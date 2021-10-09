Bạn trai Ngân 98 'viết tâm thư' xin đi nhờ xe về Sài Gòn sau 4 tháng làm nhân viên dọn vệ sinh, bảo vệ tại Phú Quốc

Sao Việt 09/10/2021 12:06

Trên trang cá nhân, bạn trai Ngân 98 chia sẻ anh và bạn gái đã có trong danh sách được chính quyền địa phương hỗ trợ về quê sau hơn 4 tháng kẹt lại Phú Quốc.

Lương Bằng QuangNgân 98 lên kế hoạch du lịch Phú Quốc 3 ngày nhưng cả 2 bị kẹt tại đây hơn 4 tháng do dịch bệnh Covid-19. Vào ngày 8/10, nam ca sĩ vừa thông báo địa phương đã có kế hoạch đưa anh và bạn gái trở về lại TP. HCM.

ngan 98
 Lương Bằng Quang xin đi ké xe về TP.HCM - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ cho biết đã xin được giấy đi đường, anh viết: "Quang đã xin được giấy đi đường, bạn nào từ Phú Quốc về Sài Gòn, đi bằng phương tiện xe hơi, còn dư chỗ thoải mái thì cho Quang và Ngân tham gia đi nhờ xe".

ngan 98
ngan 98
Lương Bằng Quang và bạn gái có tên trong danh sách được địa phương hỗ trợ về quê - Ảnh: FBNV 
ngan 98
Lương Bằng Quang thông báo sắp trở về TP.HCM - Ảnh: Internet 

Kèm với đó, nam ca sĩ cũng đính kèm hình ảnh anh và bạn gái Ngân 98 đã có tên trong danh sách công dân được UBND thành phố Phú Quốc xem xét, đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang hỗ trợ người đang bị kẹt do dịch được trở về quê.

ngan 98
 Lương Bằng Quang và bạn gái dự định tới Phú Quốc 3 ngày nhưng mắc kẹt tại đây hơn 4 tháng vì dịch bệnh - Ảnh: Internet
ngan 98
 Lương Bằng Quang đã làm nhiều công việc như dọn vệ sinh, bảo vệ để trang trải các chi phí sinh hoạt tại Phú Quốc - Ảnh: Internet

Trước đó, giữa tháng 9/2021, cộng đồng mạng đã vô cùng xôn xao khi Lương Bằng Quang xác nhận chuyện phải làm nhân viên vệ sinh, bảo vệ tại khách sạn để trang trải chi phí cuộc sống khi kẹt lại Phú Quốc. 

Mỹ nhân VTV lên đồ 'người chín lạng, kẻ nửa cân': Quỳnh Nga, Phương Oanh khoe thân hình nuột chiếm spotligh, Lã Thanh Huyền chẳng kém với 'cặp tuyết lê' căng tròn

Mỹ nhân VTV lên đồ 'người chín lạng, kẻ nửa cân': Quỳnh Nga, Phương Oanh khoe thân hình nuột chiếm spotligh, Lã Thanh Huyền chẳng kém với 'cặp tuyết lê' căng tròn

Dàn mỹ nhân VTV mỗi người một vẻ nhưng cứ lên đồ là khiến bao người phải trầm trồ vì nhan sắc lẫn đường cong gợi cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngân 98 - Lương Bằng Quang Lương Bằng Quang Lương Bằng Quang kẹt tại Phú Quốc

TIN MỚI NHẤT

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 18 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 12 phút trước
Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Video 2 giờ 18 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Đời sống 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"