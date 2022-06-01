Uông Tiểu Phi tiếp tục bị tung ảnh ngoại tình với 'gái lạ' trong quán karaoke, không phải người tình Trương Dĩnh Dĩnh

Sao quốc tế 01/06/2022 15:00

Tay săn ảnh Cát Từ Tề tiếp tục tung ảnh doanh nhân họ Uông bị bắt gặp ôm hôn một cô gái ở phòng karaoke, cô gái này không phải người tình Trương Dĩnh Dĩnh.

Tối 31/5, tay săn ảnh Cát Từ Tề cho biết chồng cũ Đại S đã liên lạc riêng, chi tiền nhằm bịt miệng Cát Tư Tề, để không tiết lộ thêm vụ ngoại tình của Uông Tiểu Phi. Tuy nhiên, Cát Tư Tề lựa chọn tiếp tục tung ra bằng chứng về đời sống riêng tư bê bối của chồng cũ Từ Hy Viên.

Theo đó, doanh nhân họ Uông bị bắt gặp ôm hôn một cô gái ở phòng karaoke, cô gái này không phải người tình Trương Dĩnh Dĩnh. Cát Tư Tề tiết lộ Trương Dĩnh Dĩnh từng mang thai. Tuy nhiên, khi đó Uông Tiểu Phi chưa ly hôn Từ Hy Viên. Doanh nhân bắt nữ người mẫu bỏ thai, đổi lại anh mua cho Trương Dĩnh Dĩnh một chiếc xe sang trọng.

Uông Tiểu Phi tiếp tục bị tung ảnh ngoại tình với 'gái lạ' trong quán karaoke, không phải người tình Trương Dĩnh Dĩnh - Ảnh 1
Uông Tiểu Phi bị bắt gặp ôm hôn một cô gái ở phòng karaoke, cô gái này không phải người tình Trương Dĩnh Dĩnh - Ảnh: Internet

 

Cát Từ Tề chia sẻ nam ca sĩ Trần Kiến Châu từng đánh Uông Tiểu Phi để bảo vệ Từ Hy Viên. Đó là thời điểm Từ Hy Viên (Đại S) mang thai con thứ hai ở tháng thứ 9, chuẩn bị chờ sinh, nhưng hai vợ chồng nảy sinh tranh cãi. Em gái Từ Hy Đệ (Tiểu S) khuyên anh rể không nên to tiếng, làm ảnh hưởng đến chị gái đang mang thai, nhưng Uông Tiểu Phi lại ra tay với Tiểu S.

Uông Tiểu Phi tiếp tục bị tung ảnh ngoại tình với 'gái lạ' trong quán karaoke, không phải người tình Trương Dĩnh Dĩnh - Ảnh 2
Từ Hy Viên đã tuyên bố ly hôn và Uông Tiểu Phi đẩy ngã vợ - Ảnh: Internet

 

Từ Hy Viên đã tuyên bố ly hôn và Uông Tiểu Phi đẩy ngã vợ. Vì quá tức giận, Trần Kiến Châu đã đánh Uông Tiểu Phi. Sau đó, bà Trương Lan, mẹ Uông Tiểu Phi chia sẻ tức giận trước hành vi bạo lực của Trần Kiến Châu, nhưng không nói rõ lý do Uông Tiểu Phi bị đánh. Ngoài ra, chiều 31/5, Uông Tiểu Phi đã xin lỗi vợ cũ và bà Hoàng Xuân Mai.

Uông Tiểu Phi tiếp tục bị tung ảnh ngoại tình với 'gái lạ' trong quán karaoke, không phải người tình Trương Dĩnh Dĩnh - Ảnh 3
Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên ly hôn vào tháng 11/2021 - Ảnh: Internet

 

Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên ly hôn vào tháng 11/2021. Họ trục trặc và thảo luận về việc chia tay vào tháng 2. Từ Hy Viên đã tái hôn với DJ Koo người Hàn Quốc từ tháng 3. Uông Tiểu Phi hiện được cho là bí mật hẹn hò người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh. Họ bị phát hiện qua lại từ tháng 11/2021.

 

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