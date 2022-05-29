Mẹ ruột Uông Tiểu Phi mắng té tát Trương Dĩnh Dĩnh ngay trên sóng livestream

Sao quốc tế 29/05/2022 11:26

Trong những buổi livestream gần đây, bà Trương Lan - mẹ của Uông Tiểu Phi đã nhắc đến Trương Dĩnh Dĩnh với nhiều lời lẽ không hay và thái độ miệt thị nặng nề.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, bà Trương Lan thường xuyên nhắc đến Trương Dĩnh Dĩnh trong những buổi livestream gần đây của mình với thái độ không hề hòa hảo. Cụ thể, mẹ Uông Tiểu Phi đã dùng những từ ngữ như "con rệp", "rước bọ về nhà", "không phải người phụ nữ tốt đẹp" để miệt thị người tình mới của con trai mình.

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Mẹ của Uông Tiểu Phi không tiếc lời miệt thị Trương Dĩnh Dĩnh - Ảnh: Internet

Thái độ căng thẳng bất ngờ của bà Trương Lan gây bất ngờ vì thời gian trước bà rất thân với Trương Dĩnh Dĩnh, cả hai còn từng cùng nhau đi du lịch và đeo trang sức đôi nữa. Tuy vậy, nhiều nguồn tin cho rằng, lý do đằng sau việc bà Trương bực tức là vì con trai đã không nói rõ chuyện tình cảm với bà.

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Hai người từng đi du lịch cùng nhau và còn đeo dây chuyền đôi - Ảnh: Internet

Trước những hành động của mẹ mình, Uông Tiểu Phi đã đáp lại rằng điều mẹ anh nói không hề liên quan gì đến suy nghĩ của anh và bản thân anh cũng không muốn công kích ai. Vị thiếu gia này còn khẳng định anh và mẹ có tính cách quá khác biệt nhau.

Trước việc bị mẹ của người yêu miệt thị, Trương Dĩnh Dĩnh chỉ viết một câu ẩn ý trên trang cá nhân của mình: "Dễ tính không có nghĩa là dễ bị bắt nạt."

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Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh bị cho là ra ngoài đi picnic cùng nhau - Ảnh: Internet

Thời gian qua, giới săn ảnh liên tục bắt gặp Trương Dĩnh Dĩnh rời khỏi nhà riêng của Uông Tiểu Phi, cô còn nhiều lần lái chiếc xe sang của anh ra ngoài. Uông Tiểu Phi còn bị cho là đã hẹn hò cùng ngoài trời cùng tình mới vì cả hai đăng tải những bức ảnh có nhiều nét tương đồng với nhau.

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Bức ảnh được cho là Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh khi vị thiếu gia này còn chưa ly hôn Từ Hy Viên - Ảnh: Internet

Mới đây, dư luận lại được dịp xôn xao với bức ảnh được cho là Uông Tiểu Phi ôm Trương Dĩnh Dĩnh trong một quán karaoke. Theo cánh paparazzi, tấm ảnh này đã được chụp vào tháng 9/2021, lúc này thiếu gia họ Uông và Từ Hy Viên vẫn chưa chính thức ly hôn. Vì thế, anh và Trương Dĩnh Dĩnh hiện tại đang bị netizen chỉ trích thậm tên trên các nền tảng xã hội.

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Truyền thông Hoa ngữ mới đây đã tung loạt ảnh dấy lên nghi vấn Uông Tiểu Phi và bạn gái kém tuổi Trương Dĩnh Dĩnh đang sống chung với nhau.

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Từ khóa:   Uông Tiểu Phi Trương Dĩnh Dĩnh Từ Hy Viên sao Hoa ngữ sao châu Á

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