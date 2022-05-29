Lộ ảnh Uông Tiểu Phi đắm đuối với bồ trẻ trong tiệm karaoke

Sao quốc tế 29/05/2022 16:00

Tay săn ảnh Cát Tư Tề công bố loạt ảnh thân mật của Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh. Hình ảnh được chụp vào tháng 9/2021 khi cả hai đi hát karaoke.

Ngày 28/5, ETtoday đưa tin tay săn ảnh Cát Tư Tề, công bố loạt ảnh thân mật của Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh. Hình ảnh được chụp vào tháng 9/2021 khi cả hai đi hát karaoke. Trong bức ảnh được đăng lên mạng xã hội, Uông Tiểu Phi ngả vào vai Trương Dĩnh Dĩnh, trong khi cô vuốt má anh. Ảnh khác cho thấy Tiểu Phi quỳ xuống, ôm ngang thân mỹ nhân họ Trương, trang phục xộc xệch.

Lộ ảnh Uông Tiểu Phi đắm đuối với bồ trẻ trong tiệm karaoke - Ảnh 1
Cảnh thân mật của Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh bị paparazzi bắt gặp - Ảnh: Internet

 

"Nguyên nhân chính khiến mối quan hệ vợ chồng của Từ Hy Viên đổ vỡ là một trong hai người đã không chung thủy. Và đó chính là Uông Tiểu Phi. Từ Hy Viên cạn kiệt niềm tin với chồng", Cát Tư Tề cho biết.

Để củng cố bằng chứng có trong tay, Cát Tư Tề tuyên bố tung ảnh chụp chính diện của Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh nếu Trương Lan - mẹ doanh nhân - phủ nhận mối quan hệ tình cảm của con trai trên sóng livestream.

Sau khi ly hôn, Uông Tiểu Phi thể hiện sự buồn bã khi đổ vỡ hôn nhân, tiếc nuối vì đánh mất Từ Hy Viên và hứa là người cha tốt. Nhờ đó, doanh nhân được công chúng đồng cảm.

Ngày 23/5, Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh được cho là có chuyến dã ngoại cùng nhau. Họ đăng tải bức ảnh xuất hiện ở cùng địa điểm chỉ trong ít ngày. Tuy nhiên, khi bị phát hiện, Uông Tiểu Phi xóa bài đăng, còn Trương Dĩnh Dĩnh phủ nhận có mối quan hệ với Uông Tiểu Phi. Mẹ Uông Tiểu Phi là bà Trương Lan nhiều lần phủ nhận doanh nhân Bắc Kinh hẹn hò với nữ người mẫu.

Vốn nhận được tình cảm của công chúng, nhưng sau loạt ảnh ngoại tình của Cát Tư Tề, khán giả chỉ trích Uông Tiểu Phi giả tạo. Bà Trương Lan cũng bị cho là làm trò, tìm cách gây chú ý nhờ tên tuổi con dâu cũ.

Bên cạnh đó, sau khi ly hôn, Uông Tiểu Phi nhấn thích bình luận chê bai chồng mới của Từ Hy Viên. Anh còn tranh cãi với Từ Hy Đệ, em gái Từ Hy Viên trên mạng xã hội.

Theo Sina, Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh bị phát hiện hẹn hò từ tháng 11/2021. Thời điểm đó, họ cùng nhau đi chơi golf. Cả hai cũng nhiều lần bị bắt gặp sử dụng đồ đôi, đi chơi cùng một địa điểm. Nữ diễn viên họ Trương còn gặp mẹ của Uông Tiểu Phi.

Lộ ảnh Uông Tiểu Phi đắm đuối với bồ trẻ trong tiệm karaoke - Ảnh 2
Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh bị phát hiện hẹn hò khi cùng nhau đi chơi golf - Ảnh: Internet

 

Một số nguồn tin cho biết Trương Dĩnh Dĩnh là nguyên nhân khiến Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên đổ vỡ. Vợ chồng ngôi sao Bong bóng mùa hè lục đục từ đầu năm 2021. Thời điểm này, Từ Hy Viên có ý định ly hôn nhưng chưa làm thủ tục. Sau khi hay tin chồng có nhân tình, cô quyết định đường ai nấy đi với Uông Tiểu Phi.

Doanh nhân Uông Tiểu Phi sinh năm 1981, là con trai bà Trương Lan - một trong những nữ doanh nhân giàu có nhất Trung Quốc. Uông Tiểu Phi hiện thay mẹ gánh vác công việc kinh doanh. Gần đây, doanh nhân vướng tin đã phá sản. Song, anh lên tiếng phủ nhận.

 

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