Bạn trai Ngân 98 'viết tâm thư' xin đi nhờ xe về Sài Gòn sau 4 tháng làm nhân viên dọn vệ sinh, bảo vệ tại Phú Quốc

Lương Bằng Quang và Ngân 98 lên kế hoạch du lịch Phú Quốc 3 ngày nhưng cả 2 bị kẹt tại đây hơn 4 tháng do dịch bệnh Covid-19. Vào ngày 8/10, nam ca sĩ vừa thông báo địa phương đã có kế hoạch đưa anh và bạn gái trở về lại TP. HCM.

Lương Bằng Quang xin đi ké xe về TP.HCM - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ cho biết đã xin được giấy đi đường, anh viết: "Quang đã xin được giấy đi đường, bạn nào từ Phú Quốc về Sài Gòn, đi bằng phương tiện xe hơi, còn dư chỗ thoải mái thì cho Quang và Ngân tham gia đi nhờ xe".