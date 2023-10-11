Trương Nghệ Mưu vinh danh nhận giải Thành tựu trọn đời tại LHP Tokyo

Giải thưởng danh dự về đóng góp suốt đời tại Liên hoan phim (LHP) quốc tế Tokyo vào cuối tháng này sẽ được trao cho Trương Nghệ Mưu.

Ngày 10/10, Liên hoan phim quốc tế Tokyo (TIFF) đưa ra thông báo Trương Nghệ Mưu sẽ được vinh danh với giải Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Tokyo lần thứ 36. Lễ khai mạc TIFF diễn ra vào ngày 23/10, giải Thành tựu trọn đời sẽ được trao cho ông. Được biết, việc trao giải Thành tựu trọn đời nhằm tôn vinh sự nghiệp phi thường của Trương Nghệ Mưu và những đóng góp lâu dài cho ngành công nghiệp điện ảnh thế giới.

Trương Nghệ Mưu sẽ được vinh danh với giải Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Tokyo lần thứ 36. Ngoài ra, bộ phim Full River Red(Mãn giang hồng) - tác phẩm gây sốt tại phòng vé Trung Quốc hồi đầu năm nay của ông sẽ được chiếu như một sự lựa chọn đặc biệt trong suốt LHP Tokyo. Trương Nghệ Mưu sinh năm 1950, bắt đầu sự nghiệp điện ảnh vào năm 1978. Sau khi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh vào năm 1982, ông thực hiện bộ phim đầu tay Cao lương đỏ, ra mắt vào năm 1987. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã để lại ấn tượng với nhiều tác phẩm có tiếng vang lớn, đóng góp to lớn cho ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc và quốc tế, điển hình như Cúc Đậu, Phải sống, Đèn lồng đỏ treo cao, Đường về nhà, Anh hùng, Vô ảnh, Thập diện mai phục...

Trương Nghệ Mưu sinh năm 1950, bắt đầu sự nghiệp điện ảnh vào năm 1978. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã để lại ấn tượng với nhiều tác phẩm có tiếng vang lớn. Ông đã có một sự nghiệp trải dài qua 45 năm, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử và chứng kiến nhiều đổi thay của nền điện ảnh thế giới. Sự nghiệp lừng lẫy của Trương Nghệ Mưu bao gồm cả những phim bom tấn đình đám ăn khách và những phim nghệ thuật đặc sắc, nhận được nhiều giải thưởng ở các liên hoan phim quốc tế lớn và có tiếng. Dù hiện tại đã 73 tuổi, nhưng ông vẫn tiếp tục làm phim với niềm đam mê cháy bỏng. Dù hiện tại đã 73 tuổi, nhưng ông vẫn tiếp tục làm phim với niềm đam mê cháy bỏng.

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