái thì cho Quang và Ngân tham gia đi nhờ xe".
Kèm với đó, nam ca sĩ cũng đính kèm hình ảnh anh và bạn gái Ngân 98 đã có tên trong danh sách công dân được UBND thành phố Phú Quốc xem xét, đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang hỗ trợ người đang bị kẹt do dịch được trở về quê.
Trước đó, giữa tháng 9/2021, cộng đồng mạng đã vô cùng xôn xao khi Lương Bằng Quang xác nhận chuyện phải làm nhân viên vệ sinh, bảo vệ tại khách sạn để trang trải chi phí cuộc sống khi kẹt lại Phú Quốc.